S copri le ispirazioni per ricordare l'anniversario e festeggiare con un dono speciale pensato per il tuo partner

Anniversario: i regali per lui

Che sia il primo anno insieme o si tratti di una quota molto più alta, l'anniversario è un bel momento da celebrare. Si tratta di una di quelle feste capaci di scaldare il cuore perché entra nella sfera dell'intimo: è il "nostro giorno" e come tale va celebrato. Quindi, non sentirti troppo "formale" o troppo sdolcinata se hai voglia di festeggiare: è giusto e bello farlo, e non c'è niente di male nel cercare un bel regalo per l'anniversario per lui.

Inventa una chicca tutta per voi. Per esempio, un regalo come il proiettore o la macchina fotografica potrebbero essere l'occasione per far trovare al partner un video speciale o una raccolta di immagini di tutta la vostra storia. Uno dei doni più belli riguarda il tempo: organizza una giornata da passare insieme, a seconda della coppia le cose da fare possono essere tantissime.

Di seguito abbiamo raccolta un po' di idee regalo anniversario da cui prendere spunto: buona lettura!

Idee regalo per il primo anniversario

Il primo anniversario insieme è particolarmente prezioso. In caso di matrimonio è detto delle "nozze di carta". Simboleggia la leggerezza, fragilità e bisogno di attenzione che ha una storia che è ancora all'inizio. Se desideri cogliere l'ispirazione della carta (del resto non serve essere sposati) perché non cucinare o pianificare una romantica cena per due? Al termine potreste scrivere i desideri per la vostra nuova annata e lanciare verso il cielo una lanterna di carta di buon augurio (attenzione al rispetto delle norme di sicurezza!).

Idea regalo romantica per l'anniversario

Una delle ispirazioni in grado di colpire dritto al cuore riguarda i nostri ricordi. Sì, i ricordi sono la cosa più semplice e indimenticabile: sono i frammenti di vita insieme, raccolti giorno dopo giorno, e raccoglierli insieme è un messaggio di grande amore. Puoi utilizzare un album e aggiungere piccoli pensieri, disegni, o persino scontrini e indirizzi di posti dove siete stati, nell'ultimo anno o da quando vi conoscete. Sfogliare insieme le pagine , ridere e ricordare gli istanti vissuti fianco a fianco sarà una grande emozione.

Regali di anniversario preziosi: gioielli per uomo

Chi ha detto che sono solo gli uomini a regalare gioielli? Per il tuo lui potrebbe essere una splendida sorpresa un bijoux capace di ricordargli ogni giorno un pensiero felice di voi due. Sì alle idee classiche, come un bracciale con un'incisione speciale, l'orologio o un anello, ma anche un ciondolo di coppia da indossare diviso a metà, il girocollo o, per chi è credente, un simbolo di fede.

Regali anniversario per chi ha una storia a distanza

Non importa dove sarai, saremo insieme, ecco il messaggio dei braccialetti della distanza, un piccolo dono che può trasformarsi nell'idea regalo perfetta per lui per celebrare in modo semplice e speciale l'anniversario dopo anni insieme, sia nel caso di una storia che sta iniziando.

Regali di anniversario per un lui goloso

Il tuo lui appartiene alla categoria dei golosi? Sappi che è in ottima compagnia. Fra le idee regalo di coppia a sfondo enogastronomico potresti pensare all'occorrente per una cena da preparare insieme per divertirsi a stare ai fornelli fianco a fianco, oppure una fuga per un week end, magari all'insegna della buona cucina regionale. Ovviamente, fra le idee classiche tutte le delizie per il palato capace di solleticare il gusto, dal salato ai dolci a base di cioccolato, da gustare insieme.

Idee regalo tecnologiche per lui

Come trasformare l'idea regalo tech e utile in una "tecnologia del cuore"? Facilissimo: basta aggiungere un filmato o una selezione di fotografie che tu con pazienza e amore avrai scelto fra le mille scattate insieme. L'idea per unire l'ispirazione capace di rispondere a un suo bisogno alla dolcezza di ciò che è pensato con il cuore.

Regali personalizzati per lui

L'idea di un regalo personalizzato riesce sempre a scatenare un sorriso. Su che cosa potresti puntare? Per esempio, la coperta per il divano per la sua siesta, o il grembiule con una frase ricamata, se il tuo lui è lo chef di casa. Dalla bottiglia di vino alla felpa per voi due o la tazza da portare in ufficio una piccola idea romantica per portare un pizzico di allegria nella routine quotidiana.

Anniversario speciale: festeggiare i 25, 30, 40 anni insieme

Che cosa regalare in occasione di un anniversario così speciale? Dopo tanti anni insieme il regalo più bello è semplicemente questo: essere ancora qui, fianco a fianco, dopo tante burrasche e sorrisi. Il tempo è il nostro bene più grande e allora perché non dedicarsi a vicenda un altro grande momento da trasformare in un nuovo ricordo? Che sia la fuga di un pomeriggio o quella di un viaggio sognato a lungo, sarà l'emblema di una nuova avventura... e dell'annata che inizia da condividere. Insieme.

