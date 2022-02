D opo lo show televisivo, le canzoni di Sanremo 2022 si mostrano attraverso i loro video ufficiali, guadagnando in glamour, fascino e bellezza. Vediamoli tutti e famigliarizziamo con le note.

La prima serata del festival è ormai alle spalle. In attesa degli ascolti televisivi, è ora di mettere da parte l’evento televisivo per far parlare la musica attraverso i video ufficiali delle canzoni di Sanremo 2022.

Troverete tutti i video ufficiali delle canzoni di Sanremo 2022 raccolti in questa pagina, man mano che verranno rilasciati.

I video ufficiali delle canzoni

Sono stati rilasciati quasi tutti i video ufficiali delle canzoni presentate durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Non ci sono, però, ancora quelli di Massimo Ranieri e Yuman.

Li trovate elencati seguendo la classifica della prima serata. Abbiamo scelto tale metodo per rispondere alla graduatoria che ieri sera è stata decretata dalla sala stampa. In molti casi, il pubblico dell'Ariston ha mugugnato ma ci sarà tempo nelle prossime serate per mutare l'ordine delle posizioni.

Di sicuro rimarrete sorpresi nel guardarli. Le canzoni spesso si vestono di sonorità che il palco dell'Ariston castra e limita. Alcune diventano anche più belle o emozionanti, permettendoci di dare un senso a tutti quei testi che spesso la nostra fantasia trasforma in film. Del resto, un videoclip è un cortometraggio a tutti gli effetti.

Mahmood & Blanco - Brividi (Video ufficiale)

La Rappresentante di Lista - Ciao Ciao (Video ufficiale)

Dargen D'amico - Dove si balla (Video ufficiale)

Gianni Morandi - Apri tutte le porte (Video ufficiale)

Noemi - Ti amo non lo so dire (Video ufficiale)

Michele Bravi - Inverno dei fiori (Video ufficiale)

Rkomi - Insuperabile (Video ufficiale)

Achille Lauro - Domenica (Video ufficiale)

Giusy Ferreri - Miele (Video ufficiale)

Ana Mena - Duecentomila ore (Video ufficiale)