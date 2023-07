L 'anniversario (di matrimonio e non solo) è un momento chiave nella vita di ognuno, da festeggiare e raccontare con frasi, aforismi e citazioni famose

Frasi anniversario

Le frasi anniversario (matrimonio e non solo) ci aiutano a celebrare un giorno speciale e una ricorrenza che parla d’amore. Il ricordo di un avvenimento importante e la gioia d poter rivivere istanti unici e inimitabili, fra romanticismo, sorrisi ed emozioni.

Le più belle frasi per l’anniversario sono ricche di sentimento, romantiche e straordinarie, per raccontare la forza di un sentimento senza confini, che dura nel tempo, nonostante tutto, e molte sono adatte anche come frasi matrimonio.

Frasi per anniversario di fidanzamento

Un legame, un’emozione forte: le frasi per l’anniversario di fidanzamento sono straordinarie e arrivano dall’ispirazione di poeti e di scrittori che nel corso del tempo hanno cercato di spiegare la forza di una promessa d’amore.

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. “Diavolo! Lo dicevo Io che non potevano essere scomparsi”. (Alessandro Baricco)

Eternamente mio, eternamente tua eternamente nostri. (Sex & the City)

Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. (Emily Dickinson)

Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Amore significa non dover mai dire mi dispiace. (Love Story)

Sai che sei innamorato, quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo? (Fernando Pessoa)

La capacità di ridere insieme è l’amore. (Françoise Sagan)

E sei così bella che più bella non c'è, e sei così dolce che più dolce non c'è. E sei così quieta quando parli di noi che m'incanto a guardarti, da non credere sei. (Ivan Graziani)

C’era quella cosa che cresceva dentro, che li spingeva l’una verso l’altro, quella cosa a cui ancora non avevano avuto il coraggio di trovare un nome, ma sapevano benissimo cos’era. (Valentina D’Urbano)

Perché niente io chiamo questo immenso universo tranne te, mia rosa; in esso tu sei il mio tutto. (William Shakespeare)

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama ‘noi’. (I ponti di Madison County)

L’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

Frasi per anniversario di matrimonio

L’anniversario di matrimonio è un traguardo fondamentale e come tale va celebrato. Un momento importantissimo non solo per la coppia, ma anche per tutte le persone care – parenti e amici – da festeggiare e da svelare grazie a citazioni e aforismi famosi.

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Shakespeare in love)

Il matrimonio felice è un edificio che deve essere costruito tutti i giorni. (Andrè Maurois)

L’ideale a cui mira il matrimonio è quello dell’unione spirituale attraverso quella fisica. L’amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado vero l’amore universale. (Gandhi)

Che sia l’amore tutto ciò che esiste. È ciò che noi sappiamo dell’amore e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore. (Emily Dickinson)

Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell’amicizia, sta nella conversazione. (Oscar Wilde)

L’amore è fisica, il matrimonio è chimica. (Alexandre Dumas Figlio)

Soltanto la morte può sciogliere un vero matrimonio. Anzi non può scioglierlo nemmeno la morte. (Hug Von Hofmannsthal)

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore. (Khalil Gibran)

Il matrimonio fa l’uomo e la donna una carne sola. (William Con Greve)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne possiedo, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Emile Verhaeren)

Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a dominare. (Papa Francesco)

Quando ti chiedi cos’è l’amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l’uno nell’altro, due cuori che tremano di fronte all’immensità di un sentimento, e poche parole per rendere eterno un istante. (Alan Douar)

Il matrimonio è caviale a ogni pasto: un'indigestione di ciò che adorate, fino alla nausea. (Frédéric Beigbeder)

L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole. (Madre Teresa Di Calcutta)

Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di due anime fedeli; Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella che guida di ogni barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. (William Shakespeare)

Frasi di anniversario matrimonio spiritose

Sorridere e ironizzare sul matrimonio è possibile, grazie agli aforismi di autori e personaggi famosi che hanno riflettuto, fra un sorriso e una lacrima, sull’unione fra due persone e sul loro legame indissolubile. Ecco alcune frasi divertenti ma allo stesso tempo romantiche.

Nella vita coniugale, l’essenziale, è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Anton Cechov)

Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash)

Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno. (Benjamin Franklin)

Il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo. (Julian Barnes)

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (George Byron)

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico. (François de la Rochefoucault)

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco. (Oscar Wilde)

Quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia. (Anita Ekberg)

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, ed una donna che non può dormire con la finestra aperta. (George Bernard Shaw)

Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

Frasi di auguri per anniversario di matrimonio di amici

L’anniversario di matrimonio di amici è una ricorrenza molto importante. A volte basta poco per far sentire la propria vicinanza, come un biglietto o un aforisma famoso per svelare il significato dell’amore duraturo. Dai film celebri sino alle frasi di autori e intellettuali: le citazioni più belle ci fanno sorridere ed emozionare.

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (A Beautiful Mind)

Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose. (Madre Teresa Di Calcutta)

Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (Hitch)

Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero. (Big Fish)

Posso restare un po’ di più? Resta per sempre. (Notting Hill)