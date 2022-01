H ighsnob e Hu arrivano a Sanremo 2022 da outsider. Vengono da mondi diversi ma hanno trovato un terreno comune grazie al brano Abbi cura di te. Ma chi sono i due? Quali esperienze hanno alle spalle? Perché promettono di lasciare il segno?

Highsnob e Hu arrivano a Sanremo 2022 da outsider. Portano il brano Abbi cura di te in cui raccontano la fine di una relazione tossica. Parlano dunque d’amore con il linguaggio di oggi fatto di baby e goodbye ma accompagnato da immagini evocative, come quella della testa di Oloferne o il riferimento allo Shibari. Ma chi sono Highsnob e Hu? Partiamo subito con il sottolineare che sarà interessante sentire come si fonderanno i loro diversi bagagli culturali.

HIGHSNOB

Highsnob, che a Sanremo 2022 canterà in coppia con Hu, all’anagrafe si chiama Michele Matera. È un rapper di origine campana che il 2 agosto compirà 36 anni. Non si tratta quindi di un giovanissimo che arriva dal nulla. Basta scorrere la sua discografia per capire che è attivo dal 2009 e che si è fatto strada da solo. Come capita sempre più spesso oggi, ha saputo usare internet e, in particolare YouTube, per far conoscere la sua arte e le sue rime.

Brano dopo brano, ha ottenuto un contratto con la Sony Music, uno dei colossi della discografia internazionale, e ha conquistato l’attenzione non solo dei fan ma anche dei mass media. Le statistiche ci dicono che Highsnob ha collezionato oltre 13 milioni di streams totali ma nulla spiegano delle ragioni della sua affermazione. Il suo linguaggio, che non ha paura di essere crudo, comunica più di quanto i testi delle sue canzoni sottintendano.

Un rapper diretto, fragile e controverso

Chi si ferma ad ascoltare i pezzi di Highsnob, rimarrà di primo acchito sconvolto da una certa crudezza. Al secondo ascolto, però, si ritroverà davanti a un universo che (forse) ha conosciuto, fatto di notti alcoliche, tipe non sempre giuste ed erba fumata sul divano. Che parli di amore di una notte o di quello di una vita, Highsnob non teme di esporsi o di mostrarsi fragile, come accade in 23 coltellate.

Certo non mancano i testi discutibili nel repertorio di Highsnob: è il caso di Bad Bitch, con un testo non di certo da educande. Sarebbe stato divertente proporre agli spettatori meno giovani di Sanremo 2022 quell’ “ovviamente ficchiamo, sul letto e sul divano”, tanto per vedere l’effetto che faceva. Immaginiamo già, sorridendo, i titoloni dei giornali il giorno dopo.

HU

In coppia con Highsnob a Sanremo 2022 ci sarà Hu. Dietro al nome da divinità egizia, si cela Federica Ferracuti. Cantante, polistrumentista e producer, Federica è nata nel 1994 ed è cresciuta con la musica. A 12 anni studiava chitarra jazz e tecniche di improvvisazione, avendo chiaro quello che voleva fare da grande. Ma non si è fermata lì: pianoforte, basso e violoncello sono gli altri strumenti che suona.

Il nome Hu lo ha scelto nel 2016 quando ha dato il via al suo progetto artistico, fatto anche di campagne pubblicitarie (su tutte, la Chiara Ferragni Summer Campaign) e singoli pubblicati. La notorietà le è arrivata però solo nel 2021: Amadeus la sceglie per AmaSanremo con il brano Occhi Niagara.

A Sanremo 2022, Hu arriva dopo aver partecipato come polistrumentista al Fortuna Tour di Emma Marrone, che ritroverà sul palco come concorrente. Interessante per chi non la conoscesse è il recupero del brano Millemila, coscritto e prodotto con Tom Beaver, il noto dj producer abruzzese. Curiosamente, Abbi cura di te, il brano che Highsnob e Hu canteranno a Sanremo 2022, sembra essere il controcanto di Millemila e di quella storia che invitava a perdersi senza pensare al poi.

Stringimi forte, che provo piacere Nel sentir dolore come lo shibari Scrivo solo di notte così per lo meno Baby sto imparando a rimpiazzare i sogni. Highsnob e Hu - Abbia cura di te