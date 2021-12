I l corteggiamento è una cosa bella, ma è ben diverso dal love bombing, che invece è una tecnica di manipolazione affettiva. Ecco di cosa si tratta (e come evitarlo)

A tutte piace ricevere attenzioni e affetto, eppure in certi casi potrebbe trattarsi di love bombing. Nonostante il termine possa far pensare a qualcosa di bello e spontaneo, è bene sapere che, purtroppo, si tratta di un comportamento che non è affatto positivo. Anzi, è una tendenza che ha molto a che fare con la psicologia. Non per niente, sono proprio gli esperti di psicologia a spiegare cos’è e perché è pericoloso il love bombing.

Che cos’è

Cominciamo dal termine stesso, love bombing. Letteralmente, significa «bombardamento d’amore».

L’espressione è stata usata per la prima volta nel 1995, quindi quando i social e certi comportamenti malsani (il ghosting, lo zombieing e, ancora, il catfishing, il cushioning, il benching) erano ancora lontani (quantomeno, dal punto di vista letterale). Love bombing è stato coniato dalla psicologa Margaret Singer, secondo cui il «termine descrive i modelli di comportamento usati da sette religiose, istituzioni, professionisti o semplici persone al fine di operare plagio, condizionamento e manipolazione».

Se questa definizione ti sembra forte, sappi che purtroppo la Singer non sbagliava. Se preferisci una spiegazione più recente, la psicologa Anna De Simone l’ha data in un articolo pubblicato anche su Psicoadvisor: «Il love bombing è una tattica con cui un predatore si assicura la sua vittima facendo leva sulle sue fragilità emotive e, più in generale, sul bisogno inconscio che ogni persona ha di essere amata incondizionatamente, di essere accettata e di sentirsi parte di qualcosa».

In entrambe le definizioni, il love bombing è descritto come una tecnica di manipolazione.

Chi sono gli attori

Come forse puoi avere capito, chi è vittima del love bombing è una persona normale, con delle fragilità e insicurezze più o meno accentuate, che il love bomber è abile a individuare per farvi leva sopra.

Il love bomber, cioè chi lo pratica, può essere ovviamente un uomo, una donna, o anche un gruppo di persone (nel caso in cui si tratti di una setta). Nel caso in cui è un individuo singolo, potrebbe avere una personalità affine a quella del narcisista patologico. L’elemento che rende tale un love bomber è la manipolazione che effettua sulla vittima, tramite l’inondazione di attenzioni a dir poco eccessive.

Come funziona

Abbiamo detto che il love bombing è una tecnica di manipolazione emotiva. In quanto tale, è un processo fatto di varie tappe, tutte con lo scopo di instaurare un rapporto con la vittima, che naturalmente non è consapevole del rischio di finire in una relazione tossica.

In genere, il love bombing esordisce da quello che apparentemente sembra una specie di sogno romantico che diventa realtà. È una situazione che nei film sembra l’innamoramento ideale, nella realtà è talmente improvviso e eccessivo che fa credere di stare appunto vivendo la favola a lungo desiderata.

Ti mette su un piedistallo

Nella fase inziale, il love bomber deve conquistarti. Per farlo, ti inonderà di complimenti, attenzioni, gesti plateali, dichiarazioni grandiose. Frasi tipiche possono essere: «sei diversa dalle altre», «non ho mai provato nulla di simile», «finalmente ti ho trovato». Ti riempie di regali, esaudisce ogni tuo desiderio (perfino quelli che non sapevi di avere) e dichiara il suo amore ai quattro venti. Insomma, arriva tutto, ma troppo presto. Un conto, infatti, è il corteggiamento, un altro è dirti che vuole passare la vita con te, quando vi state frequentando da poco.

Isolamento

Quando il rapporto è avviato, il love bomber comincia a isolarti da tutte le altre persone che potrebbero tenerti agganciata a una prospettiva più lucida. Nel love bombing, il rapporto è esclusivo: «ti voglio tutta per me», «ci siamo solo io e te». Se opponi una certa resistenza, il love bomber potrebbe cominciare a criticare i tuoi affetti, colpevoli di essere contro di lui, di essere cinici e magari di farti dubitare di lui. Ancora, potrebbe dirti che «quando sei con loro, sei diversa, sei meno (qualcosa di positivo)». In altre parole, ti dice che in compagnia non sei all’altezza di quello che pensava di te, quindi a livello inconscio che fai? Assecondi la sua tendenza a isolarti dalle tue amicizie e familiari.

Distorsione della realtà

Il love bombing è una tecnica di manipolazione, perciò chi lo pratica, attuerà varie forme di controllo su di te, arrivando anche a distorcere la realtà. Per esempio, farà la vittima per ottenere quello che vuole: «Per te ho rinunciato a questo, perciò perché tu non puoi fare come voglio?». A quel punto, potresti essere già troppo coinvolta e soggiogata per sottrarti. Ti sentirai in colpa e quindi farai esattamente ciò che vuole. Per di più, nel frattempo potresti essere diventata dipendente da lui e il bisogno delle sue attenzioni è diventato patologico in te.

Instabilità continua

L’ultima fase del love bombing si attua quando la relazione è ormai ben avviata. La vittima è ormai dipendente dal love bomber, che alternerà momenti di amore (sempre più rari, a dire il vero) con colpevolizzazioni, ricatti, rinfacciamenti vari. La conseguenza è che la vittima vivrà in un continuo sali scendi emotivo, che la destabilizza ulteriormente. È una forma di abuso psicologico che, se perpetuata nel tempo, aggrava la fragilità della vittima, ne acuisce la paura dell’abbandono e la dipendenza. Alla fine, sarai distrutta, come purtroppo succede nei casi di relazioni disfunzionali.

Come reagire

Come per tutti i casi di rapporti tossici, sarebbe meglio prevenire, anche se non è facile cogliere i campanelli d’allarme di un abile manipolatore. Ricordati, in ogni caso, che non è colpa tua e che puoi (anzi, “devi!”) uscire da questo rapporto.

Ecco alcuni consigli per gestire il love bombing:

Diffida di un partner che manifesta attaccamento eccessivo fin da subito. Potrebbe sembrarti triste, ma se «è tutto troppo bello per essere vero», probabilmente è perché infatti non è vero (né sincero).

che manifesta attaccamento eccessivo fin da subito. Potrebbe sembrarti triste, ma se «è tutto troppo bello per essere vero», probabilmente è perché infatti non è vero (né sincero). Non allontanarti dalle persone che ti conoscono bene. Certo, potrebbe essere difficile e perfino scomodo ascoltare le critiche di amici e familiari, ma se qualcuno che ti conosce nota un cambiamento negativo in te, prova ad ascoltare la loro opinione. Loro hanno interesse a proteggerti, a differenza del love bomber che ti manipola.

dalle persone che ti conoscono bene. Certo, potrebbe essere difficile e perfino scomodo ascoltare le critiche di amici e familiari, ma se qualcuno che ti conosce nota un cambiamento negativo in te, prova ad ascoltare la loro opinione. Loro hanno interesse a proteggerti, a differenza del love bomber che ti manipola. Chiedi aiuto. Questo vale sempre. Se hai il dubbio di avere a che fare con una persona o un rapporto tossico, non esitare di chiedere aiuto a un terapista. Ti aiuta a comprendere la situazione e può dirti come allontanarti da una relazione malsana.