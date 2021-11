Nell’ambito delle relazioni tossiche, esiste una manipolazione psicologica piuttosto comune. Ecco cos’è il gaslighting e come puoi difenderti.

Parlando di relazioni tossiche, potresti aver sentito la parola gaslighting. Si tratta di un termine, coniato dagli psicologi, per indicare una tecnica manipolatoria di cui ci si può trovare vittime in rapporti per l’appunto insani.

Con relazioni tossiche si intendono quelle in cui all’interno di una coppia si creano delle dinamiche disfunzionali. Queste possono verificarsi anche tra familiari o in ambito lavorativo, ma più spesso avvengono all’interno di un rapporto sentimentale.

Hai paura di poterne esserne vittima di manipolazione psicologica? Ecco quello che devi sapere per riconoscere il gaslightining e proteggerti da chi cerca di manipolarti.

La definizione degli esperti

Per definizione, il gaslighting è una tattica psicologica manipolatoria per indurre una persona (o un gruppo di persone) a dubitare della propria percezione della realtà e della propria memoria.

Gli esperti di GuidaPsicologi, definiscono infatti il gaslighting «una tecnica con cui una persona o un gruppo di persone cercano di avere più potere. Per farlo si sceglie una vittima e si cerca di manipolarla, tanto da portarla a dubitare della sua realtà».

Sempre sul sito di psicologia, viene spiegato che si tratta di una tecnica assai comune tra manipolatori e narcisisti perversi, in breve tra tutti coloro che vogliono creare un culto della loro persona.

Che cosa significa

Il termine gaslighting deriva dal titolo dell’opera teatrale britannica del 1938 Gas light (inizialmente nota come Angel Street negli Stati Uniti) del drammaturgo britannico Patrick Hamilton, e dai suoi adattamenti cinematografici del 1940 e 1944 (quest'ultimo film è conosciuto in Italia come Angoscia).

La trama tratta di un marito che cerca di portare la moglie alla pazzia manipolando piccoli elementi dell'ambiente. Per esempio, produce rumori che finge di non sentire e abbassa le luci a gas in casa (da qui il termine), negando quando viene interrogato dalla moglie sui cambiamenti di cui la donna si accorge. In questo modo, nega la realtà e insinua nella mente della moglie dubbi sulla sua capacità di percezione.

Chi e perché usa questa tecnica

Lo scopo di chi mette in pratica il gaslighting è ridurre la vittima a un totale livello di dipendenza fisica e psicologica, annullare la sua capacità di scelta e responsabilità.

Chi è il gaslighter

Si definisce gaslighter la persona che mette in atto tale manipolazione mentale nel tempo. Se ne sei vittima, verrai portata a credere di vivere in una realtà che non corrisponde alla realtà oggettiva, ti sentirai sbagliata, sempre più insicura e incerta. In altre parole, subisci un vero e proprio lavaggio del cervello. La ricerca dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi la vittima e il gaslighter sono persone che hanno un rapporto molto intimo, quasi sempre partner o parenti stretti.

II gaslighter viene identificato come un manipolatore, può essere narcisista, passivo aggressivo o violento. In tutti questi casi, sei davanti a un manipolatore patologico che potrebbe aver adottato questi comportamenti fin da piccolo, perciò dispone di una grande esperienza in questo senso.

Le fasi della manipolazione

L’attuazione di manipolazione psicologica tramite gaslighting si sviluppa attraverso tre fasi fondamentali.

1.Distorsione della comunicazione. All’inizio, il gaslighter comincia a confonderti, alternando una comunicazione a tratti positiva, a tratti negativa. Se è il tuo partner, potrebbe essere fare l’innamorato e riempirti di complimenti che, tuttavia, nascondono un messaggio negativo. Ancora, potrebbe raccontarti delle bugie, che poi smentisce, in modo che sia tu a essere destabilizzata e a pensare di aver frainteso.

2. Difesa. Il tuo gaslighter non ti ha ancora sottomessa, perciò cerchi ancora di confrontarti con lui, perché pur dubbiosa, non ti ritieni pazza e anzi, ti arrabbi. Cerchi il dialogo, che puntualmente fallisce, e così ti arrabbi di più. Cerchi di difendere la tua posizione «Non sono pazza», ma di fatto fai purtroppo il gioco del gaslighter.

3. Depressione. Rappresenta l’ultima fase della manipolazione. Ormai ti sei convinta di essere tu ad avere qualcosa che non va, il manipolatore ti ha isolato dagli altri e sei diventata dipendente dal partner abusante. Ricordati, però, che non sei tu responsabile di questa relazione tossica.

Come riconoscerlo

È importante distinguere tra chi potrebbe essere un “semplice” bugiardo e chi, invece, cerca di manipolarti con il gaslighting. In questo secondo caso, i comportamenti e le situazioni si ripetono e puoi cercare di far caso se capitano spesso.

Frasi di esempio

Ci sono tante frasi che sono tipiche di gaslighting. Fai attenzione se il partner (o la persona che ti è più vicino) ti ripete spesso queste frasi, per convincerti della sua versione.

«Sei tu che ti ricordi male»;

«Stai inventando delle cose»;

«Non è mai successo»;

«Hai le allucinazioni»;

«Stai facendo un melodramma per niente»;

«Stai gonfiando le cose a dismisura»;

«Ma stai bene? Mi sto preoccupando per te perché dici cose strane».

Controlla la tua autostima

Un altro modo per capire se stai subendo gaslighting è controllare il tuo livello di autostima. In genere, se sei sottoposta a questo tipo di manipolazione, sperimenterai un abbassamento (più o meno) drastico della fiducia in te stessa e nella tua capacità di vedere e interpretare la realtà. Poiché ti senti pazza, ti attaccherai sempre di più a questa persona, perché a livello inconscio è l’unica che, pur sapendo che «non stai bene», ti sta vicino. In realtà, ti sei isolata dagli altri, facendo ulteriormente il suo gioco.

Come puoi difenderti e uscirne

Per la natura stessa di questa manipolazione, è difficile per le vittime di gaslighting rendersi conto della situazione. Più spesso sono altri (familiari, amici, colleghi) – ammesso che tu non sia del tutto isolata – a far aprire gli occhi alle vittime, ma non è facile né frequente.

Il consiglio più importante è chiedere aiuto. Proprio perché non è facile capire di aver subito o di stare subendo questa manipolazione, se hai qualche dubbio, rivolgiti agli esperti (psicologi) per valutare insieme la tua situazione. Soprattutto, ricordati che non hai alcuna responsabilità del comportamento abusante del tuo gaslighter.

Già nelle prime fasi di gaslighting, potresti dubitare della tua percezione della realtà, perciò potrebbe esserti molto utile:

tenere un diario scritto dove appuntare gli eventi e nasconderlo al possibile gaslighter;

registrare le conversazioni e scattare fotografie;

mandare per email queste prove a un’amica e poi cancellarne le tracce.

Se hai capito di essere sottoposta a manipolazione, non discuterne con il gaslighter: potresti anche mostrargli prove evidenti, ma lui riuscirà lo stesso a usarle contro di te, rafforzando l’idea che tu non sia sana di mente. Piuttosto, condividile con più persone fidate possibili e, soprattutto, chiedi aiuto (lo ripetiamo perché è importante). Con un terapista potrai valutare se l’unica opzione possibile è chiudere questa relazione tossica e avviare un percorso di ricostruzione della tua autostima.