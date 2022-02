N on succhiano il sangue come i celebri personaggi dei romanzi, ma ciò non rende i vampiri energetici meno pericolosi di quanto in realtà siano. Ecco perché è importante capire quanti tipi ne esistono e come riconoscerli

Hai presente quella persona che, ogni volta che le sei accanto, basta una parola ed ecco che ti ritrovi come travolta da un treno in corsa, senza forze né energie? Stai tranquilla, non è solo una tua "impressione" sentirti così spompata senza un apparente motivo. E ti stupirà sapere che non è nemmeno una coincidenza se ti capita sempre alla presenza di qualcuno in particolare. Con molta probabilità (e a tua insaputa) hai a che fare con un vampiro energetico, i cosiddetti "killer della felicità". Si tratta di persone che tendono letteralmente a risucchiare le energie di chi hanno vicino, senza ahimé dare nulla in cambio.

Ma quanti tipi di vampiri energetici esistono? Imparare a riconoscere i più comuni è importante, perciò ti diamo una mano a farlo!

Il narcisista

Quando hai a che fare con un narcisista, c'è solo da strapparsi i capelli. Sono tra i tipi di vampiri energetici più insopportabili (e pericolosi) che ci siano e dovresti proprio imparare a riconoscerne l'identikit. Il motivo? Considera che una persona narcisista crede che tutto il mondo le ruoti attorno, si sente in diritto di primeggiare sugli altri e ha una considerazione di sé inversamente proporzionale a quella che nutre verso il resto dell'umanità. Il vampiro-narcisista non vuole semplicemente le tue attenzioni, ma le pretende e lavora subdolamente finché non ottiene il suo scopo. Ti incanta, ti persuade, di seduce finché non cedi.

Il parassita

Chiedersi quanti tipi di vampiri energetici o emotivi esistono non è una domanda dalla risposta semplice. Di base sono persone come noi, che riescono a "camuffare" i loro piani segreti e sì, nella gran parte dei casi sono anche falsi amici pronti a pugnalarti alle spalle. C'è un particolare tipo di vampiro energetico che potremmo definire "parassita" o perfino "falso amico". Apparentemente è premuroso, attento e si preoccupa per te ma è tutta una tattica: in realtà vuole solo rubare le tue idee, i tuoi progetti, persino il tuo tempo. Come si suol dire, minimo sforzo e massima resa. Si trova principalmente sul posto di lavoro ma non escludere che possa essercene uno nella tua cerchia di amicizie.

Il rabbioso

Sei una persona empatica, sensibile ai sentimenti e alle emozioni altrui al punto da assorbirli come una spugna? Bene, sappi che il vampiro-rabbioso è uno dei tipi peggiori con cui potresti avere a che fare e dovresti proprio stargli alla larga. Per descriverlo basta poco: è una persona che cerca sempre il conflitto, che non perde occasione per urlare improperi (anche contro i propri cari) e in sostanza si comporta molto molto male. Cerca di schiacciarti imponendoti la sua presenza con cattiveria e aggressività. Terribile!

La vittima

Le persone che fanno sempre le vittime sono tra le più estenuanti e sfiancanti che ci siano. È come se ti aspettassero dietro l'angolo per tenderti un agguato e, quando ti acciuffano, iniziano a lamentarsi di qualsiasi (ma proprio qualsiasi) cosa. Non funziona mai niente, tutto va storto, soltanto loro hanno problemi mentre tu (nella loro testa) vivi in un prato fiorito circondata da farfalle e unicorni. Tutti abbiamo problemi e a tutti capita di vivere situazioni spiacevoli, ma non per questo ci ergiamo a drama queen scaricando tutto addosso a chi ci sta attorno! Questi tipi di vampiri energetici, invece, lo fanno sempre e si aspettano che siano gli altri a risolvere i problemi al posto loro. Oppure, peggio ancora, il loro è puro vittimismo manipolativo, cioè sfruttano il vittimismo per volgere a loro favore le situazioni.

Il pettegolo

Probabilmente il pettegolo è tra i vampiri energetici più comuni che ci siano, di quelli che trovi praticamente ovunque, in famiglia come nella cerchia di amicizie o in ufficio. Una persona che si nutre della tua energia vitale monopolizzando la tua attenzione sulle chiacchiere infondate, sul mero gossip che in fondo non serve proprio a niente. Chi parla male degli altri cerca in qualche modo di nascondere la propria insicurezza, su questo non c'è alcun dubbio. Ma al contempo ti attira in un vortice pericoloso, che può metterti in seria difficoltà.

L'ipocondriaco

Non è semplice definire quanti tipi di vampiri energetici esistono con estrema precisione, semplicemente perché spesso lo stesso tipo ha mille sfaccettature. Tutte comunque deleterie, s'intende. In questo caso l'ipocondriaco è una sorta di versione "medical" della vittima, quella che vuole fare leva sulla tua compassione e sulla tua sincera preoccupazione in merito alle sue condizioni di salute.

Il criticone

Le critiche costruttive non fanno male a nessuno, anzi sono una preziosa risorsa per ognuno di noi. Sono quelle che ti aiutano a crescere, a superare i tuoi dubbi e le tue incertezze e, insomma, spesso e volentieri sono cruciali perché ti danno la spinta per andare avanti. Da qui a essere dispenser di pareri non richiesti e assolutamente improduttivi ce ne passa, però! Diciamo pure che qui siamo di fronte al classico vampiro energetico che ti contesta qualsiasi cosa solo per il gusto di farlo, mostrandosi come colui che ha la soluzione a tutto (e non è vero) e minando lentamente la tua autostima.

Il logorroico

Hai presente quando incontri qualcuno che, dopo un semplice "ciao", comincia a raccontarti vita morte e miracoli di chiunque conosca, senza darti neanche il tempo di respirare o capire di che accidenti stia parlando? Ecco uno dei tipi di vampiri energetici più tremendi che ci siano e ci dispiace dirti che è compito tuo imparare ad arginarlo, altrimenti non ne esci viva. Anche se sei una buona ascoltatrice (qualità splendida, non lo dimenticare), ciò non autorizza gli altri a trattarti come la propria cassa di risonanza. Fatti un favore: con gentilezza, interrompili prima che sia troppo tardi.

Il passivo-aggressivo

Abbiamo lasciato il meglio alla fine: il passivo-aggressivo, uno degli esseri più temibili che ci siano. Se è vero che il vampiro energetico è qualcuno che risucchia letteralmente le tue energie e le tue emozioni, questo tipo di persona ne è un fulgido esempio. Sono persone che non ammettono mai cosa c'è che non va, rispondono con un sorriso quando sono in realtà piene di rabbia e rancore e ti impediscono, nei fatti, di capire cosa stanno davvero provando. Così tu - da persona empatica e affezionata - ti ritrovi a trascorrere ore, giorni, secoli a cercare di capirli, facendoti in quattro per assicurarti che siano felici. Fallendo, puntualmente.