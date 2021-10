A lcune persone purtroppo ci possono fare del male psicologicamente. Ecco chi è un manipolatore affettivo e come puoi capire se hai una relazione pericolosa.

Le persone perfette non esistono, quando sembrano tali, attenta: potresti esserti imbattuta in un manipolatore affettivo.

Questo termine, che arriva dalla psicologia, viene usato per indicare una categoria di persone particolarmente pericolosa, diversa dalla gente comune. Non sempre chi ti è vicino, purtroppo, vuole il tuo bene.

Spesso il manipolatore affettivo è il partner, tanto che si dice spesso come all’inizio sembri al contrario un principe azzurro da favola; tuttavia, potrebbe essere un familiare, un amico o addirittura un collega. Ovviamente ci deve essere una relazione piuttosto stretta e proprio il grado di familiarità determina anche un livello più o meno profonda di manipolazione.

A volte, tuttavia, si tende a confondere l’atteggiamento di una persona insistente, che può essere fastidiosa ma è innocua, con quella di un manipolatore affettivo, che invece ha un comportamento tossico e patologico. Di contro, non è sempre facile rendersi conto di essere vittima di questi attacchi. Tuttavia, è importante imparare a riconoscere queste tecniche perché potrebbero danneggiarti seriamente a livello emotivo.

La manipolazione affettiva

Un manipolatore affettivo è una persona con forti tratti narcisistici nella sua personalità, che per mantenere alta la sua autostima e proteggere il proprio senso di sé necessita di avere accanto una persona da sfruttare, per non dire demolire psicologicamente.

In una relazione (tossica, sia chiaro) con un manipolatore affettivo, si crea una dinamica tale per cui tu diventi dipendente da lui, quando in realtà è lui che per vivere ha bisogno di manipolarti. Il problema è che, all’inizio, sembra invece una persona affascinante, che ti ammira come altri non hanno fatto, capace di comprenderti nel profondo. Ma è solo un atteggiamento di facciata. Quando infatti, sarai entrata nella relazione, metterà in azione tanti comportamenti che minano la tua autostima e ti rendono dipendente da lui.

I comportamenti tipici

Nella dinamica di questo tipo di relazione tossica, ci sono alcuni comportamenti tipici del manipolatore affettivo.

Senso di colpa . Il manipolatore fa sentire inadeguata la sua vittima attraverso le critiche. Potresti accorgerti di questa dinamica se nelle discussioni, ti senti in colpa perché lui ti punta sempre il dito contro e rigira le cose in modo da passare da vittima.



. Il manipolatore fa sentire inadeguata la sua vittima attraverso le critiche. Potresti accorgerti di questa dinamica se nelle discussioni, ti senti in colpa perché lui ti punta sempre il dito contro e rigira le cose in modo da passare da vittima. Gelosia. Il manipolatore affettivo potrebbe renderti estremamente gelosa. Lui ama sentirsi ricercato e assume spesso con altre donne un comportamento galante, in modo da essere al centro delle attenzioni di tutte. Se cerchi di affrontare questa questione, tuttavia, ti convincerà che la tua gelosia è infondata e ti farà passare dalla parte del torto, definendoti una persona ossessiva. In questo modo, sembrerà che sia tu dalla parte del torto e ti sentirai in colpa (vedi punto precedente) e sempre più insicura.

Paranoia. Un manipolatore affettivo ti fa sentire sempre inadeguata. Per esempio, potrebbe dirti spesso che non ne combini mai una giusta, o che avresti potuto fare meglio. Questo alimenta in te un senso di frustrazione crescente. Al contrario, se tu gli fai notare le cose, soprattutto commentando il suo comportamento con le altre, ti dirà che sei paranoica.

Mancanza di empatia. Un manipolatore affettivo, in genere, si presenta come una persona molto sensibile. Al contrario, è una persona che sembra incapace di provare sentimenti puliti. Non ti dà conforto se gli racconti le cose per cercare supporto. Se vuoi condividere un tuo successo, lo sminuisce. Soprattutto, sfrutterà le tue confidenze (magari su brutte esperienze che hai vissuto) contro di te.

Superiorità . Un manipolatore affettivo è convinto di essere superiore agli altri. Questo potrebbe anche portarti a riconoscergli un valore extra e, soprattutto, a crederti fortunata perché un ragazzo di tale valore ha scelto te come compagna. Anche se non ne combini una giusta e sei “paranoica” e “ossessiva”. Guarda caso, le sue storie precedenti, sono sempre finite a causa delle altre ragazze.



. Un manipolatore affettivo è convinto di essere superiore agli altri. Questo potrebbe anche portarti a riconoscergli un valore extra e, soprattutto, a crederti fortunata perché un ragazzo di tale valore ha scelto te come compagna. Anche se non ne combini una giusta e sei “paranoica” e “ossessiva”. Guarda caso, le sue storie precedenti, sono sempre finite a causa delle altre ragazze. Ricatti psicologici. A proposito di sensi di colpa, un manipolatore affettivo ti sottopone continuamente a ricatti psicologici anche molto sottili. Per esempio, dopo un litigio (di cui è responsabile lui) oppure perché stai poco bene, lo cerchi e lo “disturbi” mentre è fuori con gli amici? Ti rimprovera per avergli rovinato la serata. Al contrario, non si pone mai il problema di farti stare serena alla vigilia di qualcosa importante per te, come una serata con le amiche, un evento di lavoro. Basterà una telefonata per rovinarti l’umore. Ancora, potrebbe giustificare i suoi comportamenti attribuendotene la responsabilità. «Sei tu che mi hai portato a dire/fare così»: in questo modo, tu accetti le sue scuse e lo giustifichi, sentendoti perfino colpevole.

Isolamento. Un’altra abitudine frequente di un manipolatore è isolarti da tutti. Non tanto perché sia geloso di te, ma perché se riesce ad allontanarti dagli altri (comprese le amiche, con cui non riesci più a confidarti), diventi ancora più insicura e dipendente da lui.

Consigli per le vittime di manipolazione

Prima di tutto, si tratta di una persona con cui hai una relazione tossica, di cui non sei colpevole. Purtroppo, non è facile individuare subito un manipolatore affettivo, proprio perché all’inizio è una persona estremamente affascinante, capace di farti sentire speciale.

Tuttavia, se ti accorgi presto di certi comportamenti, la cosa migliore che puoi fare è interrompere la frequentazione “sul nascere”. Se la storia è già avviata, non pensare comunque di essere perduta, né colpevole.

Prima di tutto, lavora sulla tua autostima, in modo da poter contrastare i suoi comportamenti manipolatori. Parlane con qualcuno, un’amica e, ancora meglio, chiedi aiuto a un esperto. Ricordati che non è mai sbagliato.

Se riesci a mettere dei paletti, chiedendo maggiore rispetto, potrebbero cambiare le cose. Lui potrebbe ascoltare le tue perplessità, e accoglie le tue richieste (magari addirittura accettando di andare in terapia), potrebbe trattarsi di una persona non cattiva e che vuole cambiare. Se invece le cose peggiorano (magari potrebbe arrivare a dire che, oltre a te, è anche la tua amica o la tua psicologa a essere matte), considera seriamente di interrompere la relazione. Da un rapporto malato non riceverai mai l’amore che meriti.