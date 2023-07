L a delusione, purtroppo, è un sentimento molto comune: le frasi che la raccontano e che ci insegnano ad affrontarla nel modo giusto

Le delusioni sono qualcosa che fa parte dell’esistenza anche se sono difficili da affrontare. Purtroppo spesso non si possono evitare, generando rabbia e tristezza, ma anche la voglia di reagire, di fermarsi e riprendere il cammino più forti di prima.

A volte le delusioni nascono quando si creano troppe aspettative, altre quando si ripone fiducia nei confronti di qualcuno che non lo merita o in un’opportunità che non andrà come si sperava. In ogni caso le delusioni vanno sempre affrontate, in particolare senza perdere le speranze oppure smettere di sognare.

Frasi sulla delusione

Le frasi sulla delusione ci insegnano che questa condizione non durerà per sempre e che è essenziale ogni volta rialzarsi e combattere per raggiungere i propri obiettivi, nonostante tutto. Perché nessuno è immune alle delusioni, l’importante, come ci svelano le citazioni e gli aforismi famosi di scrittori, intellettuali e pensatori, è come le affrontiamo.

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto. (Mark Twain)

Siamo nati piangendo, viviamo lamentandoci, e moriamo delusi. (Thomas Fuller)

Presente. Quella parte dell’eternità che separa la sfera della delusione da quella della speranza. (Ambrose Bierce)

Anno. Una serie di trecentosessantacinque delusioni. (Ambrose Bierce)

Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione. Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. E a subirla ti senti ingannato, beffato, umiliato. (Oriana Fallaci)

La delusione per un’anima nobile è ciò che è l’acqua fredda per un metallo che brucia; rafforza, tempera, intensifica, ma non lo distrugge. (Eliza Tabor Stephenson)

La vita è una lunga preparazione per qualcosa che non succederà mai. (William Butler Yeats)

La vita è fatta così, quel che succede non è e non sarà mai corrispondente alle aspettative. (Charlotte Brontë)

Le illusioni cadono una dopo l’altra come le bucce di un frutto, e il frutto è l’esperienza. Ha un sapore amaro; ma ha qualcosa di aspro che fortifica. (Gérard de Nerval)

Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono. (Ernest Hemingway)

Frasi di delusione e rabbia

La delusione spesso è accompagnata dalla rabbia, un sentimento che va gestito al meglio. Può infatti essere una spinta per ripartire e farcela, nonostante tutto, oppure può causare ancora più problemi.

Parla quando sei arrabbiato e farai il miglior discorso che non rimpiangerai mai. (Ambrose Bierce)

Per ogni minuto che passi arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità. (Ralph Waldo Emerson)

Di solito le persone, quando sono tristi, si limitano a piangere sulla propria situazione. Quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. (Malcolm X)

È saggio orientare la tua rabbia verso i problemi, non verso le persone; focalizzare le tue energie sulle risposte, non sulle scuse. (William Arthur Ward)

Ci sono momenti in cui la delusione viene a cercarti l’anima come fanno i suonatori con i tasti musicali, e più i tasti sono ampi e profondi e più basta una sola parola o gesto a far risuonare dentro di te una musica che non vorresti mai sentire. (Fabrizio Caramagna)

Non permetterò a nessun uomo di degradare la mia anima facendomi provare odio per lui. (Booker T. Washington)

Frasi di delusione e tristezza

Non solo la rabbia, anche la tristezza è un sentimento che spesso accompagna la delusione e che è importante saper affrontare al meglio. Quando si cade a terra infatti è essenziale imparare a rialzarsi e ripartire nel modo giusto, senza guardarsi indietro, ma lasciandosi attraversare dalla tristezza per poi ricominciare.

La sorte di chi si è ribellato troppo è di non aver più energie se non per la delusione. (Emil Cioran)

Chiunque viva sinceramente e affronti senza piegarsi dolori e delusioni è assai più degno di chi ha sempre avuto il vento favorevole, non conoscendo altro che una relativa prosperità. (Vincent Van Gogh)

E all’improvviso arriva la delusione, e la mia collezione di ali si riveste di ghiaccio freddissimo. ~ (Fabrizio Caramagna)

Non si trova mai una cattedrale, un’onda in una tempesta, il salto di una ballerina abbastanza alto come ci si aspettava. (Marcel Proust)

Ogni delusione, che viene evitata, intensifica quelle inevitabili. (Michael Rumpf)

Quando trovi il tuo percorso, non devi avere paura. È necessario avere il coraggio sufficiente per commettere errori. La delusione, la sconfitta, e la disperazione sono gli strumenti che Dio usa per mostrarci la via. (Paulo Coelho)

Le delusioni in amore, persino i tradimenti e gli abbandoni, servono all’anima nel momento stesso in cui sembrano essere tragedie della nostra vita. L’anima è in parte nel tempo e in parte nell’eternità. Dovremmo ricordare la parte che risiede nell’eternità quando sentiamo disperazione per la parte che è nella vita. (Thomas Moore)

Non ho mai chiesto nulla a nessuno, né mai dato per ricevere. Perché se non è spontaneo, non so che farmene. (Antonio Canna)

L'esperienza: interminabile sequenza di delusioni e illusioni che si divorano a vicenda in permanenza. (Alessandro Morandotti)

I miei dubbi li ho acquisiti con fatica; le mie delusioni, come se mi attendessero da sempre, sono arrivate da sé − illuminazioni primordiali. (Emil Cioran)

La delusione per un’anima nobile è come usare acqua fredda per bruciare il metallo; rafforza, tempera, intensifica, ma non lo distrugge mai. (Baby Doe Tabor)

Per non soffrire delusioni nei riguardi della natura umana, dobbiamo cominciare col rinunziare alle nostre illusioni rispetto ad essa. (Abraham Maslow)

La delusione è un sentimento che non delude mai. (François Mauriac)

La delusione è spesso il sale della vita. (Theodore Parker)

Chi per paura delle delusioni ha sempre rinunciato a essere felice è gabbato peggio di chi ha colto ogni occasione di felicità, anche correndo il rischio che non fosse mai quella vera. (Arthur Schnitzler)

Non intraprender nulla dopo aver suscitato eccessiva aspettazione. È delusione frequente in tutte le imprese altamente celebrate in anticipo, non giunger poi al culmine di ciò che s'era concepito. La verità non può mai stare alla pari con quel che l'immaginazione concepisce, perché è facile fantasticare le cose più perfette, ma è assai difficile poi realizzarle. (Baltasar Gracián y Morales)

Chi domanda troppo poco alla vita da essa sarà sempre deluso. (Jean Rostand)

Dentro ogni cinico, vi è un idealista deluso. (George Carlin)

La verità è che non puoi proteggere nessuno dalle delusioni. Se lo sottrai a una, ne arriva subito un’altra, come se ciascuno fosse destinato a viverne una quantità stabilita. (Clara Sanchez)

La vita è uno spreco di ore faticose che raramente la rosa del divertimento adorna. E il cuore che è subito svegliato dai fiori. È sempre il primo ad essere toccato dalle spine. (Thomas Moore)

Digerire le delusioni ci aiuta a ritrovare l'appetito per la vita. (Kosta Mariano)

Frasi per una delusione d'amore

Le frasi per una delusione d’amore raccontano uno dei momenti più duri nell’esistenza di una persona. Di fronte a un sogno d’amore che si infrange infatti ci si sente soli, impotenti e tristi. Si ha l’impressione che non si sarà mai più felici e si perde ogni speranza. Ma dopo un dolore così grande c’è sempre un modo per rialzarsi e ricominciare, per non smettere mai di credere nella forza dei sentimenti, nonostante tutto.

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo. (Martin Luther King Jr.)

Gli uomini si riprendono assai meglio dalle delusioni amorose che da quelle economiche. (George Bernard Shaw)

Ho sofferto spesso, a volte ho sbagliato; ma ho amato. Sono io che ho vissuto, e non un essere fittizio creato dal mio orgoglio e dalla mia noia. (Alfred de Musset)

L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso. (Jane Austen)

E che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso? (Cesare Pavese)

Denigrare coloro che amiamo equivale sempre a staccarcene un poco: non bisogna toccare gli idoli, se non si vuole che la doratura ci resti sulle mani. (Gustave Flaubert)

Ci sono due tragedie nella vita. Una è perdere ciò che è il più caro desiderio del nostro cuore; l’altra è ottenerlo. (George Bernard Shaw)

Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. (Augustin Degas)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Spesso noi cerchiamo di rischiarare le tinte fosche del presente, speculando su possibilità favorevoli, e inventiamo speranze chimeriche di ogni genere, ciascuna delle quali è gravida di una delusione, che non tarda a presentarsi quando tale speranza naufragherà contro la dura realtà. (Arthur Schopenhauer)

Le delusioni in amore, persino i tradimenti e gli abbandoni, servono all’anima nel momento stesso in cui sembrano essere tragedie della nostra vita. L’anima è in parte nel tempo e in parte nell’eternità. Dovremmo ricordare la parte che risiede nell’eternità quando sentiamo disperazione per la parte che è nella vita. (Thomas Moore)

Non aspirare a ciò che non ti è stato dato, affinché la tua speranza delusa non abbia motivo di lamentarsi. (Fedro)

Le delusioni non uccidono e le speranze fanno vivere. (George Sand)

I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. (Hermann Hesse)

La delusione è per una anima nobile quello che l’acqua fredda è per il metallo incandescente; essa rinforza, intensifica, ma mai distrugge. (Eliza Tabor Stephenson)

Nell’amore, è meglio sapere e rimanere delusi, che non sapere e meravigliarsi sempre. (Oscar Wilde)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare. (Albert Camus)

L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza nell’atto stesso dell’ultima disperazione. (Giacomo Leopardi)

La storia dell’umanità è quasi totalmente una narrazione di progetti falliti e speranze deluse. (Samuel Johnson)

Ogni delusione presuppone una illusione. Il cadere prigioniero di aspettative illusorie distrugge la libertà interiore: la capacità di porre delle richieste adeguate e, se necessario, di rinunciare. Colui il quale delude se stesso, o offende se stesso, o pretende troppo da se stesso, o è insoddisfatto è demotivato. (Max Lüscher)

Vivere l'avventura è pericoloso, anche a grandi linee, giacché quel che se ne ricava non è altro, di solito, che una somma più o meno consistente di delusioni e di rimpianti. (Pierre Mac Orland)

I successi migliori arrivano dopo le più grandi delusioni. (Henry Ward Beecher)

Nessuno è più misantropo di un giovane deluso. (Herman Melville)

Una donna può dedicarsi alle donne perché l’uomo l’ha delusa, ma talvolta l’uomo la delude perché essa cercava in lui una donna. (Simone De Beauvoir)

La delusione è l’infermiera della saggezza. (Boyle Roche)

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera. (Demostene)

Le lezioni della delusione, dell’umiliazione e dell’errore colpiscono più a fondo di quelle di mille maestri. (Johann Heinrich Füssli)

Chi ricerca nei fatti l’influenza reale esercitata dalle leggi sulla sorte dell’umanità è esposto a grandi delusioni, perché non vi è niente di più difficile da valutare di un fatto. (Alexis De Tocqueville)

Perché quasi tutti hanno sofferto una delusione d’amore? Perché proprio l’amore in cui si sono buttati con slancio, li deve tradire − per la legge che si ottiene solo ciò che si chiede con indifferenza. (Cesare Pavese)

L’esperienza non è che la somma delle nostre delusioni. (Henri Frédéric Amiel)

La vita è lotta e tormento, delusione, amore e sacrificio, tramonti dorati e fosche tempeste. (Laurence Olivier)

Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso. (Alexander Pope)

L’entusiasmo serve a “lanciarsi”. Se non è d’aiuto, si può sfruttare la delusione con buona pace della coscienza. (Karl Kraus)

Noi promettiamo con le nostre speranze e manteniamo con le nostre delusioni. (Henry Becque)

La delusione della maturità segue l’illusione della gioventù. (Benjamin Disraeli)

Opportunità. Occasione favorevole per acquistare una delusione. (Ambrose Bierce)

Frasi per una delusione in amicizia

Le delusioni in amicizia purtroppo sono più comuni di quanto pensiamo e affrontarle spesso è davvero complicato e doloroso. Spesso infatti tendiamo a fidarci ciecamente degli amici per poi restarne tristemente delusi. Un problema accaduto a tantissime persone, come ci raccontano intellettuali, scrittori e pensatori che hanno affrontato la delusione legata a un’amicizia in prima persona e ne sono usciti più forti di prima, con nuove consapevolezze.

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

Il problema non è morire per un amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire. (Mark Twain)

In fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici. E quando la complicità cessa, l’amicizia svanisce. (Pierre Reverdy)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

Tieniti lontano dai tuoi nemici, e dai tuoi amici guardati. (Siracide)

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

I doveri dell’amicizia ammettono una sola eccezione: quella di non confidare all’amico i propri difetti, che, se fosse possibile, non dovrebbero essere confidati neppure a se stessi. (Baltasar Gracián)

Nell’amicizia come nell’amore spesso si è più felici per le cose che si ignorano che per quelle che si sanno. (François de La Rochefoucauld)

Un amico è colui che sta dalla tua parte quando hai torto, non quando avrai ragione. Perché quando hai ragione sono capaci tutti. (Galileo Galilei)

Amicizia è solo una parola, ma fedeltà è una parola vana. (Publio Ovidio Nasone)

Bisogna guardarsi bene dal concepire un’opinione molto buona delle persone di nuova conoscenza; altrimenti nella maggior parte dei casi si rimarrà delusi con proprio scorno o magari danno. (William Shakespeare)

Non mi piace l’idea di andare o in Paradiso o all’Inferno, perché ho amici in entrambi i luoghi. (Mark Twain)

Non accettate l’amicizia di chi vi è moralmente inferiore. (Confucio)

Se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri non vi sarebbero quattro amici nel mondo. (Blaise Pascal)

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Non farti più amici di quanti non possa tenerne il cuore. (Julien De Valckenaere)

È più facile perdonare un nemico che perdonare un amico. (William Blake)

Oggi sono un uomo di successo perché avevo un amico che credeva in me e non avevo il coraggio di deluderlo. (Abraham Lincoln)