Makari, la seconda stagione della serie tv di Rai 1

L a seconda stagione di Makari, la serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savattieri, è pronta per la prima serata di Rai 1 a partire da lunedì 3 febbraio. Vedremo tre nuove storie che vedranno ancora in azione lo squattrinato scrittore Saverio in uno dei panorami più belli della Sicilia. Ma quali casi affronterà nelle nuove puntate? Quali sono i personaggi che vedremo? Quali attori prenderanno parte come guest star?

Da lunedì 7 febbraio per tre lunedì Rai 1 trasmetterà la seconda stagione della serie tv Makari. Tratta dai lavori di Gaetano Savatteri pubblicati da Sellerio, Makari vedrà tornare ancora in azione Saverio, insieme al caro Piccionello.

Dirette da Michele Soavi, le tre puntate della seconda stagione di Makari si basano nell’ordine sul romanzo Il delitto di Kolymbetra, sul racconto Il lato fragile e sul romanzo Il lusso della giovinezza. Protagonista è sempre l’attore palermitano Claudio Gioè. Ma anche le bellezze della Sicilia, a partire appunto dalla spiaggia di Macari, nei pressi di San Vito Lo Capo.

Ma scendiamo nei dettagli.

Di cosa parla la seconda stagione: La linea orizzontale

La seconda stagione di Makari, la serie tv di Rai 1 prodotta da Palomar, si apre con Saverio che, insieme al caro Piccionello, continua la sua bella vita di scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente a Màkari. Ma qualche ombra offusca il quadro. Il suo sogno di affermarsi come romanziere comincia a rivelare le prime incrinature. Accursio Miragno, il suo editore, inizia a mostrarsi perplesso per le scarse vendite e gli prepara un cocente benservito.

E poi c’è Suleima, che è lontana. La ragazza da un anno vive e lavora a Milano. E questa lontananza comincia a pesare, sempre di più, sul loro rapporto. Ma – un miracolo! – finalmente Suleima torna in Sicilia, in pianta stabile, per seguire La città del sole, un nuovo e importantissimo progetto, carico di speranze e ideali. Può tornare a stare là a Màkari con Saverio e questo per lui è più di un sogno.

Claudio Gioè e Domenico Centamore in una scena di Makari ambientata a Erice.

Il ritorno di Suleima

Ma in breve la gioia del nostro Lamanna si smorza. Infatti, Suleima arriva in Sicilia, ma ci arriva con il suo fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. E presto Saverio si renderà conto che il problema non è soltanto un potenziale rivale come Teodoro. Suleima sta crescendo, sta cambiando, non è più la studentessa che aveva conosciuto l’estate precedente.

Suleima adesso è davvero una farfalla uscita dalla crisalide e pronta a spiccare il volo e Saverio ha paura che volando si allontanerà da lui. Il nostro Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. Saverio vivrà questa nuova stagione del suo amore nel corso di tre nuove indagini che risolverà, insieme al grande Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Claudio Gioè ed Ester Pantano in Makari.

La parola al regista

Michele Soavi guida la regia delle tre puntate che compongono la seconda stagione della serie tv Makari, in onda da lunedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1.

Affascinato dai posti in cui ha girato, Soavi non ha potuto che esaltarne le meraviglie. “Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia. Aveva scritto così Federico II di Svevia su questa terra meravigliosa ricca di colori, profumi e luci uniche e inaudite. Così è stato anche il paradiso per un regista, trovarsi a girare e fotografare una serie interamente ambientata nell’Isola delle Meraviglie. È stato impossibile non cedere al “mal di Sicilia” perché dopo poche settimane questi posti e questa gente ti rapiscono e ti fanno prigioniero. Proprio come il protagonista Saverio Lamanna che, grazie al totale fallimento della sua carriera da colletto bianco al Ministero dell’Interno a Roma, con il suo ritorno alle origini, scopre una vera e propria rinascita interiore”.

Tra giallo, commedia e sentimentale

Per quanto concerne invece la storia, Soavi ha aggiunto: “Ho cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie. Il nostro protagonista è come un naufrago sballottato dalle onde degli avvenimenti che lo scuotono e gli fanno prendere coscienza di quanto fosse inutile il suo vissuto precedente. Una nuova consapevolezza per Saverio Lamanna alla scoperta dei veri valori ma soprattutto di quello primario, forse il più importante di tutti: l’amicizia”.

Le miserie dell'animo umano

E ha anche ribadito come la magia della serie tv risieda anche nel raccontare delle miserie dell’animo umano e di non mafia, come l’ambientazione siciliana farebbe credere a chi non ha mai visto una puntata di Makari. “Credo che questa serie abbia una sua originalità in quanto pur ambientata nella “terra dei limoni” non racconta storie di mafia. Anzi, a volte la mafia viene usata come copertura per interessi personali miserabili, messi in atto da personaggi meschini. Un pregio dei contenuti delle storie è quello di raccontare le miserie dell’animo umano”.

Michele Soavi, regista di Makari, sullo sfondo delle saline di Trapani.

Le tre puntate: la linea verticale della serie

Dopo aver visto la linea orizzontale di Makari, capiamo quali sono invece i tre casi di puntata della seconda stagione della serie tv di Rai 1.

Il delitto di Kolymbetra

Ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi.

Saverio si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno.

Filippo Luna e Claudio Gioè in Makari.

Il lato fragile

Saverio accetta l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno della Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio vi si reca (ovviamente con Piccionello) e qua lo investe una sorta di canto delle sirene: ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo, che aveva deciso di buttarsi alle spalle e che invece si riaffaccia nella sua vita come una tentazione che pare poterlo strappare via da Màkari. Tentazione non solo professionale, perché al convegno Saverio conosce una donna, Angela.

Ma al convegno viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l’enigma della sua morte e soprattutto nel corso di questa nuova indagine dovrà scoprire se lui e Suleima saranno in grado di risolvere la loro crisi, oppure no. Guest star dell’episodio gli attori Cristina Marino e Lorenzo Crespi.

Cristina Marino e Claudio Gioè in Makari.

Il lusso della giovinezza

Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de La città del sole: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima.

La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato! Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de La città del sole cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto. Tutti e in un certo senso anche Suleima.

Claudio Gioè in Makari.

Guida ai personaggi

Chi non avesse visto la prima stagione di Makari, la serie tv di Rai 1 giunta alla seconda stagione, può seguirne le vicende grazie alla nostra, indispensabile guida ai personaggi.

Saverio Lamanna (Claudio Gioè)

Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a dover riparare nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. E qui comincia la sua nuova vita.

A Màkari Saverio ritrova l’amicizia del caro Piccionello, riesce a buttarsi dietro le spalle la carriera in frantumi e cerca un suo nuovo destino, quello di scrittore. Ma soprattutto si innamora di una ragazza che lavora al ristorante di Marilù: Suleima.

Suleima Lynch (Ester Pantano)

Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura che sta facendo un lavoro stagionale di cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono una bellissima estate d’amore. Ma il tempo corre, l’estate finisce e Suleima è giovane, la sua vita è in trasformazione, non può non cambiare e, infatti, la ragazza trova presto un lavoro a Milano.

Ma la distanza non sarà l’unico ostacolo alla loro relazione: Suleima sta crescendo, sta scoprendo se stessa, il proprio destino, presto non è più solo quella ragazza ironica e leggiadra incontrata la scorsa estate. È una persona diversa, nuova, più adulta e con questo Saverio dovrà fare i conti.

Peppe Piccionello (Domenico Centamore)

Piccionello è la vera colonna di Màkari, con i suoi perenni infradito, i pantaloni corti e le magliette strambe. Immutabile, eppure sempre nuovo. Antico e al contempo modernissimo. Portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio.

La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di “rinascita” del nostro Lamanna a Màkari non meno dell’amore di Suleima.

Teodoro Bettini (Andrea Bosca)

Quarantenne bello, atletico, ricco come Creso, Teodoro è un architetto e imprenditore di grande successo. Milanese, ma un cuore che pende per la Sicilia. È il datore di lavoro di Suleima, che lo ammira e ha grande affiatamento con lui. Saverio ne ha una pregiudiziale antipatia perché lo teme, vedendo in lui un pericoloso rivale. Ma scopriremo presto quanto si stia sbagliando.

Andrea Bosca in Makari.

Vicequestore Giacomo Randone (Filippo Luna)

Non sarà un supereroe, ma Randone è comunque un bravo sbirro, benché talora pecchi qua e là di un pizzico di superficialità e semplicismo. Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine, e la sua ostinazione a fare il detective per caso ha spesso e volentieri irritato il poliziotto.

Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile.

Padre di Saverio (Tuccio Musumeci)

È molto premuroso e sempre preoccupato per il figlio e anche Saverio gli vuole molto bene. Fra loro c’è complicità, affetto, intesa, eppure nel loro rapporto c’è anche qualcosa che in fondo li divide, che gli impedisce di capirsi fino in fondo; come una distanza, un vuoto. Un vuoto che si è aperto fra loro soprattutto dal giorno in cui è morta la madre di Saverio. Ma in ogni modo padre e figlio si conoscono come nessuno, sanno come prendersi e alla fine trovano sempre il modo di superare l’aporia che si frappone fra loro.

Marilù (Antonella Attili)

Ha aperto il suo albergo‐ristorante quando nessuno credeva che a Màkari turisti e vacanzieri sarebbero arrivati davvero. Beh, il destino le ha dato ragione e ora Marilù a Màkari è come un’istituzione. Conosce Saverio da sempre e, siccome conosce bene i suoi difetti, è spesso pungente con lui. Ma gli vuole bene, è una vera amica e nei momenti giusti sa consigliarlo e stargli vicino.

Maricchiedda (Maribella Piana)

È da sempre la domestica di casa Lamanna, di fatto un pezzo di famiglia. Il professor Lamanna senza di lei sarebbe perduto. Maricchiedda vuole molto bene a Saverio, tanto che tende ancora a trattarlo come un ragazzino, senza risparmiargli qualche tiratina d’orecchie.

Emma Piccionello (Giulia Cutrona)

Ventitré anni, è la celebre nipote di Piccionello, ovvero la creatrice delle sue caratteristiche magliette. Per Peppe è come una figlia e scopriremo presto quanto siano legati. Emma tornerà a Màkari dalla Germania per partecipare al progetto de La città del sole.

Domenico Centamore e Claudio Gioè in Makari, in una scena alla Valle dei Templi, Agrigento.

