Come il narcisista convince tutti di essere un “buono”

P uò un manipolatore seriale camuffare la propria indole ed essere percepito come una persona buona? Sì, e il narcisista ne è una prova lampante. Ecco quali maschere indossa e come riconoscere i segnali

Mosso dalla mancanza di empatia e dall’estremo bisogno di ammirazione, il narcisista tesse la sua tela di apparente grandiosità convincendo spesso chi lo circonda di essere un “buono”. Che si tratti di un narcisista covert (nascosto) o overt (palese) poco importa, in entrambi i casi ci troviamo di fronte a qualcuno che si esalta esagerando la propria percezione di sé, ma che imposta questa pantomima manipolatoria mostrandosi gentile e affabile. Sia in forma passiva che in forma attiva, il narcisista mette in campo una forma di controllo nei confronti degli altri per alimentare il proprio ego distruggendo l’autostima delle persone con cui si relaziona.

Nonostante tutto però il narcisista, soprattutto all’inizio di una relazione amicale o amorosa, convince tutti di essere una persona buona. Come ci riesce? Semplice, mettendo in campo tutte le sue doti di manipolatore seriale e camuffando le sue insicurezze con maschere capaci di suscitare grande fascino, ma che in realtà nascondono tratti ben diversi. Con quali maschere il narcisista convince tutti di essere un “buono”? Andiamo a scoprire quali sono le tipiche strategie del narcisista.

Fascino

Come abbiamo anticipato, il narcisista colpisce chi lo circonda per il suo fascino spesso magnetico. Affabile, gentile, cortese, sorridente, il narcisista può risultare davvero una persona buona oltre che accattivante. Premuroso e apparentemente davvero interessato a chi ha di fronte, cela in realtà un bisogno di ammirazione sfrenato che se non puntualmente soddisfatto, porta allo svelamento immediato della sua vera natura.

Se le persone con cui si rapporta non sono in grado o non vogliono soddisfare i suoi bisogni, il narcisista cambia volto, mostrandosi nella sua vera essenza, diventando inquieto e facendo di tutto per sminuire e mettere in ombra chi non è stato capace di ammirarlo e adularlo a dovere.

Successo

Vulnerabile, irascibile e spaventato dal confronto, il narcisista può ingannare gli altri con il suo successo. Molti individui che rientrano in questa categoria hanno infatti un discreto successo nel lavoro e la loro apparente propensione alla cooperazione è in realtà mossa dal desiderio di spiccare tra tutti ed emergere. Più che di cooperazione per loro si tratta semplicemente di una gara da vincere.

Incapaci di fare realmente squadra e con un estremo bisogno di attenzioni, i narcisisti utilizzano gli altri per il proprio tornaconto e risultano abili nel costruire relazioni d’affari. Non è un caso che da uno studio condotto dalle psicologhe britanniche Belinda Board e Katarina Fritzon risulti che il disturbo narcisistico di personalità sia molto comune tra gli individui che occupano posizioni dirigenziali e cariche di alto profilo.

Carisma

Di questa categoria fanno parte anche i leader carismatici. Assertivi, calorosi, grandi ascoltatori, i narcisisti sono unici nel simulare le grandi doti tipiche delle persone realmente carismatiche. Molti di loro emulano perfettamente questi tratti ed è per questo riescono a ingannare così facilmente una moltitudine di persone.

Il loro pseudo carisma suscita adulazione ed è proprio questo che il narcisista desidera. La sua fame di ammirazione è infatti insaziabile e ha bisogno di soddisfarla pienamente per diventare più sicuro di sé e quindi invincibile.

Quando il narcisista si accorge di essere uscito dal cono di luce generato dagli occhi adoranti sperimenta uno sgradevole senso di evanescenza. Come in quei giochi elettronici in cui il protagonista prima di perdere la vita si dissolve. Giancarlo Dimaggio

Sensibilità

Questo tratto è tipico soprattutto dei narcisisti covert. Spesso quando ci troviamo al cospetto di questi individui rimaniamo particolarmente colpite dalla loro apparente sensibilità. Capaci di gesti romantici e delicati, i narcisisti covert non colpiscono, al contrario degli overt, per la loro sicurezza e il loro magnetismo, ma conquistano soprattutto per la loro profondità, per la loro esternalizzazione delle debolezze e delle fragilità e per l’indole timida e tenera. Sono ipersensibili?

Come potete ben immaginare, no. O meglio, non con gli altri. La sensibilità che li contraddistingue è infatti rivolta soltanto verso se stessi. Il loro vittimismo e la loro dipendenza affettiva non sono altro che le manifestazioni della loro profonda esigenza di stare al centro dell’attenzione. Cambia il modus operandi rispetto al narcisista overt, ma l’intenzione è la stessa. Hanno bisogno, da vampiri energetici quali sono, di nutrirsi dell’energia e delle attenzioni di chi hanno accanto e per farlo esaltano la loro sensibilità verso se stessi, demolendo l’autostima e la personalità di chi hanno davanti.

Simpatia

Qual è una delle caratteristiche che più ci attrae nelle persone? La simpatia, senza dubbio. Un’inclinazione istintiva verso gli altri, che rende piacevole la compagnia e che è particolarmente apprezzata da tutti. E questo il narcisista lo sa bene, perciò si mostra simpatico, ironico e gentile evitando altezzosità e presunzione (tratti che invece lo caratterizzano nel profondo) e indossando la maschera di chi ha una particolare propensione verso l’altro e un interesse sincero.

Non ci sono gradi di vanità, ci sono solo gradi di abilità in nasconderla. Mark Twain

Ed è proprio così quando si parla di narcisismo patologico. Le abilità del narcisista nel dissimulare, come abbiamo visto, sono davvero tante e spesso difficile da identificare. Per questo comprenderle è un passo importante per riconoscerle e riuscire più facilmente ad evitarle.