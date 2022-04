C onosci la differenza tra love bombing e corteggiamento normale? Ecco tutti i segnali su cui riflettere se hai dei dubbi su alcuni corteggiatori che ti sembrano esagerati

Nel mondo delle relazioni, potrebbe essere difficile cogliere la differenza tra love bombing e corteggiamento normale. Da una parte, infatti, a tutti fa piacere essere l'oggetto di attenzioni, complimenti e dichiarazioni d'amore - anche se prematuri. Dall’altra bisogna mantenere l'attenzione molto alta su meccanismi manipolatori che possono intrappolarci in situazioni tutt'altro che piacevoli.

Il problema sta palesemente nel fatto che il love bombing può essere confuso con un normale corteggiamento. Salvo poi rivelarsi o una modalità manipolativa che dà il la a una relazione problematica, oppure una semplice frequentazione che spesso viene bruscamente troncata con il ghosting. Esiste un metodo scientifico per capire la differenza tra love bombing e corteggiamento "normale"? Come spesso accade nella vita non abbiamo il libretto di istruzioni, ma possiamo provare a fare qualche ragionamento che ci dia un'idea di quale siano le red flag da notare subito.

La definizione di Love Bombing

Il primo passo per riconoscere la differenza tra love bombing e corteggiamento normale, potrebbe essere ripassare cos’è questo famigerato «love bombing» e cosa c’entrano i narcisisti. Il love bombing sembra un corteggiamento normale, anzi, molto serrato. In realtà, è molto diverso da questo. Non per niente, l’espressione inglese che identifica questo comportamento significa «bombardamento d’amore».

Chi pratica il love bombing, infatti, va ben oltre il normale corteggiamento, che può essere fatto di attenzioni, gesti galanti, regali e cose organizzate apposta per fare colpo. Il love bombing è un insieme di gesti eclatanti ed esagerati, con l’intento di farti credere che non troverai un partner migliore di chi lo fa.

La teoria può essere molto utile per cogliere più facilmente la differenza tra love bombing e corteggiamento normale. Il love bombing, infatti, è una forma sottile e ben orchestrata di manipolazione, messa in atto attraverso tecniche di seduzione (e da qui potrebbe nascere l’equivoco con un corteggiamento serrato).

Il partner manipolare spesso è un narcisista, e il love bombing è un modo perfetto per guadagnarsi la bendisposizione di un'altra persona, anche se la si conosce poco. Per farlo però serve esagerare, a costo di dire cose poco realistiche al fine di lusingare l'altra persona. Oltre a lodi e apprezzamenti sperticati un grande classico del love bombing è lanciare progetti per il futuro come viaggi o altre esperienze anche impegnative da fare insieme quanto prima. Qualcuno si arrischia addirittura a parlare di convivenza e figli dopo pochi incontri (questi sono i più estremi).

Come riconoscere i segnali

Dalla teoria, passiamo alla pratica: se hai capito la differenza tra love bombing e corteggiamento normale, dovresti essere in grado di cogliere i segnali di "allarme". Purtroppo, quando si è coinvolti, non è così facile avere la lucidità di comprendere che hai a che fare con un love bomber e non con un corteggiatore particolarmente lanciato. Cerca di ascoltare la tua voce interiore se hai dubbi e, se puoi, parlane con un’amica. Confrontarti con l’esterno ti aiuterà a valutare meglio la situazione. Di seguito ti spieghiamo quali sono i tre segnali da tenere d'occhio

Tutto troppo e troppo presto

Un primo indizio che potrebbe metterti in allarme e che fa la differenza tra love bombing e corteggiamento normale si riassume in questa formula: tutto troppo e troppo presto.

Non solo questa persona ti sta sovraccaricando di attenzioni e gesti seduttivi, ma sta letteralmente bruciando le tappe su quelle che sono le "normali" tempistiche di una relazione. Se è vero che non ci sono regole scritte in amore, è anche vero che alcune cose quasi sempre richiedono una certa tempistica. Non si può dichiarare amore eterno dopo poche uscite, non si può proporre di andare a convivere quando ci si conosce da poche settimane e così via. Questo overload di gesti significativi potrebbe essere molto gratificante per chi li riceve, tanto da far perdere la lucidità. Ma è molto probabile che una vocina nella testa ci dica che sta succedendo tutto troppo in fretta, e quella vocina va ascoltata.

Mancanza di rispetto dei confini personali

Un altro indizio che potrebbe farti comprendere che sei di fronte a un rischio, poiché ti è chiara la differenza tra love bombing e corteggiamento normale, è il (mancato) rispetto dei tuoi confini. Un love bomber è anche un abile manipolatore nella gestione del tuo tempo. Nella sua progettazione del vostro amore, tu in realtà non sei nemmeno la co-protagonista. Per cui, non rispetta i tuoi bisogni e i tuoi desideri, tantomeno il tuo tempo.

Dal suo punto di vista, sei una persona fortunata ad avere un partner simile. Di conseguenza, organizza impegni a due senza nemmeno chiederti se sei libera. Se hai un appuntamento preso in precedenza, devi assolutamente disdirlo. Lui dev’essere al di sopra di tutto, anche di te, anche se te lo imbastisce sotto forma di un «noi» che è solo formale. In sostanza, devi fare tutto ciò che vuole lui.

Non puoi opporti

Con un love bomber non puoi ragionare, a differenza da un aspirante partner molto (a volte troppo) sollecito, ma comunque normale. Ecco qui un altro dettaglio che fa la differenza tra love bombing e corteggiamento normale. Un corteggiatore attento non si arrabbia se fai richieste durante la frequentazione, e se declini alcuni suoi inviti perché hai altri impegni.

Un love bomber, invece, rivela tutta la sua indole narcisista: non sopporta che la sua preda possa avere voce nella relazione. Se provi a suggerire modifiche ai suoi piani, si arrabbia, diventa freddo e distaccato, perché cerca di giocare con i tuoi sensi di colpa, facendoti sentire un’ingrata.