I l narcisista risolto è colui che, in breve, ci fa credere di star lavorando sui suoi problemi, ma, molto spesso, la sua è una maschera che serve solo a farci cadere nella sua trappola

Quando il narcisista interpreta il ruolo di "quello risolto" ci sta illudendo di essere consapevole che il suo carattere può essere problematico per chi ha accanto, e che ci lavorerà su. Certamente ci sono dei casi di persone che davvero, dopo aver fatto un percorso di crescita, iniziano a fare un po' di sana autocritica cercando di migliorare. Purtroppo non sempre è così, e potrebbe anche capitarci di avere a che fare con qualcuno che vuole farci credere di essere finalmente una persona risolta, magari solo per farci sentire da meno.

Chi è il narcisista

Il narcisista, per definizione, è una persona che ha generalmente un carattere poco empatico e una concezione molto alta del proprio ego. Chi ha questo carattere tende a non avere interesse per gli altri, non prova empatia, a ritenersi superiore, e per questo può rivelarsi problematico nelle relazioni interpersonali. Una relazione con un narcisista (NB: non parliamo della patologia, ma del semplice carattere dai tratti narcisistici), per molte persone può risultare tossica e portare a sentirsi sbagliate.

Riconoscere un narcisista è molto importante, perché le persone con questo carattere possono in alcuni casi ledere l'autostima e ferire le persone che ha accanto. Questo nonostante voglia sempre far credere di essere buono.

Perché le persone narcisiste hanno problemi nelle relazioni

Potrà sembrare ovvio, ma le persone narcisiste hanno spesso grandi problemi a relazionarsi, e chi interagisce con loro si divide in tre categorie solitamente:

chi cede al loro fascino

e rimane intrappolato in relazioni, che siano sentimentali o amicali, tossiche

chi passa il tempo a lodarli

e a ingigantire il loro ego, nella speranza di entrate nelle loro grazie, come se il mondo ruotasse intorno a queste persone sicure di sé e apparentemente perfette.

chi li disprezza

e non ha proprio nessuna voglia di interagire con loro, scatenando l’ira dei narcisisti.

Quindi, in ognuno di questi casi, il narcisista ha difficoltà ad avere una vera relazione. Risulta molto complesso avere rapporti si sani e autentici, questo anche a causa della scarsa empatia. Come fare, dunque, per non restare soli? sicuramente dotandosi di una veste più "accettabile". È proprio qui che entra in gioco il narcisista risolto, o che vuole mostrarsi tale.

Chi è il narcisista "risolto"

L’inganno è una delle armi del narcisista, in particolare di colui che interpreta il ruolo di quello risolto. Se avete una relazione con uno di loro, i narcisisti che per comodità definiremo “risolti” vi attirano con false promesse, come quella di cambiare. Ci sono coloro che decidono di andare in terapia e che si impegnano davvero per cambiare, ma spesso, purtroppo non è così.

Pretendere di lavorare su se stessi ma restare fermi sulle proprie posizioni non serve a nulla: parlare e non agire non serve a nulla. Sono false promesse che vengono fatte per tenere ancora sotto la propria cappa le persone che cercano di sfuggire dal castello egoistico dei narcisisti.

Cosa succede a chi ha a che fare con il "narcisista risolto"

Questa patina di autoconsapevolezza evoca anche la vostra empatia, facendovi credere che stiano davvero lavorando su se stessi. Vi ritrovate quindi bloccati nelle trappole di una responsabilità che sentite addosso, come un senso di pentimento per voler abbandonare una persona che sta cercando aiuto. Il sacrificio a cui si va incontro, dunque, è grande, e quasi mai viene ripagato.

Il narcisista finge di essere risolto e conscio del suo problema, ma ancora una volta sta ponendo se stesso al centro dell’attenzione, in particolare della vostra. Una delle situazioni peggiori è il doversi sentire responsabili: credendo che il partner stia davvero compiendo un cammino difficile di cambiamento, potreste pensare che ogni passo indietro sia in realtà innescato da voi. Non è così, anche se ve lo fa credere, il narcisismo e le sue conseguenze non sono colpa degli altri.

L’ultimo grave tassello di questa relazione tossica sono le azioni compiute dal narcisista risolto in nome del suo percorso di guarigione: lo sta facendo solo per manipolarvi, ogni gesto che vi sembrerà fuori luogo e che cercherà di giustificare come parte della terapia è solo per mantenere ancora il controllo su di voi.

Con il pretesto di prendersi cura di voi, potrebbe voler elaborare insieme le vostre emozioni o sedersi per lunghe conversazioni per ottenere maggiori informazioni su di voi, su cosa state provando.