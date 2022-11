E cco qualche regola di sopravvivenza per trasformare le amicizie in legami preziosi che ti migliorano davvero la vita

Come circondarsi di persone positive

Circondarsi di persone positive è fondamentale per il nostro benessere mentale: se ci siete passate sapete bene che anche una sola amicizia tossica può davvero prosciugare le energie e peggiorare la qualità della vita.

La "qualità" delle persone di cui ci circondiamo è fondamentale: abbiamo bisogno di persone con cui coltivare un rapporto sincero, di reciprocità e di forte valore emotivo. Man mano che si cresce il tempo da dedicare agli amici potrebbe ridursi molto. Questo, però, non significa che devi rinunciare alle care, buone amicizie che ti hanno resa la persona speciale che sei.

Circondarsi di persone positive è un esercizio di gratitudine: non solo nei confronti di se stesse. Anche nei confronti delle persone con cui scegliamo di condividere il tempo libero. Ecco qualche consiglio per scremare, selezionare e scegliere le persone che ci fanno vivere meglio sotto tutti i punti di vista.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Se li conosci li eviti: 9 tipi di vampiri energetici

Tagliare i rami secchi

Potrebbe sembrare un consiglio dolceamaro, e in effetti lo è. Imparare a passare oltre, a superare i cattivi rapporti con le persone che ci hanno ferite o sminuite, tagliare i proverbiali "rami secchi" è la quintessenza dell’autostima. Solo attraverso la consapevolezza di sé e la capacità di saper valutare le proprie qualità si è in grado di forgiare amicizie positive. Gli amici capiscono, sì, ma cosa fare quando le persone ci feriscono più di quanto ci facciano sentire bene?

Con l’avanzare del tempo, imparerai a comprendere che il tempo a tua disposizione è poco e prezioso. Trascorrerlo con persone prive di valore non vale mai la pena.

Troncare i rapporti con le persone tossiche, imparare a distinguere il momento di debolezza dal semplice disinteresse: ecco il primo passo. Non possiamo aspettarci che le persone cambino per noi, o modifichino il loro atteggiamento nei nostri confronti. L’unica persona a cui possiamo chiedere qualcosa, alla fine della giornata, siamo noi stesse.

La complessa arte del perdono

Serbare rancore nei confronti di un amico finisce inevitabilmente per logorare il rapporto. Ti è mai capitato di dire “ti perdono” a qualcuno, senza però crederci davvero? La vita è imprevedibile e tu, ciò che provi, può trasformarsi da un giorno all’altro. Cresci e ti evolvi. Cosa fare, allora, se non riesci a perdonare qualcuno? Valuta i termini dell’offesa che hai ricevuto e cerca di capire se il problema risiede in loro o in te.

A questo punto, impara a perdonare ciò che reputi non sia importante in prospettiva. Il processo di metabolizzazione di un torto può richiedere ore, giorni, settimane o mesi. Non ha importanza: hai i tuoi tempi e hai bisogno di elaborare ciò che stai passando. Quello che conta è capire qual è il confine tra colpa e orgoglio, e imparare riconoscerlo sempre.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa significa davvero perdonare e come farlo nel modo giusto

Imparare a perdonare ciò che merita di essere perdonato è il primo passo per circondarsi di persone positive. Se pensi che il percorso sia difficile, sappi che lo è. Le esperienze difficili ti fanno crescere e ti rendono matura e consapevole. Una volta che avrai perdonato perché il perdono lo comprendi, e ti piace, sarai in grado di essere un’amica migliore. Di conseguenza, attirerai persone positive.

Circondarsi di persone positive? I simili si attraggono

La legge universale vuole che i simili si attraggano. Se vuoi attirare persone positive con cui condividere la vita, le gioie e i dolori, dovrai assumere un certo atteggiamento. Se sei positiva, attrarrai persone come te. Le persone malfidate attrarranno persone come loro. Può sembrare semplice e un po’ scontato, ma la verità è che nessuno ti capisce meglio di un amico come te.

Se sei in grado di polarizzare persone positive, riuscirai anche a canalizzare la loro positività attraverso la vostra relazione. Può sembrare un discorso poco concreto, ma non appena sarai riuscita a fare “il passo”, avrai trovato un tesoro. Cambiare modo di pensare, approcciare la vita con ottimismo e un sorriso sulle labbra, è il modo giusto per trovare le giuste amicizie.

Circondarsi di persone positive: cosa vuol dire davvero?

Devi fare quello che funziona per te. Non si può definire qualitativamente una persona che ci sta attorno. Quello che conta veramente è il modo in cui la sua energia ci fa stare. Non esiste una definizione per assoluti di chi abbiamo davanti: esiste solo ciò che vogliamo nella nostra vita di tutti i giorni. Le persone che vogliamo avere intorno sono le giuste energie motivazionali per spingere avanti i nostri obiettivi e le giornate.

Capire ciò di cui hai bisogno è un processo. Sbagliare è normale. Quello che conta davvero è darsi la priorità, sempre. Solo a quel punto i tuoi amici ti faranno sentire bene al punto da introdurti a una vita più felice e libera.

Ricordati che liberarsi delle persone negative è il primo passo verso la capacità di circondarsi di persone positive. Che cosa significa? Significa tagliare i ponti, se necessario, in maniera anche brutale. Non devi spiegazioni a nessuno, e parimenti nessuno le deve a te.