L asciare un narcisista non è semplice, ma puoi riuscirci. Ti spieghiamo cosa fare per uscire subito da una relazione tossica e tornare a essere felice

Manipolatore, egoista, bugiardo: a tutte è capitato, prima o poi, di avere a che fare un narcisista. Il narcisismo è un tratto piuttosto diffuso, senza bisogno di arrivare alle patologia. Lasciare un narcisista non è facile anche se le relazioni con persone di questo tipo sono problematiche, e spesso lasciano profonde ferite. Si tratta di individui che sanno affascinare e riempire di attenzioni, salvo poi passare a sminuire l'altra persona, a trascurarla, e a manipolarla in modi più o meno raffinati. Non a caso la relazione con una persona narcisista può minare la nostra autostima.

La soluzione? Ovviamente lasciarlo. Sì, dirai, ma non è così semplice! Hai perfettamente ragione, ma ricorda che nessuno può dirti che non sei abbastanza e che hai diritto alla felicità. Si trova proprio lì, a due passi da te, ma dovrai trovare il coraggio di chiudere una relazione tossica. Siamo qui per aiutarti: in questo articolo ti spieghiamo come lasciare un narcisista in 5 piccoli passi.

Come lasciare un narcisista

Il termine narcisismo deriva da Narciso, protagonista di un mito greco molto famoso. Un bellissimo uomo che allontanò una ninfa innamorata di lui preferendo il suo riflesso nello stagno. Nel tempo è dunque divenuto un simbolo di vanità ed egoismo. La parola “narcisista” venne utilizzata per la prima volta in psicologia da Freud.

Si riferisce a un tratto della personalità che include alcuni elementi come l’essere manipolativi e la grandiosità. Nonostante l’uomo narcisista possa apparire sicuro di sé, in realtà è profondamente insicuro, per questo ogni suo pensiero o comportamento è orientato a convalidare la propria autostima, anche e soprattutto a spese degli altri.

Se lo riconosci lo eviti

Come riconoscere un narcisista? Solitamente ha un grande senso di sé ed esagera i propri talenti e risultati. Coltiva sogni di successo, amore ideale e potere illimitato. Tende a monopolizzare ogni conversazione e scredita le persone che ritiene inferiori. Vuole sempre essere riconosciuto come essere superiore, anche senza che qualcosa lo giustifichi.

Richiede costante ammirazione ed è incapace a riconoscere i bisogni degli altri e le loro emozioni, manifesta una grande mancanza di empatia. Presuntuoso e arrogante, il narcisista tende a infuriarsi quando non riceve il trattamento speciale che vorrebbe.

Il narcisista medio è anche molto bravo a tenere legate a sè le persone, spesso alternando momenti di grande dedizione (specie all'inizio della relazione con il love bombing) lasciando largo spazio all'idealizzazione, a momenti in cui letteralmente scompare, fino a creare una sorta di dipendenza.

Anche per questo chiudere con una persona di questo tipo non è facile: quasi sempre tornerà a farsi vivo, magari millantando amore travolgente. Di seguito spieghiamo 5 semplici strategie efficaci per chiudere in maniera definitiva.

Preparati nel modo giusto

Un narcisista è prima di tutto un manipolatore. Questo significa che quando proverai a lasciarlo tenterà in tutti i modi di fermarti. Non perché ti ama davvero, ma semplicemente perché la tua scelta metterà a rischio la sua autostima e l’alta considerazione che ha di sé. Discuterci è inutile e rischieresti solamente di ripensarci e ricadere nella sua rete. Quindi quello che devi fare è semplice: preparati! Prima di dirgli che è finita trova un posto in cui andare, raccogli tutte le tue cose e prendi coscienza della tua scelta. Devi essere coraggiosa e convincerti che, anche se ora stai male, presto le cose andranno meglio. Basta fare il primo passo!

Non provare ad avere una conversazione

Parlare con un narcisista che vuoi lasciare è inutile. Sperare che tutto si possa concludere velocemente e senza strascichi pure. Non lasciarti ammaliare dalla sua capacità di sedurti, questa volta, ma cerca di essere molto secca e veloce. Comunicagli che te ne stai andando e che non vuoi più sentirlo. Le tue risposte devono essere brevi e concise. Non perderti in chiacchiere perché finirebbe per sfinirti solamente.

Dopo averlo lasciato cerca di rispettare una regola fondamentale: nessun contatto. Ciò significa che non dovrai più sentire il tuo ex narcisista. Di sicuro proverà a cercarti, tempestandoti di chiamate e messaggi, fra lusinghe e minacce. La verità è che non è triste perché gli manchi tu, ma semplicemente perché non sopporta di perdere e il fatto che tu l’abbia lasciato gli fa mettere in dubbio la sua forza. Blocca il suo numero sul telefono se serve, eliminalo dai social e taglia ogni possibile contatto. Per un po’ devi sparire per “disintossicarti” da una relazione che non ti ha mai reso felice.

Chiedi aiuto

Non puoi cancellare dalla tua vita un narcisista senza la giusta rete di supporto. Chiedere aiuto non è un errore, al contrario, ti permetterà di affrontare una prova difficile con la consapevolezza che non sei sola. Probabilmente se sei da tempo legata a un narcisista lui ti avrà fatto allontanare dalle amiche oppure dalla famiglia, ma questo non significa che non potresti cercarli di nuovo.

Chiedi aiuto ai genitori, a una sorella e alla tua cerchia di amici. Racconta quello che ti sta succedendo, la presa di coscienza che hai avuto, e cerca rifugio nel loro affetto. Di certo non si tireranno indietro. Hai tante persone che ti amano e fanno il tifo per te: devi solo crederci!

Se la storia ha lasciato ferite profonde e senti un malessere molto profondo valuta la possibilità di fare terapia: non c'è nulla di male, e in più lavorare su te stessa ti permetterà in futuro di non finire in altre relazioni malsane.

Concediti tempo

Quando una relazione finisce è sempre doloroso. Se la storia che stai chiudendo, poi, era con una persona narcisista, tutto si complica ancora di più. Quello che ora ti serve è tempo. Non illuderti: all’inizio starai male e il desiderio di correre da lui e gettargli le braccia al collo sarà fortissimo. Ma devi resistere. Nei primi giorni, forse mesi, ti sentirai confusa e triste, ma con il tempo capirai di aver fatto la scelta giusta.