Come comportarsi con un narcisista

C he cos’è un narcisista? Perché è così necessario saperlo riconoscere e trattare di conseguenza? Un narciso può davvero cambiare per sempre, e in peggio, la tua percezione di te

Le immagini caricaturali che libri e film fanno del narcisista fanno sorridere. Tuttavia, quando ne incontri uno nella vita reale, non c’è proprio niente da ridere. Soprattutto se ti capita di innamorarti di questa persona.

Al narcisista tutto è dovuto, ogni cosa orbita attorno alle sue capacità e alle sue azioni e tu, come tutto il resto, sei nient’altro che un satellite che non riuscirà mai ad avvicinarsi davvero. Cosa significa avere a che fare con un narcisista? Se ti è mai capitato, forse non ti sarà stato chiaro sin da subito con cosa avevi a che fare. Solo quando è troppo tardi, in genere, le spire si stringono fino a soffocarti.

Chi è il narcisista?

Partiamo dalla domanda capace di fornirci qualche elemento in più su questa figura neanche poi così mitologica. Innanzitutto, un disturbo narcisistico della personalità andrebbe diagnosticato da un professionista, e non tutti i narcisi rientrano nello spettro in maniera critica.

Un narcisista è una persona dotata di scarsa empatia che non riesce a immedesimarsi con nessuno, neanche il compagno di vita. L’unica persona con cui un narcisista riesce a immedesimarsi è se stesso. Quando lo fa, però, nella sua mente vi sono solo pensieri grandiosi, frutto di una personalità fragile e al tempo stesso tossica.

Il narcisista aspira alla grandezza, ricerca il successo e ama prevaricare. Il narciso ama la competizione e la cercherà sempre, non solo sul lavoro, ma in qualsiasi ambito senta di doversi dimostrare qualcosa.

Come si comporta il narcisista nella relazione

È una parola così bella, possibile che sia così pericolosa? Questo personaggio, uomo o donna che sia, non ha molte qualità che lo riscattano, eppure di solito è circondato da persone che spasimano. I narcisisti sono predatori e hanno eccellenti capacità di seduzione. Com’è possibile?

Nella loro mancanza di empatia e fragilità d’ego, i narcisi riescono a plasmare ciò che sono sulle esigenze di chi hanno davanti, creando inizialmente un’armonia perfetta. Di solito, una relazione col narcisista inizia all’improvviso, e travolge con la sua passione. Ti appare davanti il partner perfetto: premuroso, deciso, romantico, pieno di attenzioni. E questa viene definita fase di “love bombing” in cui il narcisista si immedesima nel partner ideale. Una posizione che, per un po’, gli/le andrà benissimo.

Tuttavia, una volta che sei caduta ai suoi piedi, il narcisista cambia atteggiamento, e si fa disattento, scostante, di cattivo umore e pronto alla critica selvaggia in qualsiasi momento. Con una certa, pedante gratuità, prima o poi riuscirà a ferirvi anche se siete le donne più forti di questo pianeta.

A cadere nella trappola dell’ego spropositato – e inconsistente – di un narciso sono di solito sono le persone dotate di spiccata empatia. Il narciso mette se stesso al centro, mentre l’empatico è sempre pronto a immedesimarsi in chi ha davanti e tende ad avere una miccia piuttosto lunga quando si innamora.

Come ci si comporta con il narcisista?

Il narcisista nella fase di love bombing non è una persona redenta dalle sue cattive abitudini poiché toccata dall’amore. È un individuo che segue pedissequamente la sua agenda e sta lavorando per ottenere ciò che desidera dalla relazione. Di che si tratta? Di appagamento personale. Il narcisista tende a soddisfare il proprio ego attraverso la persona che ha accanto e che lo adora per le sue qualità.

Col tempo, diventerà il centro di tutte le discussioni della coppia: i suoi successi saranno migliori e più importanti, i suoi problemi saranno i più difficili da risolvere. Io, il mio.

Se ancora non te ne sei accorta, ti sarà difficile non riconoscere i sintomi della manipolazione arrivata a questo punto. E l’unico modo per trattare con un narcisista è diventare manipolatori, proprio come loro, oppure aiutarli verso la strada della diagnosi e poi della guarigione.

In generale, quando si ha davanti un narcisista impenitente la soluzione più logica sarebbe quella di tagliare i ponti. Se prima di farlo avete intenzione di dargli un’altra chance o due, oppure avete deciso di prendervi una generosa ripicca, esiste qualche trucco per contrastare le sue tecniche manipolatorie.

Come reagire

Il narciso cerca continuamente conferme ed è dotato di bassissima autostima. Metterlo davanti alla soggettività dei suoi risultati può essere interessante per vederlo crollare. È buona pratica inoltre evitare di incentrare la propria vita su questa persona: metterlo al centro significa assecondarlo, e se hai imparato qualcosa dalle relazioni che hai vissuto, è che probabilmente il partner non dovrebbe essere mai il centro di gravità della tua vita.

Dimostrati indipendente, felice, circondata di persone e interessi come sai davvero di essere. A questo punto gli sarà difficile aspirare a tutto il tuo tempo e incentrarlo su di sé. Il narciso adula per ottenere qualcosa: se sta facendovi un complimento dopo tanto tempo, è assai probabile che voglia ottenere qualcosa.

Attenzione, inoltre, alla fine della relazione con il narcisista impenitente: anche dopo la conclusione della relazione, questa persona farà di tutto per non perdervi e tenervi alla sua mercè. No, non vi ama, ha solo bisogno del vostro interesse per solleticare e ingigantire il suo ego inesistente.

Ricordati, infine, che non lo devi salvare da sé stesso: non è il tuo compito, non è la tua guerra. È la sua, e proprio come ognuno di noi, anche lui dovrà salvarsi da solo.