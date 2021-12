D imentica le creature della notte assetate di sangue presenti in letteratura, i vampiri energetici sono tra noi e vogliono nutrirsi della nostra energia e delle nostre emozioni

Esistono, sono tra noi. Dimentica la classica immagine di quelle creature della notte che odiano la luce del sole e sono repellenti all'aglio, con i canini pronunciati e il mantello nero. I vampiri energetici sono persone all'apparenza come noi, vicine più di quanto tu creda. E no, non vogliono succhiare il tuo sangue: si nutrono della tua energia. Per questo devi imparare a riconoscerli (e affrontarli).

Chi è il vampiro energetico

Lungi da noi impressionarti ma fidati, i vampiri energetici sono una reale minaccia che tutti noi dovremmo imparare a individuare. Sembra di parlare della trama di un inquietante film horror, ce ne rendiamo conto. Ma di fatto è proprio così, perché questo tipo di persone piomba nella tua vita come una calamità e spesso neanche te ne rendi conto.

Il vampiro energetico è una persona che si nutre della tua energia psichica ed emotiva, per spiegarlo con poche e semplici parole. E può nascondersi dietro un parente, un genitore, un amico e perfino un partner. Potrebbe essere chiunque graviti attorno alla tua esistenza e la condiziona in modi che all'apparenza sono innocui. Ma che di innocuo, in realtà, non hanno proprio niente.

Ti è mai capitato di sentirti improvvisamente stanca dopo aver incontrato qualcuno e averci anche solo scambiato due chiacchiere? Di avere quell'amica drama queen che non fa altro che raccontarti tragedie della serie tutto-succede-a-me-il-mondo-mi-odia? Oppure di lavorare con una collega che cerca sempre di manipolare l'intero ufficio, calpestando gli altri (te inclusa) senza farsi troppi scrupoli? Tutte queste sono situazioni che dovrebbero metterti in guardia perché con molta probabilità hai a che fare proprio con dei vampiri energetici DOC.

La sua vittima prediletta

Se sei una persona empatica e premurosa, una di quelle sempre pronta a porgere una mano d'aiuto a chi ne ha bisogno. Oppure se sei particolarmente sensibile e ti lasci facilmente prendere dall'emozione quando qualcuno vive una brutta situazione. Non hai niente che non vada, anzi sei ammirevole. Solo che sei - inconsapevolmente - una delle potenziali vittime dei vampiri energetici.

Al contrario di te, il vampiro energetico manca di empatia e non raggiunge quella naturale maturità emotiva che dovrebbe caratterizzare ciascun essere umano. È una persona - uomo o donna, non importa - molto concentrata su se stessa, che travalica i limiti del narcisismo ma al contempo vive un disagio interiore e un'insicurezza talmente devastanti da tentare di "guarire" predando la vitalità altrui.

Non cadere nel tranello, pensando poverino, chissà quanto soffre. Perché è proprio questa la forza dei vampiri energetici: ti attirano a sé sfruttando il tuo altruismo, la tua sensibilità e la tua capacità di provare compassione. E il problema è - come se non bastasse - che le persone come te, con queste encomiabili qualità, attirano il vampiro energetico come il miele fa con l'orso. Vuole usarti per risolvere i propri problemi.

Come capire sei vittima di un vampiro energetico

Non è affatto semplice capire quando si diventa il "pranzetto" di un vampiro energetico, ma puoi prestare attenzione ad alcuni segnali di allarme. Spesso non ci facciamo troppo caso, pensiamo che la nostra stanchezza o lo stress siano dovuti al fatto di aver lavorato troppo, di avere troppi impegni. Insomma, spieghiamo la nostra condizione con le conclusioni più semplici e ovvie.

E se, invece, la colpa fosse dei vampiri energetici? Quando stai a contatto con una di queste "creature", anche solo per qualche minuto, ne esci completamente sopraffatta. Sembra impossibile ma risucchiano la tua energia vitale al punto da provocare in te un vero e proprio sconvolgimento emotivo. Ti senti depressa, ansiosa, mentalmente esausta, diventi perfino irritabile anche se non è successo nulla che potrebbe causare in te tutto questo. Ed è qui l'inghippo, perché in realtà qualcosa è successo - eccome - ma non te ne sei accorta.

Pensa che i vampiri energetici più "potenti" possono causare anche malessere fisico, oltre che emotivo. Ci sono persone che, dopo essere entrata a contatto con uno di essi, soffrono di terribili dolori alla testa, ai muscoli e alle ossa. Alcuni hanno persino problemi di stomaco, come accade con una brutta indigestione o un'intossicazione alimentare.

I tipi più comuni (da evitare)

Ci dispiace dirtelo, ma di vampiri energetici ne esistono tanti tipi diversi e ognuno con delle peculiarità ben precise. Alla fine, però, il risultato è sempre lo stesso: cercano vittime da depredare della loro energia vitale, sia fisica che emotiva. È indubbio che siano spinti da una sofferenza interiore irrisolta, ma per quanto possa dispiacerti non pensare che debba essere TU a risolvere i loro problemi. Proprio su questo fa leva il vampiro emotivo.

Uno dei tipi più comuni (e temibili) è quello che potremmo definire il "martire", ovvero una persona che si comporta come la vittima sacrificale del mondo intero e che - anziché assumersi la responsabilità della propria vita - incolpa, manipola e ricatta emotivamente gli altri, facendoli sentire in colpa. Poi c'è il vampiro "narcisista" - uno dei peggiori - che mostra un'empatia fuori dal comune, ma è soltanto una facciata. In realtà pretendono di essere il centro del mondo, risucchiano le energie altrui per alimentare il proprio ego e si aspettano sempre qualcosa in cambio.

Molti vampiri energetici sono meno subdoli di quanto si possa credere. Ce n'è un tipo - il "dominatore" - che mostra atteggiamenti aggressivi, intimidatori e che cerca continuamente di prevaricare gli altri, anche fisicamente. Spesso sono persone razziste, sessiste, omofobe e bigotte. C'è anche il vampiro "melodrammatico", quello che praticamente vive creando problemi, che cerca sempre di coinvolgerti nelle sue tragedie personali (che causa lui stesso) per mostrarsi come vittima, come persona bisognosa di amore e di attenzioni.

Come difendersi da un vampiro energetico

Purtroppo la cattiva notizia è che non è semplice evitare i vampiri energetici, anche perché sono persone come noi e non hanno una targhetta identificativa sulla giacca. Ma dopo aver imparato a riconoscerne i tipi più comuni, puoi adottare delle strategie per evitare di cadere nei loro tranelli e diventarne vittima.

Innanzitutto evita il contatto visivo, il primissimo mezzo grazie al quale ti affabulano e ti catturano nella loro rete. Concentrati attentamente su ciò che dicono e, se intuisci che ti stanno lentamente risucchiando le forze, datti un limite di tempo. Non lasciare che continuino la "vampirizzazione" fino allo sfinimento.

Poi c'è il punto più difficile, sul quale dovresti allenarti per bene: non reagire. Non significa che devi diventare una persona fredda e insensibile, piuttosto non devi cedere alle loro "provocazioni" perché i vampiri energetici si nutrono delle tue emozioni, che siano la compassione oppure la rabbia e il senso di colpa. Un modo efficace per evitare tutto questo è parlare poco e ascoltare di più. Facendo domande, gli darai la possibilità di monopolizzare la conversazione con l'unico risultato che ne uscirai completamente sfinita.

Anche se non sempre è possibile, evitare il vampiro energetico è la soluzione più efficace per difenderti. È bello che tu sia altruista e compassionevole, ma non dimenticare che il tuo benessere deve stare sempre al primo posto.