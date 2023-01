P ensare un regalo per due non è per niente facile, ma a volte è necessario se dobbiamo fare un regalo di coppia: ecco le idee regalo tattiche per non sbagliare

Regali per la coppia

Che cosa regalare a una coppia? Pensa a un oggetto, o un'attività, da condividere e il gioco è fatto. Fra le idee per i regali di coppia più semplici, ottime anche se hai un dubbio sui possibili gusti degli interessati, ci sono i pacchetti che propongono un'esperienza da fare insieme. A seconda del budget potresti optare per una cena romantica, una fuga in spa, o per esempio, un week end in una destinazione a scelta.

Se si tratta di una coppia che convive aa casa è un'ispirazione interessante, specie per le coppie che stanno insieme da tanto. Ad esemmpio un regalo utile che non ci si aspetta ha a che fare con il letto e i suoi accessori! Cuscini progettati per chi soffre di cervicale, materassi ortopedici e trapunte coloratissime saranno una dolce coccola per l'inverno, gradita a genitori e familiari, ma anche per la coppia di amici reduci dall'ultimo trasloco. Infine, che cosa ne dici di una stampante? In apparenza un regalo per nulla romantico, invece le serate a stampare fotografie di famiglia potrebbero trasformarsi in un passatempo a due divertente, un momento prezioso per vivere il tempo libero in modo diverso senza la solita tv.

Spa per due... direttamente a casa

Che dire della piscina gonfiabile effetto spa con idromassaggio? Un'autentica meraviglia, da posizionare in un angolo del giardino: grazie all'acqua riscaldata un bagno sarà piacevole in qualsiasi stagione, specialmente alla fine di una lunga giornata lavorativa. Un'autentica spa bubble therapy experience! In alternativa, si può optare per la doccia con effetto spa, dotata di cromoterapia e musica: l'ispirazione per rinnovare casa all'insegna del relax.

Massaggio di coppia

Idea regalo semplice ma d'effetto: l'olio per il massaggio, da scegliere fa i prodotti di bellezza sostenibili realizzati con attenzione verso l'ambiente e tante materie prime naturali di qualità. Utilizzato da solo fa parte della routine quotidiana per la cura della pelle, ma in due si trasforma nell'occasione per un rilassante massaggio da regalare uno all'altro, preludio di una serata rmantica indimenticabile.

In cucina... insieme!

Cucinare può essere vissuto come un dovere, oppure diventare una passione da coltivare insieme. Perché non stuzzicare le papille gustative sperimentando insieme ricette di altri Paesi? Sarà divertente e potrebbe trasformarsi in una serata di cucina etnica da condividere anche con gli amici più cari. Per stare insieme ai fornelli basta avere gli attrezzi giusti e magari un grembiule personalizzato.

Fuga relax: regalare un momento

Per una coppia non c'è dono più bello del tempo insieme. Per te sarà facilissimo perché le proposte sono tantissime, dagli assaggi enogastronomici e le serate a tema alle fughe in spa: con un unico regalo avrai pensato a entrambi. Il bello del regalo basato su un'esperienza è che ci costringerà a ritagliare un momento tutto nostro da vivere insieme, un bisogno ovvio che invece nella fretta della vita quotidiana spesso continuiamo a rimandare.

Sogni d'oro: regali per la camera da letto

Ti sembrerà superfluo invece dormire bene, con il supporto di un buon materasso, non lo è affatto. A volte si rimanda l'acquisto a tempo indeterminato per continuare a dormire sul solito letto vecchio e scomodo! Salvo poi alzarsi ogni mattina con doloretti vari: mai più torcicollo con gli accessori giusti. Cuscino, materasso e una maxi coperta per non litigare più tirando le lenzuola... il prossimo inverno sarà dolcissimo.

Colazioni romantiche

Il cappuccino e l'espresso come al bar, ma nell'intimità del proprio nido: cosa chiedere di più? Per un pensiero piccolo ma direttamente dal cuore il set di tazze da personalizzare con il nome o la dedica, senza contare tovagliette, dolcetti e tutto l'occorrente per una romantica colazione a due. La giornata non potrebbe iniziare meglio.

Condividere un ricordo

Un ricordo è per sempre. Ecco perché è importante creare un posto per i nostri momenti del cuore. Trasferire le immagini su carta è un'ottima idea per evitare di perdere momenti preziosi o rischiare di dimenticarli in un dispositivo che un giorno diventerà troppo obsoleto per poter essere ancora acceso. La stampante? Consentirà di stampare foto e creare album fotografici, un bellissimo passatempo per divertirsi in due.

Regali per la coppia che ha appena cambiato casa

Il portachiavi, serio o da personalizzare con i nomi: è il simbolo delle nuove chiavi di casa e del periodo, l'ispirazione per festeggiare il trasloco appena fatto. Ma fra le idee regalo simpatiche per la coppia che ha appena cambiato casa ci sono anche piccoli oggetti utili, come lo scolapasta, il necessario per le pulizie e tutte quelle cose di cui si ha bisogno appena entrati in una nuova abitazione, magari da scegliere con un'idea design capace di rendere speciale la nuova casa.

