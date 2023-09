L e persone risolte sono quelle che hanno scoperto il segreto della felicità, per diventarlo anche tu segui questi semplici step!

Cosa significa essere una persona risolta? Ne sentiamo parlare spesso, ma raramente ci soffermiamo nel cercare di capire cosa ci sia dietro. Perché le persone risolte – proprio come gli unicorni – sembrano una rarità, un mito, eppure…esistono! Non solo, hanno anche scoperto il segreto per essere felici, o comunque per affrontare nel modo più funzionale i momenti di avversità, sfruttando le loro risorse interiori.

La chiave di volta sta nel capire che dipende tutto esclusivamente da te e dal lavoro che fai su te stessa. Se metti in atto alcune pratiche quotidiane e impari a sviluppare alcune capacità infatti potrai dire di avere iniziato il tuo percorso sulla strada per diventare una persona risolta.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste sono le 10 cose che tutte le persone positive fanno (e che dovresti imitare)

Chi è una persona risolta?

Una persona risolta dunque vive il qui e ora, affrontando la vita con lo spirito giusto. Ha chiuso i conti con il passato e non consente ai traumi che ha subito di influenzare le sue relazioni. Si mette al primo posto, perché sa quello che vuole e quanto vale, ma non dimentica di coltivare nel modo giusto i rapporti con gli altri. Non ha paura di dire di “no”, né di spiegare ciò che desidera. Ha imparato ad assaporare le piccole cose che la vita può offrirle, fissando obiettivi importanti, coltivando sogni e lasciando il giusto spazio alle emozioni che prova. Affronta l’esistenza consapevole della propria forza, sviluppando ogni giorno la resilienza e l’autostima. Insomma, ha capito come essere felice, quotidianamente, lavorando su corpo e mente.

6 cose che le persone risolte fanno

La chiave della felicità sta, come abbiamo già compreso, nel riuscire a diventare una persona risolta, migliorando la propria autostima, aumentando la consapevolezza di sé e di ciò che si è riusciti a conquistare. Si tratta di un lavoro fatto di impegno e di piccoli step, uno dopo l’altro, da affrontare ogni giorno, per raggiungere traguardi sempre più importanti e crescere come persona.

Lascia alle spalle il passato

Spesso ciò che ci impedisce di diventare una persona risolta è il peso del passato. Una storia d’amore finita male, una sofferenza in famiglia, una delusione mai dimenticata: sono tutte esperienze che ti hanno segnato, ma che devi anche saper lasciare andare. Quest’ultimo gesto è essenziale per liberarti dei fardelli che ti appesantiscono e ti impediscono di essere davvero felice. Nulla ti farà tornare indietro a quei momenti e continuare a rimuginare non cambierà le cose, impara invece a elaborare quanto accaduto e a farne tesoro. La felicità si può trovare solo nel presente, per questo dovresti imparare a concentrarti sui qui e ora.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Circondarti solo di persone positive ti cambia la vita: ecco come fare

Mettiti al primo posto

Impara ad essere tu la priorità e non consentire a nessuno di farti sentire inferiore oppure di metterti al secondo posto. Se non sei tu a dare la priorità ai tuoi sogni, i tuoi desideri e le tue esigenze non lo farà nessun altro. Lo sappiamo, gli impegni sono tanti e tenere in equilibrio lavoro e affetti a volte è complicato, ma non dimenticarti di te stessa e datti la precedenza su qualsiasi cosa. Archivia la paura, segui il tuo istinto e non dare peso a ciò che dicono gli altri. Impara a dire “no” quando serve e a non assecondare per forza chi ti sta intorno.

Sviluppa la resilienza

Con il termine resilienza viene indicata la capacità di reagire alle difficoltà che ci presenta la vita, puntando su un atteggiamento positivo. Questo non significa che tutto andrà bene, ma che se sarai resiliente riuscirai a trovare sempre il modo di ricavare qualcosa di buono da una situazione difficile. Come sviluppare questo super potere? Comincia a chiederti quante volte in passato sei riuscita a superare dei brutti momenti, uscendone più forte di prima. Quando senti che non sei abbastanza forte per farcela prenditi un minuto, fai una passeggiata e schiarisci la mente. Ma soprattutto credi in te stessa, sempre!

Cerca di essere positiva

Mantieni verso la vita un approccio positivo. Sviluppa la gratitudine, coltiva la gioia delle piccole cose e l’amore per chi ti circonda, questo ti aiuterà ad affrontare al meglio ogni problema quotidiano. Per farlo chiediti ciò che di bello c’è nella tua vita e ricordati di sorridere, assaporando ogni istante in cui senti di essere felice. Un aperitivo con le amiche, una passeggiata nella Natura con il tuo cane, una serata a teatro: assapora queste piccole cose e goditele al massimo.

Svela i tuoi punti di forza

Prova a concentrarti su ciò che ti rende davvero fantastica. Nessuno sa ballare come te? Quando dai consigli riesci sempre a cogliere nel segno? Sei la migliore a organizzare uscite e vacanze? Elenca i tuoi punti di forza in una lista: ti servirà come promemoria quando ti sentirai giù o crederai di aver perso la via.

Ricorda: nessuno è perfetto!

Nessuno è perfetto! Si tratta di un mantra che dovresti ripeterti sempre. Ogni volta che ti senti sbagliata, ogni volta che le cose non vanno come vorresti, ogni volta che qualcuno ti delude, ricordati che nessuno è perfetto e che l’importante è sapersi accettare e amarsi.