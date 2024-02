A lcuni amori non si dimenticano, ma è davvero così? Cerchiamo di capire perché succede

Dimenticare un amore? Se alcune persone con cui abbiamo avuto storie più o meno lunghe si dimenticano tutto sommato facilmente, altre sembrano impossibili da cancellare e quelle sensazioni, anche dopo anni, tornano a trovarci.

Non importa quanto tempo è passato, non importa se stiamo vivendo una bella relazione: il ricordo resta ed è indelebile. Accade, ad esempio, con il primo amore, ma non solo.

Quando un amore non si dimentica?

Dunque vale la pena chiedersi: cosa rende un amore indimenticabile? Ci sono alcuni elementi e caratteristiche che ci impediscono – anche dopo tempo – di staccarci dal ricordo di quella love story e sono inequivocabili.

Quando ti fa soffrire

Inutile girarci intorno: un amore che ci ha fatto soffrire e che ci ha segnato profondamente, risulta senza dubbio difficile da dimenticare. Non stiamo parlando per forza di una relazione tossica, ma di relazioni che, dopo una grande passione e una felicità quasi spropositata, si sono interrotte (non per volere tuo) catapultandoti nel baratro della sofferenza. Sei innamorata e provi emozioni forti, tutto procede a gonfie vele sino a quando l'altra persona decide di chiudere da un momento all’altro la relazione.

Che sia per un trasferimento, il ritorno di un'ex o perché non prova le stesse cose che senti tu: la relazione termina e il dolore è così forte che hai la sensazione che non passerà mai. Una sofferenza che è importante affrontare e attraversare perché con il tempo – lo sappiamo bene – tutto passa e anche quel dolore che sembrava eterno scompare. Tanti però faticano a lasciar andare, portandosi dietro nelle nuove storie quel bagaglio negativo e restando – di fatto – ostaggi del passato.

Quando ti cambia

Ci sono storie che terminano così, spegnendosi come un fiammifero al vento, e ci sono storie che divampano come un incendio, bruciando tutto, sino a distruggere e mutare ogni cosa. A tutti capita prima o poi una relazione in grado di cambiare la visione dei legami e il modo di affrontarli. La love story in cui credevi finisce e ti ritrovi, ancora una volta, a dover ricominciare da zero, ma con nuove consapevolezze. Ora sai cosa ti piace e ciò che invece non sopporti nel comportamento dell’altro, sei in grado di dire chiaramente quello che ti aspetti da una relazione e diventi molto più selettiva nei tuoi appuntamenti. In sostanza sei cresciuta. Certo, passando attraverso una delusione più o meno grande, ma sei evoluta. Un amore così non si scorda perché ti porta a crescere, conducendoti verso un nuovo step della tua esistenza.

Quando è il primo amore

Il primo amore – si sa – è indimenticabile. Questo perché rappresenta una tappa fondamentale nell’esistenza di ognuno. Spesso infatti viene vissuto durante l’adolescenza e diventa un modo per entrare nel mondo adulto fino a quel momento osservato solamente da lontano.

Il primo amore è una magia: lontano da stress e preoccupazioni quotidiane viene vissuto appieno in modo totalizzante e romantico. Ti fa diventare improvvisamente indipendente, risvegliando l’istinto di uscire dall’ambiente rassicurante della famiglia e ti consente di scoprire nuove sfumature di te stessa. La sua fine rappresenta la prima enorme delusione da affrontare e superare, attraverso cui passare per vedere il mondo da un altro punto di vista e andare avanti.

Quando è inaspettato

Hai presente quell’amore che arriva...quando non ci speravi più? Si presenta all’improvviso, proprio nel momento in cui avevi raggiunto il tuo equilibrio da single e ti travolge, minando ogni tua certezza. Fa vacillare ciò che hai costruito e cambia le carte in tavola, facendoti provare emozioni che credevi ormai perdute.

Come dimenticare un amore

E se quell’amore volessimo dimenticarlo a tutti i costi? Dimenticare un ex a volte può rivelarsi un’impresa davvero impossibile. Cerca però di non andare nel panico: esistono infatti delle valide strategie per cancellare quel ricordo o, per lo meno, per renderlo meno doloroso e metabolizzarlo.

Non andare nel panico

Spesso qualcosa ci sembra insormontabile solo perché lo stiamo vivendo in quel momento. Prova invece a prenderti tempo, respira e affronta la situazione step by step. Vedrai che a poco a poco, se avrai pazienza tutto si sistemerà.

Sfoga le energie

I pensieri che ti frullano in testa senza sosta rischiano di intossicarti la vita e farti vedere solamente nero, prova invece a incanalare queste energie in qualcosa di positivo. Iscriviti in palestra, fai lunghe passeggiate al parco, organizza viaggi con le amiche, segui un corso che ti piace. Questo ti permetterà di aumentare l’autostima e di ritrovare la positività di cui hai bisogno.

Progetta il futuro

Di sicuro ora ti sembra impossibile, ma c’è un futuro che ti aspetta, devi solo iniziare a costruirlo. Non restare impantanata nel passato, piuttosto apriti alle nuove possibilità. Trasforma la tristezza e la rabbia che provi in energia positiva e regala un nuovo slancio alla tua esistenza.

Non fuggire da quello che provi

Rabbia, tristezza, dolore fanno male, certo, ma sono emozioni che devi provare, sperimentare e attraversare per poterle superare davvero. Non fuggire dalla sofferenza, ma abbracciala per andare oltre. Bastano 90 secondi per oltrepassare un’emozione, dunque respira e vai avanti.