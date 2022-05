Quali sono le differenze tra narcisismo ed egocentrismo?

E cco come distinguere il narcisismo dall'egocentrismo. Imparandone le differenze e i punti in comune, e agendo in modo consapevole a seconda di chi si ha di fronte

Nonostante molto spesso questi due tratti della personalità vengano confusi o usati come sinonimi, tra narcisismo ed egocentrismo esistono differenze ben definite. Così come diversi sono i comportamenti che caratterizzano le persone tendenti all’uno o all’altro aspetto.

Atteggiamenti che, seppur accomunabili e spesso fraintendibili, si differenziano in modo sostanziale. Andando a definire in modo netto se si è di fronte a un comportamento e a una persona interessata da narcisismo o egocentrismo. Ma quali sono questi aspetti che legano e allo stesso tempo dividono queste due tipologie di personalità?

Narcisismo VS egocentrismo

Semplificando di molto la cosa, si potrebbe iniziare col dire che una persona egocentrica è colei che è interessata solo ai propri bisogni. Mettendosi sempre al centro dell’attenzione rispetto agli altri. Proprio per questo, una persona egocentrica non riesce a essere empatico per indole e osserverà il mondo sempre dal suo punto di vista. Distorcendo anche la realtà. In più, proprio per queste sue caratteristiche, la persona egocentrica può sembrare antisociale e, paradossalmente, afflitto da una bassa autostima.

Il narcisista, invece, è dotato di un’altissima autostima e seppur come l’egocentrico si veda al centro del mondo, è molto influenzato dall’opinione degli altri. Agendo spinto dal desiderio di averne l’approvazione e godendo di quest’ultima. Il narcisista è una persona molto ambiziosa e gli è piuttosto facile raggiungere posizioni di rilievo, manifestando il bisogno di essere lodata e ammirata.

A differenza dell’egocentrico, poi, la persona narcisista è in grado di comprendere i bisogni dell’altro ma forte della considerazione di sé, decide deliberatamente di non prenderli in considerazione. Evitando di prendersi la responsabilità dei propri errori e facendoli ricadere sugli altri. Manifestando, oltre a questa forte mancanza di responsabilità, anche una tendenza all’aggressività e all’arroganza.

Ma quali sono le caratteristiche che accomunano e allo stesso dividono il narcisismo dall’egocentrismo e che permettono, quindi, di capire esattamente chi si ha di fronte?

Distinguere il narcisismo dall’egocentrismo

Come detto, narcisismo ed egocentrismo sono due termini spesso fraintesi e usati in modo improprio. E questo proprio perché hanno degli aspetti in comune ma che vengono percepiti e vissuti dal soggetto in modo diverso. Per esempio:

in entrambe le personalità il soggetto è centrato su di sé, sui propri bisogni. Mancando di autocritica e avendo la tendenza a ingigantire l’opinione di se stesso. Si potrebbe dire, quindi, che un soggetto narcisista è anche egocentrico;

l’opinione di se stesso. Si potrebbe dire, quindi, che un soggetto narcisista è anche egocentrico; una persona egocentrica, come detto, ha scarsa attenzione per i bisogni altrui. Mettendo al primo posto se stesso e non provando empatia per chi ha vicino. Quando però i suoi comportamenti feriscono coloro a cui vuole bene, l’egocentrico soffre. E questa emozione lo può spingere a cambiare il suo comportamento. Un narcisista, invece, può solo fingere empatia , ma non la prova davvero, anche se i suoi comportamenti ledono gli altri;

il suo comportamento. Un narcisista, invece, può solo , ma non la prova davvero, anche se i suoi comportamenti ledono gli altri; sia all’ egocentrico che al narcisista piace stare al centro dell’attenzione. Ciò che differenzia l’uno dall’altro però riguarda l’ascolto. Nel primo caso, infatti, la capacità di ascoltare esiste così come la voglia di imparare agli altri (anche se per mettersi poi in primo piano). Il narcisista, invece, non ascolta poiché non è interessato all’opinione altrui, arrivando a non considerare nessuno;

esiste così come la voglia di imparare agli altri (anche se per mettersi poi in primo piano). Il narcisista, invece, poiché non è interessato all’opinione altrui, arrivando a non considerare nessuno; altra differenza tra narcisismo ed egocentrismo riguarda il rispetto delle regole. Chi è egocentrico, seppur centrato su di sé, è in grado di rispettare le regole. E lo fa, poiché non è privo di morale. Il narcisista invece no. E questo perché si sente superiore a esse e libero di infrangerle. Di qualunque tipologia siano.

Esempi

Per fare un esempio molto semplice, in una relazione sia l’egocentrico che il narcisista troveranno piacere nelle lusinghe altrui, nel flirtare con terze persone, ecc. L’egocentrico, però non tradirà il suo partner perché sa che lo ferirebbe. Il narcisista, invece, non si cura di questo e sarà spinto unicamente dalla sua voglia di piacere e dalla mancanza di emozioni.

Infine, cosa importante e per nulla trascurabile, il narcisismo è sì un tratto della personalità ma in alcuni casi viene considerato come un disturbo mentale, noto anche come disturbo narcisistico della personalità. L’egocentrismo, invece no. Restando di fatto a un livello più gestibile e risolvibile del primo.

Ecco perché è bene comprendere bene di cosa si sta parlando, per capire esattamente chi si ha vicino (o perché no anche se stessi) e le motivazioni dei loro o propri comportamenti. Valutandoli di conseguenza e imparando a gestirli.