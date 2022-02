P arte Sanremo 2022. Durante il corso della giornata, sarete aggiornati su tutto ciò che concerne la prima serata del festival. Dalla scaletta alle esibizioni degli ospiti al live, troverete tutto ciò di cui avete bisogno.

Sanremo 2022 è al via: la prima serata del festival è prevista oggi, martedì 1 febbraio, alle 20.30 su Rai 1. Amadeus è pronto ad accompagnare gli spettatori in un viaggio all'interno delle sonorità della musica italiana di questo primo ventennio del XXI secolo. Sul palco, co-conduttrice è Ornella Muti: l'attrice in conferenza stampa ha restituito al mittente tutte le polemiche generate dall'uso della cannabis.

Ma quali big in gara? E quali gli ospiti?

I big in gara

Abbiamo diviso i big in gara a Sanremo 2022 in tre macrogruppi. Il primo riguarda tutti quei big che hanno già partecipato al festival e lo hanno vinto. Il secondo contiene il nome dei big che in passato hanno partecipato ma non vinto. Il terzo, infine, presenta quei big che al festival non sono mai stati.

I BIG CHE HANNO PARTECIPATO E VINTO IN PASSATO

I CANTANTI CHE HANNO PARTECIPATO IN PASSATO MA NON VINTO

I BIG CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA

I big della prima serata

Non tutti i big in gara a Sanremo 2022 si esibiranno nel corso della prima serata del festival. La Rai li ha ovviamente divisi in due gruppi. Il motivo? La serata si sarebbe protratta fino all'alba. Da scaletta, si dovrebbe terminare oggi all' 01:00. Ma chi si esibisce la prima serata?

Questa è la lista:

L'ordine dei cantanti della prima serata

Achille Lauro

Yuman

Noemi

Gianni Morandi

La Rappresentante di Lista

Michele Bravi

Massimo Ranieri

Mahmood e Blanco

Ana Mena

Rkomi

Dargen D'Amico

Giusy Ferreri

I super ospiti

Sanremo 2022 non sarebbe evento se non ci fossero i super ospiti. La prima sera vedrà i Maneskin, Fiorello, il tennista Matteo Berrettini, i Meduza, Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè.

Sulla Costa Toscana, ormeggiata davanti a Sanremo, Orietta Berti e Fabio Rovazzi ospiteranno invece ogni sera cantanti in gara alle tre edizioni del Festival targato Amadeus. Si parte con Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima, brano rifatto anche da Ana Mena.

Intanto, di seguito, ricapitoliamo gli altri ospiti.

I SUPER OSPITI DI SANREMO 2022

Il diario della prima serata

Alle 20.52, con qualche minuto di ritardo sulla scaletta, si alza il sipario sulla prima serata di Sanremo 2022, il festival della canzone italiana. La musica dell'Eurovisione dà il via alla kermesse canora. Amadeus, da perfetto padrone di casa, apre le danze del festival scendendo per primo quella scalinata che tanta paura incute nei cantanti. Dopo il rituale buonasera, con un sospiro di sollievo rompe il ghiaccio per dare il bentornato al pubblico in sala: Ci siete mancati tantissimo.

Achille Lauro con Domenica

Il primo a esibirsi è Achille Lauro in compagnia dell'Harlem Gospel Coir. La canzone si chiama Domenica e segna il ritorno in gara di Lauro dopo il ruolo di super ospite ricoperto lo scorso anno all'Ariston. A torso e piedi nudi, con pantaloni in pelle, Lauro sa come far suo il palco e non manca la mano birichina che scende sotto la vita, come nella migliore delle tradizioni rocker.

Le coreografie del coro alle sue spalle, con in mano il santino del cantante, fanno il resto e il suo come se fosse domenica è già una hit in partenza. Il ritornello sarà fischiettabile da domani mattina. La prima serata del festival non poteva partire meglio, anche se occorre spiegare ai boomer di Rai 1 chi sia Lauro, perché sia tra i big a Sanremo 2022 e perché ha messo in scena un battesimo.

Voto: 8.

Ingresso Ornella Muti

Amadeus ricorda come la pandemia da CoVid abbia colpito il mondo dello spettacolo, in primis del cinema. Presenta così una delle dive del cinema italiano che porta la sua bellezza, la sua eleganza e il suo fascino: Ornella Muti. Impeccabile nella sua discesa delle scale, l'attrice presenta subito il secondo cantante in gara: Yuman.

Yuman con Ora e qui

Classe 1995, Yuman è un esordiente sul palco dell'Ariston. Per la prima volta è tra i big e ci arriva dopo aver vinto Sanremo Giovani. Con Ora e qui, Yuman presenta un pezzo dalle atmosfere quasi classiche, una ballad soul che permette alla sua voce di avere la meglio sulla presenza scenica. In certi passaggi, ricorda un po' troppo l'Alex Britti dei tempi d'oro ma non è un difetto, anzi.

Voto: 6.

Ornella Muti omaggia Non ho l’età

Torna sul palco Ornella Muti. Ricorda il padre con cui guardava Sanremo e in particolare l'edizione del 1969, vinta da Gigliola Cinquetti. Si sofferma sulle parole della canzone Non ho l'età. Presenta quasi subito la terza cantante in gara e la sensazione è che il siparietto non sia ben riuscito.

Noemi con Ti amo non lo so dire

Settima volta in gara per Noemi. Con un delicato abito Alberta Ferretti che quasi si sposa con la sua pelle diafana e ne mette in risalto i capelli rossi, Noemi si può permettere di cantare sono quella stronza che non cambierà senza risultare volgare. Sicura nell'intonazione, non lascia trasparire l'emozione che ha sicuramente dentro. Il ritornello del brano è perfetto per i passaggi radiofonici e ha la forza per diventare un tormentone per la spiazzante sincerità.

Voto: 7.

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

Dopo 22 anni in gara, a Sanremo 2022 torna Gianni Morandi. La prima serata del festival non poteva fare a meno di lui e l'applauso dell'Ariston, ancor prima di cantare, lo dimostra. Vincitore nel 1987 con i colleghi e amici Raf e Umberto Tozzi, porta un brano che è nello stile del suo autore, Lorenzo Jovanotti Cherubini. Parla di speranza ma le parole quasi passano in secondo piano: a vincere è il ritmo e il divertimento. Un Gianni sicuramente in grado di parlare e arrivare alle nuove generazioni.

Voto: 9.

L'arrivo di Fiorello

Dopo la carica di allegria portata da Gianni Morandi, tocca al Mattarella dell'intrattenimento calcare l'Ariston. Preceduto da settimane di tira e molla sulla sua presenza, Fiorello per entrare in scena ha chiesto ad Amadeus un sottofondo triste per leggere una lettera che fa il verso alle sorprese regalo di C'è posta per te. Arriva sul palco dopo un identikit degno del suo humor e un look à la Matrix, con tanto di pistola termometro in mano.

Si presenta a Sanremo 2022 come la "terza dose dell'intrattenimento" e comincia una lunga gag sui tamponi e sui virologi. Al festival per "rompere l'amicizia con Amadeus", promette che si rivedranno al funerale. Ovviamente, la dipartita sarebbe quella di Amadeus! Qualche caduta di stile (come l'evitabile gag del bacio al direttore di Rai 1) ma a Fiore si perdona (quasi) tutto in nome della risata, soprattutto durante la prima serata del festival.

Il momento delle canzoni tristi che diventano allegre entrerà nella storia della televisione trash. Ma non mancheranno le polemiche domani: non si può prendere così in giro Tenco, ad esempio, che proprio a Sanremo si è tolto la vita.

La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

Dopo l'intervento di Fiorello, si torna alla gara di Sanremo 2022. La prima serata del festival prosegue con La Rappresentante di Lista, la band queer che, dopo quelli di Valentino, ha scelto gli abiti di Moschino per l'apocalisse dance Ciao Ciao. Il look della cantante Veronica Lucchesi è strabiliante: quasi irriconoscibile rispetto allo scorso anno, biondissima e più iconic che mai con la sua coroncina in testa. Solari anche quando cantano di fine del mondo, puntano inconsapevolmente dritti alla vittoria. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi ciao ciao, tutti in coro. Peccato per l'audio del teatro, non certo il massimo.

Voto: 9.

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Tocca quasi in fretta a Michele Bravi al suo Inverno dei fiori. In pochi istanti, cambiano radicalmente le atmosfere della prima serata del festival: Sanremo 2022 diventa malinconico. Vestito da Roberto Cavalli e con un look che ricorda un giovanissimo Johnny Depp, Bravi sceglie un pezzo che è perfetto per il suo repertorio e rivela uno stato d'animo che aspetta una nuova primavera. Senza infamia e senza lode. Peccato, ci si aspettava di più.

Voto: 5.

Momento Maneskin

Nel 2021 hanno lasciato l'Ariston da vincitori. A Sanremo 2022 ritornano da rockstar internazionali: sono i Maneskin, i super ospiti della prima serata del Festival. Amadeus va a prelevarli in macchina come uno chaperon qualsiasi per portarli sul palco. In total black, i quattro passano dal backstage e il siparietto è quasi imbarazzante, oltre che lungo.

Cantano, ovviamente, Zitti e buoni, il brano che ha permesso loro di spiccare definitivamente il volo. Tutti in piedi per loro che in meno di un anno hanno stravolto la storia della musica italiana. Torneranno dopo per la più suggestiva Coraline, con una protagonista che corre per sparire come la Mary dei Gemelli DiVersi di qualche anno fa.

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

Il settimo cantante in gara è uno dei più grandi artisti del mondo dello spettacolo italiano: Massimo Ranieri. Mancava dalla gara da 25 anni e a Sanremo 2022 porta lettera Al di là del mare, un pezzo che, grazie alla sua innata classe, sposa la tradizione del bel canto italiano ed emoziona. Il tema trattato, il viaggio e l'avvistamento della sponda d'arrivo, rendono la canzone una delle poche a non parlare direttamente d'amore ma d'attualità.

Voto: 6.

Mahmood e Blanco con Brividi

La tradizione rappresentata da Ranieri si contrappone alla modernità di Mahmood e Blanco. Urban, pop e soul animano la prima serata del festival grazie alla loro Brividi. I due sono amici nella vita e la sintonia si nota anche sul palco. Come Achille Lauro, anche Blanco è (quasi) a torso nudo. Tra i due, paradossalmente, il più sicuro appare Blanco, nonostante i suoi diciotto anni. Bella performance, a tratti erotica, e giusto applauso dell'Ariston.

Voto: 10.

Matteo Berrettini con Fiorello

Dall'Australia direttamente a Sanremo, Matteo Berrettini non smette di mettere a segno punti vincenti. Senza racchetta, il tennista numero 6 al mondo appare così come tutti lo immaginiamo: un bravo ragazzo. Bello, timido ed educato, sfila sul palco per una parentesi quasi faziana. Domande leggere e risposte brevi non lo fanno apprezzare appieno. The show must go on e il momento serve a riportare Fiorello in scena. Del resto, Fiorello ha lavorato con il padre di Matteo all'epoca delle sue esperienze nei villaggi vacanze.

Ana Mena con Duecentomila ore

Il cambio d'abito giova a Ornella Muti e al suo sorriso. Finora quasi impercettibile la sua presenza, peccato. Tocca subito al nono cantante in gara: la regina del pop spagnolo, Ana Mena. Con un coloratissimo abito Armani e stivali en pendant, Ana Mena ha una strana somiglianza con una concorrente del Grande Fratello Vip, sembrandone quasi la sorella. Sicuro tormentone estivo, Duecentomila ore lega cuba libre e amore, fedele alla tradizione che da giugno in poi vede cantare di cocktail e sentimenti. Leggera, anzi leggerissima.

Voto: 4.

Rkomi con Insuperabile

Rkomi arriva a Sanremo 2022 dopo un anno di trionfi, vendite e ascolti in stream. Anche lui nel look simile a un'altra versione di Johnny Depp, paragona in Insuperabile l'amore a una gara tra macchine e trasforma il suo rap in un pop godibile che va oltre il target adolescenziale. Freddo, ingiustamente, il pubblico, che probabilmente comincia a dare i primi segni di stanchezza. Qualche difetto nell'intonazione va sottolineato. Ma l'energia non gli manca.

Voto: 8.

Dargen D’Amico con Dove si balla

Il rosa di Dargen D'Amico è la migliore delle risposte a una recente polemica sulle mascherine non volute dalla polizia. A Sanremo 2022 il cantautorap porta un brano all'apparenza easy e acchiappalike. Si tratta invece di una profonda riflessione sui tempi che viviamo. Con gli immancabili occhiali da sole, appare più navigato e sicuro di molti altri, concedendosi pure il lusso della battuta prima dell'esibizione. Potrebbe essere davvero la mina vagante della classifica, quella pronta a esplodere.

Voto: 7.

Il momento cinema

La presenza di Ornella Muti diventa finalmente centrale per quello che possiamo definire il momento in memoriam di Sanremo 2022. Si omaggiano il cinema e i giganti che lo hanno fatto grande: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Massimo Troisi e Francesco Nuti (che, ribadiamolo, è in vita).

Una delle novità di Sanremo 2022 è l'inclusione nello spettacolo di uno degli sponsor. Non più una telepromozione come le altre ma uno show nello show. A bordo di una nave da crociera al largo di Sanremo, Orietta Berti e Fabio Rovazzi presentano gli artisti che hanno avuto maggior riscontro nei due festival passati presentati da Amadeus. Stasera tocca al duo composto dal solarinese Colapesce e dal misilmerese Dimartino, con look marinaro, e alla loro Musica leggerissima.

Giusy Ferreri con Miele

Dopo la fugace apparizione di Claudio Gioé (e del suo atto unico da 25 secondi) per la presentazione della serie tv Makari, tocca alla regina dei tormentoni estivi: Giusy Ferreri. La voce della cantante palermitana sul palco dell'Ariston non ha mai dato il massimo, eppure le sue canzoni si sono sempre trasformate in hit radiofoniche. Miele ha echi di un moderno passato e sonorità retrò che in radio renderanno molto. Lei, più in forma di altre volte, riesce ad avere finalmente il controllo della sua voce.

Voto: 7.

La carrellata di ospiti

Con una scaletta che procede puntuale come un orologio svizzero, arriva la lunga parentesi degli ospiti. Invertendo l'ordine delle uscite, i primi a presentarsi sul palco sono i Meduza, il trio di dj e produttori italiani famosi in tutto il mondo. All'Ariston si balla prima ancora che aprano le discoteche, complice anche la presenza di Hozier.

Tocca poi a Raoul Bova arrivare direttamente in moto "da Spoleto". La sua presenza serve a lanciare la nuova stagione di Don Matteo, la serie cult di Rai 1 in cui Bova subentra a Terence Hill. Accanto a Bova, sul palco arriva anche Nino Frassica, suo compagno di set. Un po' di divertimento non guasta, soprattutto con la battuta sui vecchi festival con Zanicchi, Morandi o Ranieri in gara.

Segue, dopo la pubblicità, il toccante omaggio al maestro Franco Battiato con La cura. Le immagini del cantautore siciliano in bianco e nero sono accompagnate dalla musica dell'orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis un momento di alta poesia, malinconia e ricordo. Il sindaco di Sanremo consegna dopo il Premio Città di Sanremo, portato da Fiorello, ad Amadeus. Lo showman siciliano ne approfitta per un ultimo siparietto.

La classifica provvisoria (voti della sala stampa)

1 - Mahmood e Blanco

2 - La Rappresentante di Lista

3 - Dargen D'Amico

4 - Gianni Morandi

5 - Massimo Ranieri

6 - Noemi

7 - Michele Bravi

8 - Rkomi

9 - Achille Lauro

10 - Giusy Ferreri

11 - Yuman

12 - Ana Mena