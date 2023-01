L a vita di coppia è spesso difficile e faticosa. E la continua richiesta di impegno potrebbe portarti a trascurare te stessa e la tua vita. Per questo, devi comprendere che – per vivere bene un legame – devi avere una relazione sana con te stessa. Vediamo insieme come fare

Avere una relazione sana con te stessa è davvero la base per stare meglio con gli altri. Prova a rifletterci: a volte facciamo l'errore di andare a rifugiarci negli altri per mettere a tacere un malessere molto più profondo. Continue uscite con persone che magari non ci tengono veramente a noi, una sequela di dates il cui risultato è che o non ci piace nessuno, o continuiamo a idealizzare persone che in realtà non fanno per noi.

Se da qualche tempo ti sembra di avere difficoltà nei rapporti in generali - che si tratti di amicizia o di situazioni sentimentali - prova a far mente locale sull'ultima volta che hai passato del tempo con te stessa godendotelo davvero. Rifletti su come gestisci la tua autonomia e i tuoi spazi personali. Ti sembrano soddisfacenti?

Potrebbe infatti capitarti soprattutto in una relazione di voler condividere tutto, magari spinta dagli slanci dei primi momenti, sacrificando però quella parte importante che dà un senso all’esistenza e che riguarda esclusivamente te stessa. Imparare a stare soli con se stessi è importantissimo, è un bagaglio che si può sfruttare letteralmente per tutta la vita, e in questo articolo cerchiamo di spiegarti perché.

Puoi costruire il tuo ideale di felicità

Si tratta di un punto fondamentale dal quale partire: la tua felicità sei tu. La coppia è infatti la somma di due persone che stanno bene con loro stesse, a livello individuale, che messe insieme sono in grado di trarre qualcosa di più da questa unione. Non esisti per l'altro ma esisti per te: lavorare sulla tua personalità, sulla tua autonomia e sul tuo essere pienamente consapevole del tuo essere è il primo punto da tenere fermo per avere un ottimo rapporto con gli altri.

Valuta se e come metterti in gioco, provando a capire cosa stia realmente cercando da una relazione. Analizza tutte le aspettative mettendo te stessa davanti a tutto, non necessariamente in maniera egoistica ma proattiva. Considera, inoltre, se una relazione può essere in grado di arricchirti emotivamente e intellettualmente.

Puoi stabilire un rapporto paritario

Stesse esigenze, stesso bisogno di ascolto e comprensione. Non annullare te stessa con la convinzione di fare bene al rapporto e, anzi, sfrutta le tue risorse per portare qualcosa di più in una relazione che ti richiede al massimo delle tue possibilità. Devi funzionare intera, non divisa a metà. Sei il più e non il meno.

Ricorda che una unione è sempre basato su uno scambio. Se questo non esiste, allora questo si logora e potresti diventare un riflesso della persona che hai al tuo fianco. Avere una relazione sana con te stessa significa anche avere la giusta quantità di autostima, quella in grado di farti capire quale sia il tuo valore. Non sacrificarla per nessuna ragione.

Non interpreti i pensieri dell'altro

Avere un buon rapporto con te stessa significa anche non essere indotta a interpretare i pensieri dell'altro. Sei più propensa a chiedere delle delucidazioni circa i dubbi e le preoccupazioni dell'altro, che così sente la tua presenza. Quest'atteggiamento è positivo per te ma anche per il rapporto. Capirsi è infatti fondamentale per costruire una relazione matura e per mantenere saldi i tuoi ideali, il tuo essere e la tua autonomia emotiva.

Puoi essere così libera di abbandonare quell'idea di favola che ti distoglie dalla realtà, facendoti vivere uno stato d'animo sbagliato e - soprattutto - distaccandoti da un mondo che potresti concepire in modo distorto. I sogni non esistono e hai bisogno di tutta te stessa per fronteggiare ogni difficoltà.

Coltivi la tua autonomia

Avere consapevolezza di te stessa ti porta a non giudicare gli altri. Questo ti ricorda anche che la coppia è formata da due individui distinti, con pensieri ed esigenze molto diverse. Coltivare la tua individualità può portarti a raggiungere un nuovo livello nella vita a due.

Ogni persona adulta ha infatti bisogno di confrontarsi con le proprie esperienze e conoscenze, senza dipendere dall'altro. Individualità può significare anche condivisione, mettendo a disposizione dell'altro tutto quello che si è imparato nella vita. E quello che si deve ancora apprendere.

Impari a conoscerti

Il modo in cui ti rapporti agli altri racconta molto di te stessa. Solo in questo caso, infatti, puoi capire quali sono i tuoi limiti e provare a superarli. Non solo. Puoi anche spingerti fino a una valutazione razionale del tuo coinvolgimento in una determinata relazione, arrivando a capire quali sono le criticità che devi superare.

Non dare per scontati i tuoi sentimenti, solo perché ritieni di essere innamorata. Hai bisogno di comunicazione e di scambio. Se stai bene con te stessa, allora non devi avere niente da temere. Esprimerti con i giusti termini può diventare molto più facile, com'è più semplice comprendere quanto è arrivato il momento di fermarti.

Sei capace di dirti tanti no, ma sai concederti anche qualche sì perché sai di essertelo meritato. E questi sì non dipendono esclusivamente dal rapporto a due ma da quello che hai saputo costruire con un profondo lavoro su te stessa e sull'impronta che vuoi dare alla tua vita.

Stare bene con te e solo con te non è per nulla semplice, ma ci devi provare perché te lo devi. Lo devi alla persona che vuoi essere nella vita e al modo in cui vuoi confrontarti agli altri. Aiutandoti, anche, a non darti mai per scontata.