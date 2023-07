I l rispetto è qualcosa di essenziale a cui spesso, purtroppo, non viene dato il giusto peso: le frasi giuste per raccontarlo e viverlo nel modo giusto

Frasi sul rispetto

Il rispetto è un elemento che si trova alla base di qualsiasi rapporto interpersonale. Dall’amore ai rapporti d’amicizia, passando per i legami con i colleghi e con i genitori: le frasi sul rispetto ci spingono a riflettere e a ragionare su un tema basilare nei rapporti interpersonali e a comprendere la sua importanza in qualsiasi aspetto dell’esistenza.

Frasi sul rispetto e sulla delusione

Quando il rispetto non c'è spesso ciò che subentra è la delusione. La mancanza di questo elemento essenziale nella vita infatti provoca spesso un profondo senso di tristezza. Sentirsi delusi non è mai bello, ma è importante imparare a reagire per andare avanti e riscoprirsi più forti di prima.

L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza nell’atto stesso dell’ultima disperazione. (Giacomo Leopardi)

La delusione della maturità segue l’illusione della gioventù. (Benjamin Disraeli)

Le illusioni cadono una dopo l’altra come le bucce di un frutto, e il frutto è l’esperienza. Ha un sapore amaro; ma ha qualcosa di aspro che fortifica. (Gérard de Nerval)

Siamo nati piangendo, viviamo lamentandoci, e moriamo delusi. (Thomas Fuller)

La delusione per un’anima nobile è ciò che è l’acqua fredda per un metallo che brucia; rafforza, tempera, intensifica, ma non lo distrugge. (Eliza Tabor Stephenson)

Chiunque viva sinceramente e affronti senza piegarsi dolori e delusioni è assai più degno di chi ha sempre avuto il vento favorevole, non conoscendo altro che una relativa prosperità. (Vincent Van Gogh)

Frasi sul rispetto e sull'educazione

Il rispetto non deve essere richiesto, ma è spesso dovuto o si guadagna con il tempo. L’educazione ci impone di imparare il valore profondo del rispetto e della considerazione nei confronti degli altri. Le frasi sul rispetto e sull’educazione sono profonde e piene di significato.

Educare la mente senza educare il cuore non è affatto un’educazione. (Aristotele)

La buona educazione non sta nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma nel non mostrare di accorgersi se un altro lo fa. (Anton Čechov)

L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. (Papa Francesco)

Frasi sul rispetto di coppia e in amore

Il rispetto di coppia e in amore è essenziale. Si tratta di un elemento che dovrebbe essere sempre presente quando c’è un sentimento forte, per costruire davvero qualcosa di solido, bello e sano con l’altra persona. Le frasi sul rispetto di coppia e in amore ci raccontano proprio questo: la magia di due persone che non solo si amano, ma sanno anche apprezzarsi a rispettarsi a vicenda.

Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco. (Johann Wolfgang Goethe)

Tutti noi abbiamo bisogno di sentire che contiamo qualcosa per qualcuno: daremo invariabilmente il nostro amore, rispetto e attenzione alla persona che soddisfa questo bisogno. (Ari Kiev)

Le persone che stanno con voi in casa hanno bisogno di attenzione, non datela mai per scontata, vanno seguite, ascoltate: questo è rispetto umano. (Vittorino Andreoli)

Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo. (Tiziano Terzani)

Il rispetto… è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici. (Annie Gottlieb)

Il primo effetto dell’amore è di ispirare un gran rispetto: si ha una sorte di venerazione per ciò che si ama. È giustissimo: non si vede nulla nel mondo di così grande come ciò che si ama. (Blaise Pascal)

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Perdere chi non conosce rispetto è un grandissimo guadagno. (Totò)

Priva l’amore del suo più bell’ornamento chi la priva del rispetto. (Marco Tullio Cicerone)

La forma più vera di amore è come ti comporti verso qualcuno, non cosa senti per lui. (Steve Hall)

Frasi sul rispetto delle regole

Seguire le regole è essenziale per evitare problemi e per rispettare davvero chi ci sta intorno. Filosofi e intellettuali hanno riflettuto a lungo su questo aspetto, mostrandoci un doppio significato: da una parte le norme da seguire, dall’altra l’importanza di comprenderle per poterle – quando serve – infrangere.

Non ci sono eccezioni alla regola che a tutti piace essere un’eccezione alla regola. (Charles Osgood)

Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto. (Dalai Lama)

Ci sono solo due regole: ciò che un uomo può e ciò che un uomo non può. Tu, per esempio, puoi accettare che tuo padre fosse un pirata o non puoi. Oppure prendi me, posso lasciarti affogare, ma non posso guidare questa nave tutto solo soletto fino a Tortuga. (Dal film La maledizione della luna nera)

Io sono un uomo libero, quali che siano le regole che mi circondano. Se le trovo tollerabili, le tollero; se le trovo fastidiose, le rompo. Sono libero perché so che io solo sono responsabile di tutto ciò che faccio. (Robert A. Heinlein)

Impara le regole come un professionista, in modo da poterle rompere come un artista. (Pablo Picasso)

Frasi sul rispetto delle donne

Le frasi sul rispetto delle donne sono essenziali per comprendere quanto sia importante amare e preservare l’universo femminile. Oggi più che mai il rispetto per le donne va condiviso e insegnato in famiglia, per proteggere le future generazioni dalla violenza.

Una donna ti ha messo al mondo, quindi non hai il diritto di mancarle di rispetto. (Tupac Amaru Shakur)

Essere un maschio è una questione di nascita. Essere un uomo è una questione di età. Ma essere un gentiluomo è una questione di scelta. (Drake)

Gli uomini che amano le loro madri trattano le donne in modo meraviglioso. E hanno un enorme rispetto delle donne. (Ellen Barkin)

Il rispetto è una delle più grandi espressioni dell’amore. (Miguel Angel Ruiz)

La misura di ogni società è come tratta le sue donne e le sue ragazze. (Michelle Obama)

Le donne sono una metà della società che dà vita all’altra metà, quindi è come se fossero l’intera società. (Ibn Qayyim Al-Jawziyya)

Per coraggio di abnegazione la donna è sempre superiore all’uomo, così come credo che l’uomo lo sia rispetto alla donna per coraggio nelle azioni brutali. (Mahatma Gandhi)

Sotto certi aspetti, la donna è superiore all’uomo. Ha un cuore più tenero, più ricettivo, la sua intuizione è più intensa. (Abdu’l-Bahá)

Le donne non solo vanno rispettate. Vanno considerate totalmente alla pari. (Myrta Merlino)

Gli uomini che vogliono bene alle loro madri trattano bene le donne ed hanno rispetto nei loro confronti. (Ellen Barkin)

Tratta le persone con rispetto e fallo anche con i sentimenti, quello che ti aspetti dagli altri è quello che devi dare tu per primo. (Kemmy Nola)

Ho due sorelle e una madre, ovviamente, quindi sono cresciuta con una famiglia di ragazze. Forse ho più rispetto per le donne per questo. (Hayden Christensen)

La bellezza di una donna deve essere vista dai suoi occhi perché quella è la porta del suo cuore, il luogo dove risiede l’amore. (Audrey Hepburn)

I tuoi bicipiti, gli addominali scolpiti e l’atteggiamento audace non servono a niente se non sai proteggere e rispettare le donne! (Avijeet Das)

Nessun uomo ha successo senza una buona donna alle spalle, moglie o madre. Se lo sono entrambe allora egli è doppiamente benedetto. (Godfrey Winn)

Un uomo non mostra mai così splendidamente la propria forza come quando rispetta la morbidezza di una donna. (Douglas William Jerrold)

Gli uomini deboli prevaricano le donne! (Avijeet Das)

Non hai il diritto di essere chiamato uomo, se non hai rispetto per le donne. (Avijeet Das)

Dovreste rispettarvi a vicenda e astenervi dalle dispute; non dovreste respingervi a vicenda, come l’acqua e l’olio, ma dovreste mescolarvi insieme, come il latte e l’acqua. (Buddha)

Quando una donna ti parla, ascolta quello che dice con gli occhi. (Victor Hugo)

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale; il rispetto per gli altri guida le nostre maniere. (Lawrence Sterne)

Frasi sul rispetto dell'ambiente

Che amare e rispettare la natura sia un dovere di ogni abitante del Pianeta, non ci sono dubbi, in queste belle frasi troverai però tanti spunti e tutto il pensiero di grandi uomini e donne che ci raccontano la loro idea di sostenibilità ambientale. Leggi le frasi sul rispetto della natura e poi ricorda che anche la natura ricambia il tuo amore! Sapevi che le piante purificano l'aria anche della tua casa? Guarda il video!

La natura ormai mutilata e sfruttata non riesce più a rigenerarsi e ci rifiutiamo di ammetterlo. (Jaques Chirac)

Non bisogna far violenza alla natura, ma persuaderla. (Epicuro)

Mi piace quando un fiore o un piccolo ciuffo di erba crescono attraverso una fessura nel cemento: è così dannatamente eroico. (George Carlin)

Ogni volta che passo davanti ad un mandorlo in fiore mi tolgo il cappello. (Ermanno Olmi)

Hanno detto: “Tutti vogliamo tornare alla natura”, ma nessuno ci vuole andare a piedi. (Wollensky)

Se vuoi beneficiare dei doni della natura devi adattarti ai suoi bisogni, alle sue regole e norme. (Shimon Peres)

La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche per prevenirele conseguenze più gravi. (Papa Francesco)

Vado verso la natura per essere cullato e guarito, e avere i miei sensi messi in ordine. (John Burroughs)

Ogni volta che gli esseri umani riscoprivano di essere parte della natura, sapeva che una speranza c’era ancora. (Antonio Manzini)

La storia dello sforzo dell’uomo per soggiogare la natura è anche la storia del soggiogamento dell’uomo da parte dell’uomo. (Max Horkheimer)

Niente mi rende così felice come osservare la natura e dipingere quello che vedo. (Henri Rousseau)

Ora io vedo il segreto per la creazione delle persone migliori: crescere all’aria aperta e mangiare e dormire con la terra. (Walt Whitman)

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura. (Jean-Jacques Rousseau)

In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca. (John Muir)

L’uomo e la natura non si incontrano, perché il progresso è in ritardo e la natura è andata via prima. (Antonio Albanese)

La natura non fa nulla di inutile. (Aristotele)

La Natura è l’arte di Dio. (Ralph Waldo Emerson)

L’esistenza della natura non si fonda...sull’esistenza di Dio. Nemmeno per sogno, è proprio il contrario: l’esistenza di Dio, o piuttosto la fede nella sua esistenza, ha il suo unico fondamento nell’esistenza della natura. (Ludwig Feuerbach)

Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui risiede la forza, la quintessenza della Natura… la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la Natura. (Henry David Thoreau)

La natura non è un posto da visitare: è casa nostra. (Gary Snyder)

La Natura ha strane leggi, ma lei, almeno le rispetta. (Leo Longanesi)

Ogni volta che la pressione della nostra complessa vita cittadina fluidifica il sangue e intorpidisce il mio cervello, cerco sollievo nella natura; e quando sento il giallo lamento del coyote all’alba, le mie preoccupazioni mi abbandonano e sono felice. (Hamlin Garland)

Alla natura si comanda solo ubbidendole. (Francis Bacon)

Se l’ignoranza della natura diede vita agli dei, la sua conoscenza li distruggerà. (Barone d'Holbach)

La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza. (Lao Tzu)

Non devi sapere troppo, o essere troppo preciso, scientifico su uccelli e alberi e fiori e movimenti dell’acqua; un certo margine di libertà, e persino di vaghezza – forse di ignoranza, di credulità – aiuta il godimento di queste cose… (Walt Whitman)

Solleva la natura, Dio è sotto. (Victor Hugo)

Chi si consegna alla natura non ha bisogno dell’inconoscibile, del soprannaturale, per poter provar rispetto. (Konrad Lorenz)

In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. (Aristotele)

Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente. (Amit Ray)

Che errore è stato allontanarsi dalla natura! Nella sua varietà, nella sua bellezza, nella sua crudeltà, nella sua infinita, ineguagliabile grandezza c’è tutto il senso della vita. (Tiziano Terzani)

Siamo preoccupati che l’intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori? Dovremmo invece avere un complesso di inferiorità ogni volta che guardiamo un fiore. (Alan Kay)

Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. (Arthur Bloch)

E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il bene. (William Shakespeare)

La salvezza del mondo è nella natura selvaggia. (Henry David Thoreau)

C’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti. (Rabindranath Tagore)

È tutt’altro che facile dire se la natura si sia dimostrata per l’uomo una madre generosa o una spietata matrigna. (Plinio il Vecchio)

La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l’immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un’immagine. (Blaise Pascal)

La via più chiara verso l’Universo è attraverso una foresta selvaggia. (John Muir)

Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri. (San Bernardo)

È nel cuore dell’uomo che la vita dello spettacolo della Natura esiste; per riuscire a vederlo, bisogna sentirlo. (Jean-Jacques Rousseau)

La natura può allestire spettacoli straordinari. Il palcoscenico è immenso, le luci strabilianti, le comparse infinite e il budget per gli effetti speciali illimitato. (Yann Martel, La vita di Pi)

Se desideri conoscere il divino, senti il vento sul viso e il sole caldo sulla tua mano. (Buddha)

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)

La natura non è altro che una poesia enigmatica. (Michel de Montaigne)

Se l’ignoranza della natura diede vita agli dei, la sua conoscenza li distruggerà. (Barone D’Holbach)

La natura è soltanto un luogo dove andiamo a meravigliarci di essere tanto stupidi. (Ennio Flaiano)

Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura e viviamo troppo poco con essa. (Oscar Wilde)

Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. (Ken Watanabe)

L’inverno è la stagione che preferisco. La natura diventa magica, c’è un silenzio surreale (Enya)

La natura selvaggia contiene delle risposte a domande che l’uomo non ha imparato a porre. (Nancy Newhall)

In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. (Aristotele)

L’incanto della natura, il mistero affascinante che l’avvolge sono forse l’unica chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla verità. (Romano Battaglia)

La natura esiste indipendentemente dalla coscienza: fuori dalla natura e dall’uomo non ci sono che rappresentazioni fantastiche e illusorie. (Roger Garaudy)

C’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti. (Rabindranath Tagore)

Come è più difficile a ‘ntendere l’opere di natura che un libro d’un poeta. (Leonardo da Vinci)

...quando (gli uomini) vedono che accade qualcosa in natura che non concorda con il modello che hanno concepito di tale cosa credono allora che la natura abbia fallito o peccato e abbia lasciato quella cosa imperfetta. (Baruch Spinoza)

La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura...perché noi stessi siamo parte dell’enigma... (Max Planck)

Quel che vedo nella natura è una struttura magnifica che possiamo capire solo molto imperfettamente, il che non può non riempire di umiltà qualsiasi persona razionale. (Albert Einstein)