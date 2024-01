È sicuramente un momento chiave della nostra vita, ma è vero che il primo amore non si scorda mai? In qualche modo si tratta di un fatto reale, ma attenzione a quello che provate

Esistono molti momenti topici nella nostra esistenza e forse, fra tutti, provare per la prima volta il sentimento più bello del mondo ed essere ricambiati è il più speciale: è anche per questo che si dice che il primo amore non si scorda mai. Ma quanto c'è di vero in questa frase?

L'amore è sempre, senza dubbio, una cosa meravigliosa. Ma il primo ha il potere di emozionarci, commuoverci e farsi sentire in un modo davvero unico. Ci introduce al provare sentimenti che non si erano mai provati prima (sia nel bene che nel male) ed è anche accompagnato da sensazioni di stupore, meraviglia ed eccitazione che risultano insolite e inedite. Già solo questo dovrebbe bastare a spiegare la sua indimenticabilità, ma cerchiamo di andare ancor più nel dettaglio.

Cosa proviamo quando pensiamo al primo amore?

Anche se la sua durata è stata breve, in effetti il primo amore rimane per sempre nel nostro cuore. In questo senso è vero che non si scorda mai: tutti coloro che tornano con la mente a quel preciso amore, infatti, provano un mix di emozioni unico, personalizzato, difficile da spiegare.

Si può andare dalla tenerezza alla nostalgia o alla malinconia, da una sensazione di calore e gratitudine a pensieri agrodolci. Non esiste una "miscela" unica, perché ogni amore (e di conseguenza ogni primo amore) è un mondo a sé. Eppure c'è qualcosa che è comune a tutti: la sensazione di stravolgimento, di cambiamento, di sconvolgimento.

E no, non si tratta di una sensazione negativa: semplicemente lo "shock" di aver scoperto che si può tenere a un'altra persona in un modo talmente tanto potente da sembrare impossibile, ci cambia per sempre. E resta nella nostra mente e nella nostra anima, ben radicato e irremovibile, restando per altro associato alla persona che lo ha "scatenato".

Prime volte e gesti spontanei

La sensazione di shock non è l'unica ragione per cui il primo amore non si scorda mai (o comunque non si archivia facilmente). Generalmente, infatti, il momento in cui "esordiamo" nel provare questa emozione si distingue per la presenza di altri altri primati, che possono essere sia fisici che mentali.

I primati fisici come i primi baci, i primi preliminari, la prima volta e le prime voglie di scoprirsi, sono affiancati da reazioni chimiche ed emotive potentissime che vengono intensificate specie se si sta provando tutto questo in giovanissima età. I primati mentali, invece, comprendono la prime sensazioni di supporto, comprensione, attaccamento e cura che formano il "noi", facendo fare un salto dal ragionare solo per sé stessi al ragionare nell'ottica di un benessere condiviso.

In più, in linea generale, il primo amore è accompagnato anche dai primi mutamenti che portano a una crescita personale: le persone che abbiamo amato possono infatti averci incoraggiati a provare cose nuove, ad affrontare nuove sfide, a scoprire parti di noi che da sole non avremmo mai scoperto. Il primo amore è la prima testimonianza che per mezzo di gesti spontanei ci si può sostenere a vicenda in modo positivo.

Ricordi e associazioni positive

Tutto ciò che abbiamo appena detto imprime decisamente il primo amore nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma non è tutto qui, perché la verità è che questo momento della nostra vita è spesso accompagnato da splendidi ricordi, che con il passare del tempo brillano ancora di più. Questi ricordi sono vissuti in maniera più intensa perché generalmente le prime relazioni sono innocenti, non manipolatorie, caratterizzate da piccoli errori fatti in buona fede che lo rendono ancora più tenero.

La nostra mente, inoltre, crea della associazioni positive legando il primo amore al periodo della giovinezza e della spensieratezza, cosa che potrebbe aumentare il senso di nostalgia. In più, spinge su una consapevolezza: il primo amore, in quanto primo, è unico. Non ce ne sarà mai un altro uguale, resterà esclusivo e speciale per tutta la vita.

Sono ancora innamorata del mio primo amore?

Concludiamo con una domanda che può essere spinosa: si può essere ancora innamorate del proprio primo amore? Sarebbe molto bello e molto semplice dare una risposta definitiva che può valere per tutti, ma la risposta può variare molto di situazione in situazione. Per capirlo (specie se è passato molto tempo) bisognerebbe porsi una serie di domande e comprendere se siamo attratti dalla persona con cui abbiamo avuto quella speciale relazione o da ciò che proprio quella relazione ha simboleggiato e ci ha lasciato.

In questi casi il quadro può essere molto più complesso e dissestato di quanto si pensi: a distanza di anni, per esempio, la persona che è stata il nostro primo amore non esisterà più. E no, non perché le è successo qualcosa di tragico, ma molto più semplicemente perché tutti, andando avanti con la vita, cambiamo e ci modifichiamo, cresciamo e diventiamo versioni diverse di noi.

Dunque, se volete davvero capire se siete innamorate del vostro primo amore, dovete necessariamente prendervi del tempo per voi, chiedervi cosa vi attira, cosa vi muove verso di lui/lei e analizzare ogni singolo aspetto di ciò che provate. Potreste scoprire che in realtà non è amore, ma semplice affetto per un periodo che adesso è lontano. Conoscete voi stesse e avrete la risposta giusta.