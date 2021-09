L a felicità passa per il benessere personale. Ecco perché hai bisogno di stare bene con te stessa

Siamo così abituate a fare lo slalom tra gli impegni personali e professionali che il tempo per noi scarseggia ogni giorno sempre di più. Eppure dovremmo sempre ritagliarci dei momenti per fare cose che fanno stare bene. Perché solo così possiamo raggiungere il benessere fisico e mentale.

Perché se è vero che il lavoro è importante, così come lo è lo studio e tutti quegli oggetti dei quali ci circondiamo ogni giorno per stare meglio, è altrettanto vero che la felicità, quella più autentica, possiamo ottenerla solo grazie alle piccole cose.

Sono proprio quelle che, in tutta la loro semplicità, ci riempiono il cuore e migliorano la nostra vita, giorno dopo giorno. E sono quelle a contare davvero. E le abbiamo riunite in questo articolo, quelle cose. Quelle che ci fanno stare bene davvero.

Cose che fanno stare bene: iniziamo da subito!

Sono molti gli esperti che ci invitano a trasformare la felicità in uno stile di vita e non un semplice stato. Ma nonostante ci impegnano a farlo, ogni giorno, non sempre otteniamo i risultati sperati.

Ci sentiamo stanche, demotivate e soprattutto travolte dal caos e dal disordine dei giorni. E questo accade perché non ritagliamo abbastanza tempo per noi stesse. Ed è un peccato perché basterebbe poco per stare meglio.

Per questo abbiamo pensato di elencare 5 cose che fanno stare bene davvero e che posso permetterci di raggiungere quel benessere fisico e mentale tanto agognato. Basta rimandare però. Dobbiamo iniziare adesso.

Guardare le cose da un’altra prospettiva

Tra le cose che fanno stare bene, c’è quella di imparare a guardare quello che succede anche da altre prospettive. È facile considerare una giornata storta come qualcosa di molto negativo per noi. Ma siamo sicure che non sia proprio niente da salvare o da imparare da questa?

Il detto “impara a guardare il bicchiere mezzo pieno” sarà anche obsoleto e ripetitivo, ma è vero come pochissime altre cose al mondo. Perché è più facile lamentarsi delle cose che vanno male, o di quello che non abbiamo, piuttosto che gioire per tutto quello che abbiamo costruito.

E allora impariamo a fare così. Trasformiamo le cose negative in pensieri positivi, e allora sì che impareremo a stare meglio con noi stesse e con il mondo che ci circonda.

Cose che fanno stare bene: il benessere passa per il corpo

Non possiamo pretendere di stare bene con noi stesse e di raggiungere il punto più alto e puro di benessere se non ci impegniamo. Se non lo vogliamo davvero. E per nutrire la mente, abbiamo bisogno di prenderci cura anche del corpo.

Tra le cose che fanno stare bene troviamo anche uno stile di vita equilibrato, che non vuol dire per forza diventare degli sportivi o scegliere regimi alimentari proibitivi.

Vuol dire piuttosto prenderci cura di noi, totalmente. Ascoltare il corpo, le sue esigenze e i suoi bisogni e connetterlo con la mente.

L’amore di un cane

Poche cose sanno scaldare il cuore e meravigliare l’anima come l’amore di un cane. E se non ne avete mai posseduto uno, probabilmente vi stupirà l’effetto che la sua presenza avrà nella vostra vita.

Non è un caso che l’efficienza della pet therapy, ovvero terapia con gli animali, è riconosciuta all’unanimità. Un animale che, con la sua sola presenza, riempie le nostre giornate può regalarci tanta gioia.

Quindi sì, tra le cose che fanno stare bene e che ci rendono più felici, c’è anche quella che prevede la presenza di un animale domestico. A patto che però siamo disposte a trascorrere del tempo con lui e a ricambiare quell’amore spropositato che sa darci.

Gli amici e la famiglia

Tra le cose che fanno stare bene e che migliorano la nostra vita, c’è anche il tempo da dedicare agli altri. Non quella di persone qualsiasi, intendiamoci, ma di quelle che in un modo o nell’altro sono al nostro fianco ogni giorno.

Stiamo parlando degli amici e della famiglia, e di tutte quelle persone che solo grazie alla loro presenza spazzano via i problemi e allontanano lo stress. Persone che ci fanno sentire felici e che restano al nostro fianco.

Quelle che ridono con noi e piangono per noi, quelle che esultano per le nostre vittorie e che ci aiutano a rialzarci dopo ogni fallimento. Quelle che ci cambiano la vita e la rendono migliore.

Cose che fanno stare bene: regalati un momento

E poi eccolo l’ultimo e prezioso consiglio della nostra lista delle cose che fanno stare bene, quello di regalarsi un momento solo con noi stesse. Trascorrere del tempo con gli altri è fondamentale, è vero, ma lo è anche imparare a stare sole.

E allora facciamolo. Ritagliamoci del tempo per andare alla spa o per passeggiare al mare. Per andare al parco e ammirare la natura, per leggere il nostro libro preferito. Oppure, semplicemente, per non fare niente e ascoltare le nostre emozioni più primordiali e recondite.