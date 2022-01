D itonellapiaga è la cantautrice romana che duetta con Rettore sulle note di Chimica a Sanremo 2022. Ma chi è? Cosa ha fatto prima? Di cosa parlano le sue canzoni? Perché ha già vinto per noi?

Ditonellapiaga a Sanremo 2022 è un'incognita. Alias Margherita Carducci (sì, come il poeta), Ditonellapiaga compirà 25 anni il prossimo 5 febbraio. L’ironia della sorte vuole che sia anche la data della serata finale di Sanremo 2022, dove è in gara con Chimica, brano in duetto con Rettore.

Le loro due personalità, appartenenti a generazioni diverse, hanno molto in comune. Innanzitutto, la musica. Sia Rettore sia Ditonellapiaga, in duetto a Sanremo 2022, nelle loro canzoni non hanno tabù. Possono parlare di amore come posso parlare di lamette. Inneggiano una al Kobra e l’altra al Prozac e spiazzano per l’originalità con cui combinano le parole. La lingua, come dimostra la copertina del singolo, è biforcuta.

Ha 24 anni, è una cantautrice, molto brava, punk, rock, rap. Sa fare di tutto e di più… e sa anche ballare. Rettore.

Chi è Ditonellapiaga

Ma, se è vero che conosciamo Donatella, poco sappiamo di Margherita. La biografia ci dice che è nata a Roma ma è un dato asettico. Non ci svela ad esempio quanto sia poliedrica o quale sia l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della sua identità. In grado di passare dalla chanson d’amour al rap con una voce che non perde mai di identità, Ditonellapiaga non si etichetta facilmente. E a Sanremo 2022 lo dimostrerà.

Può essere fluida come ironica. Nevrotica come malinconica. Solare come sincera. I suoi profili social rivelano il ritratto di una ragazza di questo primo ventennio del XXI secolo. Camouflage è il titolo del suo primo album in studio e mai termine le calzerebbe più a pennello. Termine francese in voga nel trucco, il camouflage nasconde inestetismi di vario genere ma Ditonellapiaga non nasconde nulla.

Ditonellapiaga e Rettore nella foto ufficiale per Sanremo 2022.

Le canzoni di Ditonellapiaga

Bella, fashion, particolarmente dotata, nelle sue canzoni crea abiti e vestiti diversi che le calzano a misura. Può cantare di storie d’amore finite ma anche di omicidi, come in Repito, brano che gioca con le sonorità latine ma dove il rosso che si vede non è rossetto. Chimica, il brano di Sanremo 2022, promette di essere ad alto tasso erotico e ci auguriamo che raggiunga il glamour di Vogue, tagliente pezzo che non ha paura di confrontarsi con l’icona Madonna.

Bambina che amava i giochi di ruolo ma non le principesse che aspettano inermi il principe azzurro, Ditonellapiaga si definisce “erotica ma non volgare”. Inutile cercare nei suoi profili foto da mangiauomini, non ne trovereste. La sensualità è affidata alla sua voce e ai mille modi in cui la declina, vestendola di sfumature ed eccessi. Lo dimostra in un pezzo come Morphina, in cui canta di piacere con stile ed eleganza.

Una ventenne del XXI secolo

I temi che Ditonellapiaga canta nelle sue canzoni sono eclettici tanto quanto lei. Dalla ballad soul all’hip hop, racconta di corpi, di sesso, di amori LGBTQ+ (in Come fai), di notti alcoliche e persino di catarsi e corti circuiti comunicativi. Lo fa con un linguaggio vicino alla sua generazione ma comprensibile anche a chi ha qualche anno in più. La lingua usata è spesso un mix insolito. Italiano, francese, inglese e spagnolo si sposano e restituiscono quella sensazione di glocal che ci caratterizza, anima e muove. Ma spezzo arriva dritto all'anima con schiettezza e delicatezza, come in Non ti perdo mani.

Consapevole dei problemi della generazione a cui appartiene, sa come il mondo sia cambiato rispetto a quello della nonna, con lei presente nella copertina di Camouflage. All’universo dei Parioli e del burraco che animavano il mondo della nonna, Margherita canta i problemi di un oggi interconnesso così come l’importanza dei diritti civili.

La sua voce per un film

Esordiente assoluta sul palco dell’Ariston e nuova icona urban, Ditonellapiaga si farà apprezzare tra i cantanti più navigati. Ma si farà anche amare da chi ancora deve smaltire gli eccessi di un sabato notte ad alto tasso alcolico o da chi è alla ricerca di canzoni che possano tradurre i propri sentimenti inespressi, romantici o drammatici che siano.

Chi ha visto la commedia giovanile Anni da cane, conosce già la sua voce. Ditonellapiaga cantava la sua personalissima versione di Per un’ora d’amore, canzone simbolo dei Matia Bazar. Già oggetto di una nota cover proposta dalla stessa Antonella Ruggiero con i Subsonica, Per un’ora d’amore nella versione di Margherita diventa una struggente richiesta all’altro, un grido d’aiuto da cogliere senza paura di confrontarsi con il mito.

E Amazon non l’ha persa di vista scegliendola, come seconda artista femminile italiana, in Breakthrough di Amazon Music, il programma che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale

E, se le chiedete a cosa deve il nome, la risposta vi spiazzerà: buffo, provocatorio, è nato quasi per gioco dalla battuta di un amico. Per noi, Ditonellapiaga ha già vinto Sanremo 2022 e sarebbe perfetta per volare dritto a Torino, per l’EuroVision 2022.

E non mi basta avere un cuore

per provare dell'amore veramente

e non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

una questione di

chimica. Ditonellapiaga & Rettore - Chimica