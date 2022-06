Perché all’inizio i partner egocentrici sono così affascinanti?

I nizialmente sembrava la persona perfetta: poi hai aperto gli occhi e ti sei accorta di avere a che fare con un partner egocentrico. Ti stai chiedendo perché i partner egocentrici abbiano così fascino all'inizio? Te lo sveliamo subito

Sogniamo una storia equilibrata eppure spesso ci infiliamo da sole in situazioni che ci feriscono. Molte volte ci troviamo attratte dalle persone sbagliate e tra loro ci sono gli egocentrici. I partner egocentrici risultano affascinanti all’inizio; quando si comincia la frequentazione in realtà nemmeno ci si accorge della situazione e ci si trova a credere che siano pregi quelli che stiamo vedendo.

In realtà, cedendo al fascino del partner egocentrico, rischiamo di finire in una spirale che ci fa tutto fuorché bene.

Perché ci innamoriamo di partner egocentrici

Gli egocentrici riescono ad avere un fascino ammaliante incredibile. Le vittime sono così tante che persino uno studio psicologico ha analizzato la situazione, cercando di farci capire perché questo fenomeno accade a tante persone.

Il potere che gli egocentrici riescono ad avere sugli altri è altissimo; questa tipologia di persona non solo risulta estremamente popolare e carismatica ma hanno anche un buon senso di autorità che li rende facilmente leader.

Nonostante ciò non li vediamo mai, soprattutto all’inizio di una conoscenza, con un atteggiamento sgarbato o aggressivo. I toni così come la scelta delle parole o i gesti vengono quasi controllati, come se fosse una perenne recita. Chiaramente non ci accorgiamo da subito di questa farsa.

Gli egocentrici vengono smascherati in modo piuttosto semplice; questo incredibile controllo risulta infatti solamente temporaneo e non appena ricevono i primi no o trovano opposizione rivelano la loro vera natura.

L’egocentrico non ha cuore che per se stesso: si mette al centro del mondo e pretende anche che gli altri gli diano le medesime attenzione, facendo di tutto per riceverle. Frequentemente si scambiano gli egocentrici con i narcisisti ma ci teniamo a sottolineare quanto queste due figure siano differenti, nonostante alcuni atteggiamenti siano sovrapponibili.

Come riconoscere se il tuo partner è un egocentrico

Ti stai chiedendo se la persona con cui stai uscendo è egocentrica? Ecco alcune caratteristiche che dovrebbero farti aprire gli occhi. Se in un dialogo pone sempre l’attenzione su di sé, tende a parlare più che ascoltare e addirittura è disposto a bloccarti pur di parlare probabilmente stai frequentando una persona quanto meno poco educata.

Ma se a ciò noti alcuni atteggiamenti come porre se stesso sul gradino più alto di una scala, mettendo i propri bisogno in cima ed evitando di ascoltare anche le tue esigenze allora dovresti iniziare a prendere consapevolezza di chi hai davanti.

Ha un atteggiamento perennemente sulla difensiva? Questo si acuisce quando ci sono critiche e consigli? Molto probabilmente hai davvero a che fare con un egocentrico.

Differenza tra egocentrismo e narcisismo

Sappiamo che ormai il termine <<narcisista>> sia entrato nel linguaggio comune. Ormai sono sempre più le persone che hanno avuto a che fare, almeno una volta nella vita, con questa figura ma c’è anche da dire che talvolta le auto-analisi possono portare a sbagliare le proprie considerazioni.

Non è raro che le persone confondano gli egocentrici con i narcisisti, sovrapponendoli. Pur avendo entrambi la convinzione di essere il centro del mondo per gli altri, ci sono diverse differenze. L’egocentrico pensa solo a se stesso senza preoccuparsi delle persone che gli stanno attorno, il narcisista invece compie un passo in più usando atteggiamenti e frasi manipolatori.

La rivelazione del partner egocentrico

Inizialmente quando sei uscita ti sembrava l’uomo perfetto, ne eri completamente attratta; ti faceva impazzire quel suo carisma, quella sua sicurezza e anche quel sentirsi importante poi hai aperto gli occhi e hai iniziato a notare alcuni tratti tipici di partner egocentrici.

Ci sono alcune domande che dovrebbero farti venire dei dubbi; <<come ti sembro?>>, <<sto bene vestito così?>>, <<ti piaccio?>>, <<cosa ti piace di me?>>. Questo chiaramente non è un problema se viene chiesto di tanto in tanto e non scambiarlo nemmeno come un segno di insicurezza, si tratta di una ricerca costante di attenzioni e complimenti.

Una persona altruista ed empatica non si metterebbe al centro del mondo escludendo del tutto le opinioni e i bisogni degli altri, questa tipologia di compagno invece tende ad annientare la persona quasi scihacciandola solo con lo scopo di ottenere ciò che desidera.

Il suo obiettivo principale è averti totalmente a sua disposizione; se all’inizio questo surplus di richiesta di uscite ti sembra quasi romantico, con l’andare del tempo ti renderai conto che verrai contattata quando lui vuole che tu sia a sua disposizione. Secondo l’egocentrico tu dovresti mettere da parte i tuoi piani per lui, cosa che ovviamente da parte sua non accadrà mai.

Cosa puoi fare per uscire dal loop

Non è detto che tu debba per forza lasciare questa persona; l’importante è che tu riesca a lavorare sulla tua autostima e che riesca a stabilire dei limiti che il tuo partner non dovrà superarli. Chiaramente, qualora accadesse, dovrai fare dei passi indietro.

Non dimenticare dell’importanza del dialogo; sappiamo che talvolta sembra davvero difficile instaurare una discussione con un egocentrico ma argomentare ciò che ci mette a disagio è l’unico modo per capire se la relazione può andare avanti.