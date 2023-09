T rovare il proprio equilibrio all'interno della coppia non è sempre facile, e in alcune fasi della nostra vita alcuni atteggiamenti degli altri in coppia potrebbero sembrarci davvero strani, mentre invece sono perfettamente sani: ecco quali sono

Si dice spesso che finché non riusciamo a diventare persone "risolte" non possiamo pensare di vivere bene anche all'interno di una relazione. Quello che spesso dimentichiamo è che anche saper stare in una relazione in modo sano ed equilibrato è qualcosa che si impara, e che è difficile mettere in pratica quando si rimbalza tra lunghi periodi di singletudine, storie tossiche che lasciano solo scorie dietro di sé e frequentazioni evanescenti che lasciano il tempo che trovano. Se questo è il tuo caso probabilmente ti sarà capitato di strabuzzare gli occhi nell'osservare alcune cose apparentemente strane che tutte le coppie "sane" fanno.

Premessa: parlare di relzione "sana" e "malata" è una semplificazione davvero estrema, che poco si adatta alla complessità della psiche e delle relazioni umane. Quindi abbandoniamo tranquillamente i ragionamenti fatti con l'accetta: ogni volta che in questo articolo leggerai la parola "sano" prendila con le pinze. Tuttavia dobbiamo riconoscere che esistono una serie di pratiche e atteggiamenti che sono un segno abbastanza attendibile che la relazione stia andando nel verso giusto. Continua a leggere, e se anche a te queste cose sembrano strane... forse è il momento di riflettere su cosa è per te una relazione sana. Ecco quali sono le cose apparentemente strane che tutte le coppie che funzionano fanno.

1. Amare i periodi di separazione

È fisiologico e assolutamente normale che - persino se si convive - si possa stare separati per alcuni giorni. Un fine settimana fuori con le amiche, una trasferta di lavoro o una visita prolungata dai genitori. Qualunque sia il motivo vedrete quei due gongolare tra il sollevato e l'euforico, e il motivo è molto semplice: finalmente un po' di tempo per farsi serenamente i cavoli propri!

Precisiamo: non stiamo dicendo che queste due persone saranno felici di non vedersi. Probabilmente sentiranno anche la mancanza l'uno dell'altra, ma tutto questo non farà loro perdere la serenità. Si terranno in contatto (in maniera non ossessiva, se si salta una telefonata non muore nessuno), ma saranno anche contenti di godersi un po' di sano "me time" in santa pace, che fa sempre bene. Chi vive sereno nella sua vita di coppia non pensa all'altr* in maniera ossessiva, specie quando è assente, e non sta perennemente a chiedersi "cosa starà facendo senza di me?".

2. Abolire la gelosia

Forse sapete già che alla base di qualsiasi relazione funzionale (non solo amorosa) c'è la fiducia reciproca. Fidarsi dell'altro non è solo questione di sapere di avere a fianco una persona onesta e corretta. È anche questione di consapevolezza che non si può decidere cosa debba fare l'altro, perché non si ha alcun controllo sulla vita di un'altra persona, anche se quella persona vive sotto il nostro stesso tetto. Il tradimento potrebbe accadere (esattamente come in tutte le coppie), e se dovesse accadere si cercherà di capire perché è successo e come reagire. Ma nel frattempo è inutile preoccuparsi, ed è inutile anche asfissiare l'altra persona con atteggiamenti possessivi (che per inciso, sono proprio quelli che molto spesso portano a tradire).

Chi è una relazione sana poi, è di solito anche più incline ad aprire la coppia e a sperimentare la non monogamia, proprio perché c'è la possibilità di mettere in discussione i modelli dominanti, e la capacità di capire insieme quali sono le esigenze di entrambi.

3. Non sentirsi vincolati, ma potenziati

Se ti è capitato spesso di pensare che stare in coppia è bello, ma è anche una cosa che ti limita molto, e che essere single ti permette di essere davvero libera, forse non sei mai stata in una relazione davvero sana.

Stare in una relazione funzionale ti permette di fare esattamente le stesse cose di quando sei single. E anzi, avere al tuo fianco una persona che ti appoggia in maniera incondizionata è in realtà un potenziamento, perché quella persona non potrà fare altro che aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Essere in una relazione sana vuol dire sapere di avere una risorsa in più.

4. Fare i propri programmi in autonomia

Se ti sembra strana la tua amica che esce spesso da sola e organizza vacanze senza il partner, sappi che la sua relazione non è affatto in crisi, ma al contrario va a gonfie vele. Chi sta "bene" insieme è ben consapevole della propria autonomia, e non si sognerebbe mai di vietare qualcosa o criticare gli spazi che l'altro si ritaglia, anzi li incoraggia.

Tanto per cominciare per avere qualcosa da raccontarsi quando ci si rivede, e poi perché è giusto e sano che ognuno abbia i proprio spazi esclusivi, che comunque non vanno a ledere la coesione della coppia, e tantomeno i programmi che si faranno insieme.

5. Non avere alcuna paura della noia e della routine

Sei terrorizzata dalla routine? La prospettiva di non avere più idee su attività adrenaliniche e finire le serate sul divano con pizza e film ti atterrisce?

Forse dovresti rivalutare il valore della noia. Scoprirai infatti che chi ha una relazione sana custodisce come un tesoro prezioso proprio quei momenti di noia, che sono una comfort zone irrinunciabile, in cui ci si gode insieme le piccole cose quotidiane che fanno sentire a casa. La noia non fa paura a chi sa che è una componente dignitosa della propria vita quotidiana e di coppia, esattamente come lo sono momenti di svago e di esperienze nuove.

6. Non avere gli stessi gusti

Ti stupisce scoprire che quella coppia di amici apparentemente inossidabile ha gusti musicali letteralmente opposti? O che magari uno dei due è un pantafolaio mentre l'altro è iperattivo? Spoiler: non serve avere gli stessi gusti su tutto per stare bene insieme. Quello al massimo può facilitare le cose quando si decide cosa fare nel tempo libero.

I gusti personali possono essere anche molto distanti, quello che conta sono piuttosto i valori comuni. Quelli dovrebbero combaciare il più possibile, per lasciare poi spazio all'espressione di due personalità anche molto differenti.

7. Non chiedersi mai "è la persona giusta?"

Probabilmente quando troverai la fantomatica "persona giusta" smetterai di chiederti cosa è davvero l'amore. Scoprirai infatti che chi sta in una coppia sana e funzionale questa domanda non se la fa praticamente mai. Questo perché non ha alcun bisogno di farsela. Semplicemente è consapevole di stare bene, non cerca altro, è appagat*. Attenzione: questo non vuol dire che la relazione debba essere perfetta e senza l'ombra di uno screzio, e nemmeno che sia destinata a durare per sempre.

Chi ha una discreta maturità emotiva sa anche anche che problemi e litigi semplicemente si affrontano insieme, senza fare tragedie, ma venendosi incontro (o urlandosi in faccia se serve). E sa anche che l'amore potrebbe non durare per sempre, ma accompagnare semplicemente una fase più o meno lunga della nostra vita.