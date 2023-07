L e strategie del narcisista possono essere subdolamente numerose. Per non rischiare di cadere nella trappola del nostro narciso, vediamo come riconoscere e prevedere le sue mosse

Quali sono le strategie del narcisista per apparire affascinante, pieno di carisma e affabile? In un primo momento può risultare incredibile, ma questo tipo di persona spesso ha un arsenale di strategie e tecniche manipolative che usa per mantenere il controllo sulle persone che lo circondano.

L'articolo che segue esplorerà le intricate strategie di riaggancio del narcisista, nonché le tecniche del narcisista utilizzate per raggiungere i propri scopi. Un aspetto chiave della personalità di un narcisista è la freddezza che dimostra quando si tratta di relazioni interpersonali, poiché spesso utilizza il distacco emotivo proprio per mantenere il potere e la superiorità sugli altri.

Chi ha tratti del carattere narcisistici non esita a manipolare le altre persone, spesso utilizzando addirittura subdole minacce e manipolazioni psicologiche (più o meno raffinate). Imparare a riconoscere queste tattiche manipolative è fondamentale per difenderci da esse, in modo da non cadere nella trappola dei narcisisti.

Sebbene possa sembrare difficile mandare in crisi un narcisista, esistono delle contro strategie per affrontare queste personalità difficili e proteggere la nostra salute mentale.

Le persone con tratti della personalità narcisisti spesso hanno la capacità di mettere in atto diverse sceneggiature a seconda della preda a cui hanno puntato. Tra le più conosciute rientrano sicuramente il "love bombing", il "gaslighting" e il "traumatic bonding", ma anche le tipiche frasi del manipolatore.

In questo articolo individueremo quali sono le più ricorrenti strategie del narcisista, come riconoscerle, ma anche come reagire e comportarsi se sta succedendo a noi.

Chi è il narcisista?

Se dovessimo descrivere un narcisista, sicuramente non lo inseriremmo nella categoria delle persone sincere, disinteressate, altruiste ed empatiche. Nell'identikit di un individuo con tratti della personalità narcisista, infatti, figura una persona prevalentemente egoista, che coltiva con passione il proprio egocentrismo e vive ricercando approvazione e consensi. Insomma, tutto ruota intorno al nostro narciso.

Facciamo una importante premessa: in questo articolo non parliamo di chi soffre di un disturbo patologico. Il cosiddetto "narcisismo patologico" è una condizione seria e che va accertata da uno specialista, di certo non possiamo essere noi a diagnosticare un problema così serio solo perchè siamo stati vittime di un comportamento sgradevole o di una delusione sentimentale.

Qui ci limiteremo a parlare delle persone che hanno tratti della personalità narcisistici. Si tratta spesso di persone ch enei rapporti interpersonali, difficilmente cercano romanticismo e passione. Oppure li cercano a corrente alternata. Solitamente si circondano di persone deboli, insicure e, paradossalmente, romantiche. In maniera molto simile a un animale in cerca della sua preda, il narcisista ricerca la propria compagna/o esattamente su questo standard. In questo modo, può attuare le sue plurime e tipiche strategie, assicurandosi così il suo apporto necessario di devozione, ammirazione e lealtà.

Come riconoscere le strategie del narcisista

Mettiamoci l'anima in pace: se abbiamo incontrato sulla strada un papabile partner dal fare narcisistico, ricordiamoci che è difficile imboccare con questa persona la strada di una relazione lineare e disinteressata. Per quanto ogni rapporto all'inizio possa sembrare bello e possibile, scegliere di perseverare con una persona narcisista può comportare uno sforzo psicologico non da poco.

Può essere utile imparare a riconoscere sin da subito i tipici copioni e strategie di un narciso. Questo tipo di persona ha apparentemente un'opinione altissima di sé, che però spesso è solo la maschera di una profonda insicurezza. E per combattere questa insicurezza, il narcisista tende a compensare svalutando e sminuendo il/la partner, nutrendo la necessità di emergere sempre e comunque.

Non esiste amore, affetto, né alcun'altra manifestazione di intimità verso gli altri: per il narcisista ci sono dei limiti emotivi ben netti da non superare. Qualsiasi atto d'amore viene visto come una pratica invasiva: una vera e propria minaccia dalla quale distaccarsi con freddezza. Aver bisogno di qualcuno lo fa rabbrividire anche se, nel profondo, ogni narcisista soffre proprio di bisogno di dipendenza.

Love bombing, gaslighting e traumatic bonding: come agisce il narcisista?

Un individuo narcisista quasi sempre agisce in sordina. Pensare e agire in maniera subdola, infatti, è una delle sue peculiarità più riconosciute.

Grazie a questo atteggiamento apparentemente innocente, riesce a mettere in atto una serie di strategie tipiche della sua figura. Andiamo a vedre quali sono le strategie più comuni e come riconoscerle

1. Il love bombing

La maggior parte delle volte, all'inizio di una relazione il narcisista sembra il partner ideale, da questo il termine "love bombing". Il compagno perfetto che dispensa (anzi bombarda di) attenzioni e galanterie per attirare a sé la sua preda romantica e bisognosa d'amore. Anche, e soprattutto, agli occhi degli altri, il narcisista appare come un partner attento, premuroso, gentile e amorevole, ingannando tutti con questo suo fare perfetto. Il problema è che, una volta abboccata la preda, talvolta anche con forti parole d'amore, e una volta assicuratasi la sua piena fiducia, il narcisista è pronto a vivere il rapporto ideale, ma come lo intende lui!

Se vuoi approfondire puoi dare un'occhiata al nostro articolo che spiega come distinguere il love bombing dal normale corteggiamento.

2. Gaslighting: svalutare per controllare

Il gaslighting è una vera e propria tecnica manipolazione, e serve fondamentalmente a minare l'autostima dell'altra persona. Con il gaslighting si tende a far leva sulle insicurezze dell'altra persona per sminuirla e svalutarla, per poi fare in modo che la vittima cominci a dubitare della propria percezione della realtà. In tal modo si cerca di ottenere il controllo e l'egemonia sull'altra persona.

La vittima dal canto suo finirà in un vortice in cui comincia sempre più a dubitare di se stessa, in maniera tale da diventare sempre più manipolabile.

3. La tecnica del traumatic bonding e delle ricompense intermittenti

Il termine "traumatic bonding" sta a indicare letteralmente un legame traumatico. Tra le strategie del narcisista, infatti, rientra anche quella di instaurare una relazione tossica con il partner, tale per cui l'altra persona si sente perennemente a rischio di una rottura, che vuole però evitare a tutti i costi perché nel frattempo si è instaurata una sorta di dipendenza dal partner narcisista

È proprio questo, infatti, il gioco alla base del "traumatic bonding", quello in cui la persona narcisista gestisce il rapporto come preferisce, dispensando al partner delle ricompense intermittenti che a loro volta rafforzano la dipendenza.

Si tratta di "rinforzi positivi" che, proprio come accade con i cani, vengono associati ad azioni positive. Se il partner, dunque, si comporterà in maniera adeguata, potrà ricevere la sua ricompensa (solitamente fatta giusto di qualche attenzione in più). Se quest'ultima, al contrario, agirà in maniera sbagliata secondo il narcisista, allora riceverà come punizione, indifferenza e umiliazione.

Come reagire alle strategie del narcisista

Un modo per destabilizzare un narcisista è senza alcun dubbio ripagarlo della sua stessa moneta, o almeno, agire usando uno dei metodi più inflazionati tra i narcisisti: l'indifferenza.

Le persone di questa tipologia sono molto brave a metterla in pratica e a trattare gli altri con sufficienza, ma non si può dire altrettanto se si trovano a parti invertite. Un modo efficace per mandare in crisi un narcisista, infatti, è proprio trattarli con indifferenza e, talvolta, assentarsi senza preavviso. Essendo individui alla base molto insicuri, ricevere un trattamento del genere da quelle che loro credevano fossero "prede", non può che destabilizzarli, a volte anche al punto di ridimensionarli.

Detto questo, se ci si rende conto di essere destinatari di queste strategie, bisogna anche cercare la lucidità per valutare se davvero si vuole intraprendere una relazione con una persona con questi tratti caratteriali.