Sanremo 2022 accoglie in gara ben 7 big che hanno già vinto il Festival. La palma di regina indiscussa spetta a Iva Zanicchi che ha trionfato per ben tre volte: nel 1967 con 'Non pensare a me', nel 1969 con l’immortale 'Zingara' e nel 1974 con 'Ciao cara come stai' (scritta da Cristiano Malgioglio!). Quest’anno porta 'Voglio amarti', un brano sulla passione a qualunque età.