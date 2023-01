C he cosa regalare al partner per la festa degli innamorati? Scopri le idee romantiche

Regali di San Valentino per lui

Non serve una festa per ricordarci di essere ancora innamorati, ma un giorno speciale come San Valentino può trasformarsi nell'occasione per stupire il partner con uno slancio romantico. Essere capaci di farsi (ancora!) sorprese e ritagliare tempo da vivere insieme, magari con una giornata da rubare alla solita routine, sarà l'autentico dono. I regali di San Valentino per lui, soprattutto nelle coppie che stanno insieme da tanto, possono essere anche molto classici, l'importante è che siano pensati.

Ecco un ottimo motivo per tenere come ispirazione l'ironia e il sorriso. Avere una relazione, e una famiglia, significa attraversare tempeste e imparare a farlo insieme, tenendosi per mano. Regalare un piccolo oggetto che per voi abbia un significato profondo, un messaggio scritto su carta o la fuga che vi ripromettete da tempo sarà un messaggio chiarissimo: concedetevi di celebrare adesso il vostro amore, ve lo meritate.

Cena romantica da regalare per San Valentino

Cosa ne dici di unire l'idea di una cena romantica al viaggio? Puoi incrociare i vostri orari e puntare su una città facile da raggiungere in treno: datevi appuntamento in un posto insospettabile, poi chiama un taxi o prendi un bus e fatevi accompagnare (a sua insaputa!) in stazione. L'effetto sorpresa sarà travolgente.

Regali personalizzati per lui

Una dedica speciale scritta solo per lui, sulla classica t-shirt o magari... sulla cravatta! Basta una parola per trasmettere tutta l'energia del feeling che c'è fra voi: ogni relazione si basa su un codice segreto ed è questo che trasforma la comunicazione di coppia in modo unico.

Idea regalo classica per lui

Il braccialetto con l'incisione della vostra data, o l'orologio, i gemelli per la camicia o un anello: il gioiello è un simbolo di unione duratura e accompagna nella vita di tutti i giorni celebrando i traguardi raggiunti insieme.

Regali golosi per san Valentino

Se lui ha la passione per il cioccolato perché non puntare su un'ispirazione golosa? Magari da condividere e... spalmare insieme, come le creme al cacao e le dolci leccornie con cui imboccarsi per un romantico assaggio di coppia.

Che cosa ti serve per una cena romantica?

Se ami stare ai fornelli perché non organizzare una serata speciale tutta per voi fra le rilassanti pareti di casa? Sarà il posto migliore dove godersi il tempo insieme. Unica raccomandazione: ovviamente, staccare citofoni e telefoni. Scegli gli ingredienti dei cibi che amate oppure sperimenta una nuova ricetta, sarà come viaggiare sulle ali della fantasia verso un'avventura sconosciuta.

Idee regalo per chi ama la musica

Lui non può mai fare a meno di portare con sé la sua musica preferita? Speaker audio, cuffie bluetooth, o magari una targa speciale con l'incisione della vostra canzone preferita da ascoltare tramite QRCode. In alternativa, il vinile o il cd di un artista capace di ricordarvi le emozioni più intense della vostra storia.

Giochi di coppia, le idee regalo originali

Un gioco di società ma in versione coppia, oppure un mazzo di carte per giocare insieme: l'idea dietro a questo regalo? La capacità di trovare tempo e ridere, divertirsi insieme, trovare uno spunto ludico in una giornata qualunque.

Fughe romantiche per San Valentino, le idee regalo

Dalla notte in un agriturismo alla fuga in spa, per stare a mollo in una piscina termale e dimenticare per un attimo tutto: non importa dove. Quello che importa siete voi due e il semplice, rivoluzionario passo di godervi un momento tutto per voi di puro relax. Ne abbiamo bisogno e se necessario.... impariamo a prendercelo, anche a costo di rubarlo al quotidiano.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.