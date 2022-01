Ana Mena è la nuova reginetta del pop spagnolo. In Italia la conosciamo per i tormentoni estivi in coppia con Rocco Hunt ma in Spagna è una diva del pop. Cavalca le classifiche con numeri da capogiro e si divide tra il canto e la recitazione. All’Ariston è già stata nel 2020 in qualità di ospite nella serata delle cover ma è per la prima volta in gara a Sanremo 2022 con ‘Duecentomila ore’.