N on tutti i narcisisti sono uguali, e non sempre è così facile riconoscerli. Imparare a comprendere i segnali è il primo passo verso una difesa più attiva e consapevole sia in amore che in amicizia

Le parole narcisismo e narcisista sono ad oggi molto diffuse. Sempre più quando si parla di relazioni disfuzionzonali si parla anche di partner narcisisti e ti sarà capitato di sentir parlare di differenza tra un narcisista covert e uno overt. Non tutti i narcisi sono uguali, e imparare a riconoscerli è fondamentale per vivere una vita più felice – tenendoseli a distanza!

In questo articolo andremo ad analizzare in particolare la figura del narcisista covert, in maniera da imparare a distinguerlo e/o gestirlo all’interno di una relazione sociale di qualsiasi genere.

Esiste un narcisismo sano?

Il narcisismo è un tratto della personalità da conoscere e rispettare. Nel suo spettro, ognuno di noi lo esercita in modo differente e in maniera più o meno spiccata. E va bene così: il narcisismo sano, ovvero quello che porta ad amare se stessi e ciò che si è compiuto, non ha nulla di sbagliato.

Il narcisismo diventa vanità, e poi assenza di empatia, e accentramento di tutte le attenzioni e tutte le energie, quando si fa patologico. Se la persona “sana” ama se stessa e, attraverso questa consapevolezza, impara a rispettare gli altri, quella patologica sviluppa un culto di sé pari a quello religioso. Questa fissazione non si limita ad essere funzionale a sé stessa, ma deve essere trasmessa, come un virus, a tutti coloro che le danno retta. Chi non rispetta i dogmi della religione del narciso verrà molto probabilmente manipolato fino alla totale conversione.

Sei un narcisista sano quando non vedi le altre persone come un mezzo per appagare e gratificare il culto di te, in pratica, ma come esseri umani funzionali e dotati di loro personale sfera emotiva.

Il narcisista covert

Se il narcisista overt, ovvero quello che siamo abituati a immaginare anche attraverso i film e i libri, è piuttosto facile da riconoscere, il narcisista covert è meno riconoscibile. Si tratta di una persona caratterizzata da un ego grandioso mascherato da forti sentimenti di vulnerabilità.

Questo individuo coltiva la maggior parte delle attività narcisistiche in fantasia ed è in genere troppo inibito o timoroso per poterle manifestare sugli altri. In genere sono persone cariche di vergogna o modestia che a prima vista danno l’impressione di essere profondamente empatiche. Il loro fare timido e riservato, in realtà, è uno schema più o meno consapevole fatto per attirare le persone che, naturalmente, si sentiranno predisposte ad aiutare questo coacervo di nervi e timori.

I narcisisti covert sono incapaci, proprio come gli overt, di mantenere relazioni sane e durature. Molto spesso hanno un atteggiamento positivo in pubblico, ed estremamente denigratorio in privato. Coltivano livore, invidia e insicurezze nei confronti di chi hanno vicino. Anche volendo, non sono capaci di trarre alcuna soddisfazione dai propri risultati, quand’anche sono considerevoli.

Il narcisista covert è spesso una figura che arriva allo psicoterapeuta affetta da un profondo senso di depressione. Nulla al mondo, sembra, può dare loro il brivido di una soddisfazione che invece sentono di meritare davvero.

Le caratteristiche principali del narcisista covert

Un narcisista covert è caratterizzato da un culto di sé a modo suo, diverso da quello dell’overt – ma che porta malcontento a lui e in chi lo circonda. Ecco qualche aspetto che lo caratterizza:

Una profonda timidezza , spesso ingiustificata all’apparenza

, spesso ingiustificata all’apparenza Un’ empatia superficiale che tende a durare poco e a manifestare subito i suoi limiti. Si tornerà subito a parlare del narciso

che tende a durare poco e a manifestare subito i suoi limiti. Si tornerà subito a parlare del narciso Il narcisista covert conduce spesso una vita solitaria, avvicinando poche persone alla volta che catturerà nella sua rete di gentilezze

Depressione cronica e senso di vergogna per ciò che si ha fallito nella vita, anche davanti alle vittorie più evidenti

Un profondo senso di ansia che emerge quando i rapporti cominciano a solidificarsi

Si può affermare che questi tratti non ricalchino esattamente il ritratto di un narcisista “come siamo abituati a vederlo”. Eppure, attraverso la sua bassa autostima, i narcisisti covert esercitano una manipolazione su tutti coloro che lo circondano. Si tratta di una pratica più o meno conscia fatta di senso di grandezza interiorizzato e grandi aspettative di sé, per sé.

In apparenza il covert è insicuro e sensibile. In pratica, proprio come i narcisisti overt, sa perfettamente cosa vuole da se stesso e per se stesso: il meglio.

Come ci si comporta con un narcisista covert?

Non è facile capire quale sia il modo migliore di comportarsi con un narcisista. Affrontare un narcisista covert è complesso, ma non per questo è impossibile. Attraverso la comunicazione si può fare tutto. Fermo restando che una volta riconosciuto si può anche decidere di tagliare i ponti a salvare se stessi (ricordiamo che lasciare un narcisista non è sempre facile ma spesso necessario).

La narrativa del covert sarà intrisa di pessimismo e denigrazione di sé, anche quando i suoi risultati sono evidentemente superiori ai tuoi. Sminuisce se stesso per sminuire anche te, di riflesso, in modo indiretto, esercitando la sua manipolazione.

Disinnesca i suoi tentativi di manipolazione attraverso delle domande che smontano il suo tentativo di sminuirti attraverso di sé. Puoi farlo mostrandogli, in una domanda, cosa ha appena fatto. In alternativa usa una narrazione positiva in cui mostri che i risultati del covert sono superiori alle aspettative. In questo modo sarà possibile suscitare il suo interesse.