L a linea di demarcazione tra amore e manipolazione è spesso più sottile di quanto si pensi. Hai mai sentito parlare di love bombing? Ecco come riconoscerlo attraverso alcune frasi tipiche del manipolatore

Le frasi del love bombing

Attenzioni morbose ed esagerate, frasi e manifestazioni di ammirazione eccessive nelle fasi iniziali della relazione, sono solo alcune delle condizioni che possono caratterizzare il love bombing. Spesso, quando iniziamo una relazione, soprattutto in fase di conoscenza è piacevole avere a che fare con un partner che ci riempie di attenzioni e complimenti.

Ma quando queste attenzioni e questi complimenti superano un certo limite diventando esagerati e totalmente sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti, allora deve scattare quel campanello di allarme che ci avverte che qualcosa non va. Certo, non ci sono regole in amore, e può capitare che si venga travolti da un colpo di fulmine, o che una relazione cominci in modo particolarmente intenso. Allo stesso tempo però è molto strano che una persona che magari si conosce da pochissimo e che si frequenta appena cominci a sperticarsi con dichiarazioni d'amore oggettivamente esagerate.

Perché il love bombing è un comportamento tossico e manipolatorio

Molto spesso questo comportamento finisce per essere l'incipit di una relazione tossica. In altre parole, il love bombing è una vera e propria red flag a cui fare attenzione.

La manipolazione messa in atto dal love bombing è spesso sottile, soprattutto agli inizi del rapporto. Attenzioni intense e sovrabbondanza di parole d’amore possono essere facilmente confuse con un grande sentimento espresso attraverso tante accortezze, cure e accorgimenti. Ma così non è. Come facilmente intuibile dal suo nome, il love bombing si riferisce a un vero e proprio bombardamento d’amore che si declina in tutta una serie di comportamenti tossici tipici di una vera e propria manipolazione emotiva.

E dato che la manipolazione emotiva è spesso subdola, velata, celata e non sempre semplice da riconoscere, abbiamo deciso di renderla più facilmente riconoscibile stilando una lista di frasi tipiche che vengono pronunciate spesso in fase di love bombing. Ecco quali sono e come riconoscerle.

Non ho mai incontrato nessuno perfetto come te

È la frase che tante di noi desiderano sentirsi dire nel corso di una relazione. Stuzzica il nostro amor proprio, esalta il nostro ego e ci fa pensare di aver trovato finalmente una persona che ci apprezza. Ma non sempre questa frase è positiva, anzi. Soprattutto se pronunciata dopo pochi incontri e un periodo limitato di frequentazioni, dovrebbe far scattare l’allerta. Perché? Perché attribuire dopo una conoscenza breve un’importanza così grande alla vostra persona è un comportamento tipico del narcisista.

Questo tipo di persona tende infatti a bruciare le tappe, affrettare le situazioni per spingere la vittima ad abbandonarsi alle sue volontà. Questa frase connessa ad attenzioni morbose, regali costosi e/o isolamento dalle persone che ci vogliono bene è una chiaro segnale di love bombing.

Siamo destinati a stare insieme

Desiderare di trovare la propria anima gemella è il sogno di milioni di persone. Ed è proprio approfittando di questo sogno così comune che molti narcisisti muovono i fili della loro manipolazione. «Siamo destinati a stare insieme» è una delle frasi simbolo di questa manipolazione subdola.

Per far in modo di far sentire la papabile vittima in posizione di dipendenza e obbligo, il narcisista punterà sul fato, sul destino, su un volere più alto. Non solo, se siete destinati a stare insieme la persona che vi manipola farà in modo di farvi credere che sia giusto passare ogni momento in coppia e avviare il prima possibile una convivenza. In questo modo vi avrà completamente in pugno.

Ti controllo perché sono preoccupato/a per te

Questa frase è connessa a un comportamento che può avvenire sia in fase iniziale che, più comunemente, quando si è già entrati nella rete del narcisista. Un tipico esempio di comportamento legato al love bombing è infatti il controllo sulla vita del partner. Un controllo che a parole si esplica con frasi come «Ti controllo perché sono preoccupato/a per te» e che nei fatti può diventare davvero dannoso.

Richiesta di condivisione delle proprie password, violazione totale della privacy, pedinamenti, appostamenti fuori dall’ufficio o dalla palestra, sono solo alcune delle escalation tipiche di un’affermazione di questo tipo. Il controllo sulla vita del partner diventa infatti totalizzante e l’abuso (perché di questo si tratta) prospera in maniera surrettizia e decisamente pericolosa.

Voglio passare tutto il tempo con te

Questa frase rappresenta spesso il preludio all’isolamento della vittima di love bombing. Con questa affermazione infatti chi la pronuncia non sta facendo altro che rafforzare il suo piano manipolatorio. Avviato tramite frasi pronunciate per aumentare l’autostima della vittima, il piano procederà con tutta una serie di altre frasi e comportamenti messi in atto per demolirla completamente. Una demolizione che quando la vittima viene isolata dai propri cari e dal mondo esterno può procedere in maniera più spedita. È a questo punto che il manipolatore sente di avere completamente in pugno il proprio partner e userà questo potere per appagare il proprio ego distruggendo quello dell’altro.

In questa panoramica risulta evidente l’importanza di capire e riconoscere i segnali che rivelano un probabile love bombing in corso. Far riferimento e queste frasi e ai comportamenti che abbiamo inserito come esempio, può risultare davvero utile qualora abbiate il sentore che qualcosa nella vostra nuova frequentazione non va. L’istinto in questi casi è fondamentale per capire se ci si trova davanti a un potenziale amore o soltanto a un pericoloso bombardamento d’amore.