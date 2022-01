Sanremo 2022, quali big in gara non hanno mai vinto il festival?

Tra i big in gara a Sanremo 2022 c’è Noemi. Ha partecipato per ben 5 volte, l’ultima lo scorso anno con ‘Glicine’, ma non ha mai vinto il festival. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto con Sono solo parole, arrivando terza nel 2012, anche se sull’Ariston, appena reduce da ‘X-Factor’, due anni prima aveva portato una sua hit, Per tutta la vita. Tenterà il colpo quest’anno con ‘Ti amo non lo so dire’.