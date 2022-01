A na Mena rappresenta una novità (quasi) per tutti a Sanremo 2022. La sua presenza tra i big in gara è stata guardata con sospetto da chi non sa che è una diva da 123 milioni di ascolti in streaming. Impariamo a conoscerla, scoprendo la sua carriera di cantante ma anche di attrice.

Basterebbe un solo dato per raccontare la presenza di Ana Mena a Sanremo 2022. Nell’agosto del 2021, è stata l’artista più ascoltata in Spagna con oltre 123 milioni di streaming. Brani come Se iluminada, A un paso da la luna o Solo hanno stazionato in cima alle classifiche di vendita per tutto l’anno. Eppure, qualcuno ha storto il naso. Non è italiana, dicono i più stupidi. Sbagliano: Ana ha l’Italia nel sangue sin da quando era piccola.

Una diva pop

Quasi 25 anni, Ana Mena è originaria del sud della Spagna, da dove da piccola insieme al padre guardava il Festival di Sanremo. E non lo dichiara per piaggeria nei confronti del paese che oramai da quattro anni l’ha adottata. Provate a chiederle quale sia la canzone della sua vita e vi sorprenderà con Canzone per te di Sergio Endrigo, brano che forse la maggior parte dei giovani nemmeno conosce.

In Spagna, Ana Mena ha da poco rilasciato il brano Música ligera, versione latina di uno dei brani di maggior successo uscito da Sanremo 2021. Ne è rimasta colpita sin da quando lo ha sentito sul palco dell’Ariston, dove lei era arrivata per esibirsi in coppia con Riki nella serata delle cover.

In concerto per il Papa

Prima di arrivare a Sanremo 2022, Ana Mena ha collezionato esperienze di spicco notevoli. Lo scorso Natale, ad esempio, si è esibita in Vaticano per il Concerto di Natale. Prima di lei, era accaduto solo a un altro artista spagnolo, Alejandro Sanz. Eppure, Ana è rimasta una ragazza con i piedi per terra.

Capita sovente che in Spagna paragonino il suo percorso, a destinazioni invertite, con quello di Raffaella Carrà. Ma ha sempre restituito l’ardito paragone al mittente.

La carriera di attrice

Tuttavia, in attesa di ritrovare Ana Mena a Sanremo 2022, non possiamo non ricordare che ha già alle spalle ben 13 anni di carriera come attrice. Era il 2009 quando, giovanissima, appariva nei panni della protagonista di Marisol, miniserie di Antena 3. Grazie al ruolo, ha catturato l’attenzione di Pedro Almodovar, che l’ha voluta in uno dei suoi film più disturbanti, La pelle che abito, con Antonio Banderas. La vedremo prossimamente anche in una nuova serie Netflix, il thriller Bienvenidos a Edén.

Ana Mena non è dunque solo la cantante di A un passo dalla luna, Un bacio all’improvviso o Una volta ancora. È un’artista a 360 gradi con quasi un milione di follower su Instagram, famosa sin dai tempi in cui vinceva il concorso My Camp Rock 2 di Disney Channel.

Ana Mena, in gara a Sanremo 2022.

Duecentomila ore.

Il percorso di Ana Mena ricorda un po’ quello di Lola Ponce, cantante e attrice argentina che un Festival di Sanremo lo ha vinto in coppia con Giò di Tonno (dopo le stesse identiche polemiche sulla nazionalità). A Sanremo 2022 Ana Mena presenterà Duecentomila ore, scritta tra gli altri da Rocco Hunt, con cui per due estati di fila è stata regina dei tormentoni. Promette di spiazzarci co"n la storia di due innamorati, un po’ abbastanza particolari", per usare le sue parole.

E se a vincere fosse proprio lei, volando dritta all’EuroVision e puntando ai voti dei vari paesi in cui è nota?

Quando la notte arriva

m'ama non m'ama un fiore

America Latina

un Cuba libre amore

quando la notte arriva

duecentomila ore

amarsi un'ora prima

e dopo lasciarsi andar. Ana Mena "Duecentomila ore"