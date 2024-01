C osa succede al nostro cervello (e al corpo) durante il sesso? Rimarrai sorpresa dalla risposta!

Eccitazione, la temperatura corporea che aumenta, le sensazioni che si acutizzano: descrivere le cose che proviamo durante il sesso è davvero complicato. La sessualità d’altronde è qualcosa di estremamente personale e unico che ognuno vive in modo differente. Una cosa però ci accomuna: il modo in cui il nostro organismo (e il cervello) reagiscono agli stimoli sessuali, al desiderio che cresce e all’orgasmo. In sostanza ci sono delle cose che accadono a tutti e che, grazie al sesso, portano dei benefici al nostro corpo. Pronta per scoprirle?

1. Bruci calorie

Se non ami molto fare sport, ma vorresti tenerti comunque in forma, sappi che il sesso vale come attività fisica! Un incontro hot di trenta minuti infatti ti consente di perdere tante calorie quante quelle bruciate nel corso di una passeggiata, mentre un’ora di sesso può corrispondere a un’ora intera di palestra con 300 calorie bruciate.

2. Alleni il cuore

Il sesso ci permette di tenere il cuore in allenamento. Mentre ci rotoliamo fra le lenzuola infatti il sangue viene pompato maggiormente, mentre il ritmo della frequenza cardiaca aumenta.

3. La tua colonna vertebrale diventa flessibile

Pochi lo sanno, ma durante il sesso i movimenti del bacino rendono la colonna vertebrale più flessibile. I rapporti sessuali inoltre rendono i muscoli mobili e tonici, migliorando la postura. In più ad ogni incontro hot vengono prodotti dal corpo degli ormoni (estrogeni per la donna e testosterone per gli uomini) che contrastano l’osteoporosi.

Diminuisci lo stress

Fare l’amore è il rimedio migliore per diminuire lo stress. Ti aiuta a rilassarti, combatte il mal di testa e ti rende più energica, consentendoti di ritrovare il sorriso e di allontanare i pensieri negativi.

Sorridi di più

Dopo aver fatto l’amore ci sentiamo di buonumore. Non si tratta di una sensazione, ma di una reazione che si può spiegare scientificamente. Il sesso infatti permette al corpo di liberare la serotonina e l’ossitocina, che riescono a influenzare in modo positivo il tono dell'umore.

Ritardi l’invecchiamento

Sapevi che fare l’amore ti permette di aumentare la saturazione dell’ossigeno? Un aspetto che consente di contrastare i segni dell’invecchiamento. Ma anche di migliorare il benessere del cuore e la circolazione sanguigna.

Come il sesso cambia il tuo cervello

Durante il sesso però non è solo il corpo a subire dei cambiamenti. Anche il cervello muta (e non poco!) a partire dall’eccitazione sino al raggiungimento dell’orgasmo. Il rapporto sessuale dunque stimola il nostro cervello in modo inusuale, provocando una serie di reazioni. Prima di tutto attiva la dopamina, ossia un neurotrasmettitore che agisce direttamente sul sistema nervoso simpatico, provocando l’accelerazione del battito cardiaco e alzando la pressione. La dopamina trasforma il sesso in una sorta di "droga": è infatti legata a tutti i meccanismi di piacere e ricompensa che riguardano le esperienze piacevoli.

Al tempo stesso il sesso permette di innalzare la soglia del dolore. Un fenomeno che, ancora oggi, resta in parte un mistero per gli scienziati, anche se recenti studi suggeriscono che questa conseguenza potrebbe essere legata all’ossitocina che ha effetti antidolorifici. Al tempo stesso un rapporto sessuale decisamente spicy e coinvolgente può portare a un’amnesia globale transitoria: in sostanza il sesso può cancellare la memoria, provocando una perdita dei ricordi improvvisa e – per fortuna – temporanea.

Una volta raggiunto l’orgasmo vengono attivati ben trenta sistemi nervosi nel nostro corpo, fra cui quello limbico, la corteccia prefrontale e l’ipotalamo. Al termine del rapporto sessuale la pressione sanguigna si abbassa e ci si sente molto più rilassati. Una sensazione di calma che arriva dopo un climax che provoca un vero e proprio cortocircuito nel cervello: il battito cardiaco aumenta, sudi e hai la faccia rossa, mentre la mente viene avvolta da una nebbia di piacere che ti impedisce di ragionare lucidamente e il corpo non risponde più ai comandi. Motivo per cui durante l’orgasmo spesso abbiamo delle espressioni insolite.

Il potere del sesso: creare connessioni fra persone

Fra i poteri maggiori del sesso – studi alla mano – c’è però quello di creare connessioni fra le persone. Gli scienziati hanno analizzato per molto tempo questo aspetto, scoprendo la capacità del sesso di creare una connessione profonda ed emozionale fra due persone. Fra i partner sessuali infatti si instaurano un magnetismo e un’attrazione che portano ad un attaccamento reciproco. L’intimità fisica dunque è in grado di migliorare quella sentimentale, portando anche degli sconosciuti a sentirsi più vicini.

Gli esperimenti compiuti nel corso degli anni hanno permesso di dimostrare che l’attrazione sessuale (e il sesso) sono un primissimo e forte collante, capace di spingere le persone ad avvicinarsi e a conoscersi meglio.