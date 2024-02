L a connessione emotiva è la base di ogni relazione sana e duratura, e i suoi benefici sono numerosi. Ma come nasce e come facciamo a capire se noi e il nostro partner siamo emotivamente legati?

Quanto è importante la connessione emotiva in una relazione sana? Molto, è un pilastro imprescindibile, poiché può aiutarci a legarci a lungo termine al partner avendo una intesa sul piano emozionale che è spesso difficile da trovare.

Costruire una connessione emotiva aumenta la felicità e il morale generale di entrambi nella coppia. Favorisce una comunicazione aperta, ci fa sentire legati alle necessità e ai pensieri dell’altro, mantenendo una armonia e un rispetto che eliminano ogni tossicità dalla relazione.

Che cosa è la connessione emotiva

La connessione emotiva è una sensazione di intimità che va oltre l’attrazione fisica. Si tratta della capacità di connettersi con l'altra persona a un livello più profondo, e di sentirsi sicuri mentre lo si fa. Dunque, un sentimento di appartenenza e di benessere generale con il partner.

Si tratta di provare sinceramente un profondo senso di attaccamento, rispetto e cura per l'altra persona. Come potete immaginare, un'intensa connessione emotiva getta le basi per un'intimità reale e a lungo termine.

È importante stabilire un legame emotivo con noi stessi prima di poter fare lo stesso con un'altra persona. Ciò indica che avremo la capacità di riconoscere e articolare i nostri sentimenti, obiettivi e desideri. È vero che l’intimità emotiva è una strada a doppio senso. Detto questo, per sentirci connessi a un’altra persona dobbiamo prima sentirci connessi con noi stessi. Più riusciamo a essere autentici con noi stessi e aperti alle nostre vulnerabilità, più saremo in grado di condividere questa modalità con il partner.

Purtroppo, non tutte le relazioni portano o sono fatte per una profonda connessione emotiva. E a seconda delle nostre esperienze di vita, potremmo non essere sicuri di sapere quali sono le caratteristiche precise di una sana intimità emotiva.

Quanto è importante la connessione emotiva in una relazione?

Tutti vogliono sentirsi amati dal proprio partner, e creare un legame emotivo è uno degli elementi fondamentali per una relazione duratura. Quando siamo emotivamente connessi come coppia, costruiamo delle fondamenta di forza, fiducia e rispetto, imprescindibili per un rapporto sentimentale, ma che non dovremmo dare così per scontato, perché sono spesso difficili da costruire.

Quali i sono benefici di una buona connessione emotiva

I vantaggi di una connessione emotiva in coppia sono numerosi. Partiamo da una migliore connessione a livello sessuale: la nostra vita sessuale sarà impreziosita da nuovi aspetti, soprattutto per le donne. Perché una connessione emotiva crea un legame di fiducia e rispetto, ci permette di scatenarci tra le lenzuola, avvertendo che non si tratta solo di sesso, ma di una vera condivisione di mente e corpo e cuore, che viaggiano di pari passo e ci permettono di sentirci liberi. L'intimità fisica attraverso il sesso e il contatto fisico, come tenersi per mano, approfondisce le connessioni romantiche sia per gli uomini che per le donne.

La connessione emotiva è alla base del rispetto: conoscersi a livello emotivo può aiutare a costruire un rispetto reciproco che è essenziale per una relazione sana e a lungo termine. Mostrare rispetto è essenziale nelle relazioni sane. Ciò significa che apprezziamo il nostro partner, abbiamo considerazione per i suoi pensieri e sentimenti e lo rispettiamo come persona, non solo come partner. Mostrare rispetto ci aiuta a sentirci apprezzati dal nostro partner e lo fa sentire nello stesso modo.

La connessione emotiva migliora il dialogo e le conversazioni, e quindi la comunicazione in generale: la maggior parte della vita è fatta di conversazioni educate, banali o sciocche, e va benissimo così. Ma quanto è straordinario poter condividere la tua vita con qualcuno con cui puoi avere una conversazione profonda e significativa? Certo, non tutte le nostre chiacchierate finiranno con una nuova visione della vita, ma la possibilità è sempre dietro l’angolo. Essere emotivamente in sintonia significa essere in grado di parlare di qualsiasi cosa, da quella molto sciocca a quella molto riflessiva.

Infatti, questo stato emotivo migliora la comunicazione: non c'è niente di più frustrante che non riuscire a esprimere a parole con il nostro partner come ci sentiamo. Quando la nostra relazione ha una profonda connessione emotiva, siamo più in sintonia con i desideri e i bisogni dell’altro. Sappiamo come comunicarceli a vicenda e, cosa altrettanto importante, sappiamo come ricambiare. E soprattutto ci abituiamo ad avere una certa cura anche nel modo in cui comunichiamo con la persona che amiamo. Impariamo ad evitare attentamente di ferire l'altro con le parole anche per litigate banali, cosa che - anche se impercettibilmente - può deteriorare la tenuta del rapporto.

Sapere che il nostro partner sarà sempre lì per noi non è cosa da poco in una relazione romantica. Quando sappiamo che possiamo sempre contare sul nostro partner, il nostro legame emotivo diventa ancora più forte.

Per finire, la connessione emotiva migliora l’umore e aumenta le possibilità di divertirsi insieme. Quando siamo veramente legati emotivamente con qualcuno in una relazione intima, il nostro corpo rilascia la famosa ossitocina, l'ormone che ha tra l'altro l'effetto di migliorare l'umore. Questo ormone migliora naturalmente il senso di autostima, fiducia, ottimismo e attiva la parte del cervello che forma i legami. Insomma, nel rafforzare la connessione emotiva con il partner abbiamo solo da guadagnare.