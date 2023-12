H ai mai avuto a che fare con una persona dal carattere narcisista? Scoprilo attraverso le frasi tipiche pronunciate da chi ha un'indole di questo tipo

Nella coppia, in famiglia, a lavoro, è capitato a molti di noi di avere a che fare almeno una volta nella vita, con una persona con tratti del carattere narcisisti. Le red flag in questi casi sventolano più che mai, ma spesso tendiamo a non accorgercene subito, ammirate dal grande fascino che emanano queste persone. Ebbene, come impareremo a capire presto, questo fascino non cela altro che una grande insoddisfazione di base, un desiderio di ammirazione talmente grande da far dissimulare la vera personalità, il vero carattere narcisista, affabulando chi si ha intorno e succhiando da vero vampiro emotivo la vitalità e le energie delle altre persone.

Chi ha un carattere narcisista utilizza usualmente delle frasi rivelatrici della propria indole decisamente poco incline alla critica e troppo incline invece, alla svalutazione di chi ha accanto e alla sovrastima di sé. Ecco quali sono alcune delle frasi tipiche di chi ha un carattere narcisista.

“Perché mi stai facendo questo?”

Il ribaltamento dei ruoli di vittima e carnefice è una costante di chi ha questo carattere. Una delle frasi tipiche di chi ha una personalità dai tratti narcisistici è sicuramente questa: “Perché mi stai facendo questo?”.

Ed è la tipica affermazione del carnefice che inverte i ruoli e si trasforma in vittima facendo diventare a sua volta carnefice la vittima stessa. Non è lui ad aver fatto qualcosa di sbagliato, ma è la persona che ha accanto ad aver agito in un modo che ha fatto scaturire nel narcisista una determinata reazione. Il suo intento manipolatorio è chiaro: non è lui il problema, sei tu.

“Dovresti imparare da me”

Frustrazione, sconforto, insicurezza, senso di inadeguatezza, sono tutte sensazioni che chi ha a che fare con una persona dal carattere narcisista prova spesso al suo cospetto. Il fatto di sentirsi al centro del mondo e di avere un’autostima enorme, porta queste persone a far credere di essere i migliori e che da loro ci sia solo da imparare. “Dovresti imparare da me” è una delle frasi pronunciate più spesso da chi ha un carattere narcisista. Una frase che racchiude tutto il suo ego smisurato, tutto il distacco dal mondo reale e la disistima nei confronti degli altri.

“Sei troppo sensibile”

Uomini e donne con un carattere narcisista sono incapaci di entrare in empatia con le persone e sono altresì incapaci di dare valore alle emozioni altrui. Per questo quando colleghi, partner, o familiari attorno a loro mostrano sensibilità o esprimono tutta una serie di emozioni mostrandosi vulnerabili, i narcisisti intervengono subito per smorzare queste esternazioni, sminuendo e denigrando ciò che chi hanno accanto in quel momento prova. “Sei troppo sensibile” così come “Te la prendi troppo” o “Sei troppo vulnerabile” sono tutti chiari indicatori di un’inclinazione narcisista che può portarci a credere di essere davvero sbagliati.

“Mi hai costretto tu a farlo, non è colpa mia”

Se esistesse un vocabolario delle frasi tossiche, questa entrerebbe di diritto nella top 3.

“Mi hai costretto tu a farlo, non è colpa mia” è un’affermazione tipica del profilo del manipolatore ed è una di quelle che chi ha un carattere narcisista pronuncia più spesso, soprattutto nei confronti del partner. Non prendersi mai le proprie responsabilità e non mettersi mai in discussione, sono due diktat imprescindibili dell’indole narcisista.

Tratti che lo portano a scaricare tutta la responsabilità delle loro azioni sugli altri, trasferendo le proprie colpe su chiunque tranne che su se stessi. Nessuno li ha costretti a fare nulla, questo è ovvio e l’assunzione di colpa dovrebbe essere naturale, ma quando abbiamo a che fare con persone dal carattere narcisista non è così scontato rendersene subito conto. Le conseguenze? La persona a cui vengono riferite queste frasi si sente sbagliata, colpevole e in difetto. Ed è proprio questo quello a cui il narcisista ambisce.

“Nessuno ti apprezza, io sì”

La freddezza e l’apparente sicurezza con cui chi ha un carattere narcisista pronuncia determinate frasi, insinuano il dubbio che esse si basino su assunti reali. Ma non c’è nulla di più lontano dalla loro realtà. Quando pronunciano frasi come “Nessuno ti apprezza, io sì” lo fanno per rimarcare in maniera ancora più evidente la loro grandiosità. Sotterrando l’autostima della persona con cui hanno a che fare, la inducono a pensare di non valere niente, di non essere in grado di fare nulla e di non poter essere apprezzata da nessuno.

In questo quadro così svilente, arrivano loro, con il loro manto dorato e il loro fascino indiscusso che facendo credere di essere superiori agli altri, decidono di rimanere accanto a una persona che in realtà (sempre secondo la loro mentalità) sarebbe solo da disprezzare. L’affermazione della propria superiorità e l’isolamento emotivo in cui relegano la vittima, sono tutti atti vili e manipolatori che aumentano l’ego di chi ha un carattere narcisista facendolo nutrire dell’insicurezza e della sofferenza di chi hanno accanto.