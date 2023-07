O gni emozione ha il suo peso e il suo valore: nessuna di esse andrebbe mai sottovalutata o messa da parte. Nemmeno la tristezza, che quando colpisce va compresa, accettata, accolta e soprattutto ascoltata. Così sarà più facile elaborarla

Frasi tristi

Le frasi tristi racchiudono un significato intrinseco molto importante: quello che spesso ci troviamo a non dire, a sospendere, a tralasciare perché ci rallenta è in realtà una parte fondamentale di chi siamo. Sentirsi tristi non è piacevole, ma non per questo è un’emozione che dovrebbe essere ignorata.

Ignorare la tristezza significa ignorare una parte di noi tanto importante e tanto significativa quanto la felicità stessa. Ecco perché abbiamo selezionato queste frasi: perché tu possa finalmente trovare il modo per esprimere la tua tristezza, usando le parole di qualcun altro, e tradurla in un sentimento più facile da comprendere e dunque da accettare.

Frasi tristi sull'amicizia

L’amicizia è una delle relazioni più belle del mondo, ma quando ci si relaziona con le persone è facile uscirne scottati. La tristezza è un’emozione che si elabora come tutte le altre, a patto che venga accettata come tale e sia chiaro che non è sempre possibile essere felici.

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. (Hermann Hesse)

Gli amici si definiscono sinceri. Ma solo i nemici lo sono. (Arthur Schopenhauer)

Se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri non vi sarebbero quattro amici nel mondo. (Blaise Pascal)

Ci vogliono il tuo nemico e il tuo amico insieme per colpirti al cuore: il primo per calunniarti, il secondo per venirtelo a dire. (Mark Twain)

Si passano insieme dei mesi, degli anni, poi succede. Si perde un appuntamento, si cambia casa, e uno che vedi tutti i giorni non sai nemmeno più chi sia. (Cesare Pavese)

È nel carattere di pochi uomini onorare senza invidia un amico che ha avuto successo. (Eschilo)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. (Martin Luther King Jr.)

La società, e la stessa amicizia della maggior parte degli uomini, non è che un commercio che dura quel tanto che se ne ha bisogno. (Madeleine de Souvré de Sablé)

Mi chiedo se, un amico falso sia mai stato veramente un amico. La falsità degli amici è tagliente come un’arma e fa male, troppo male. (Stephen Littleword)

Frasi tristi sulla vita

La felicità avrebbe meno valore se nessuno di noi avesse mai conosciuto la tristezza. Ecco perché le frasi sulla vita tristi possono aiutarci a capire che cosa stiamo attraversando, e soprattutto che non siamo i primi a trovarci in certe situazioni. Normalizziamo la tristezza: sarà molto più facile accettarne le peculiarità!

La vita non ha l’obbligo di darci ciò che ci aspettiamo. (Margherita Mitchell)

La vita dei più non è che una diuturna battaglia per l’esistenza, con la certezza della sconfitta finale. (Arthur Schopenhauer)

Il presente non è mai il nostro fine; il passato e il presente sono i nostri mezzi; solo l’avvenire è il nostro fine. Così, non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e, preparandoci sempre ad esser felici, è inevitabile che non lo saremo mai. (Blaise Pascal)

La vita umana, per modo di dire, è composta e intessuta, parte di dolore, parte di noia; dall’una delle quali passioni non ha riposo se non cadendo nell’altra. (Giacomo Leopardi)

Fate attenzione alla tristezza. È un vizio. (Gustave Flaubert)

Ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

La vita: una lacrima che nessuno asciuga, un vuoto di presente. (Alda Merini)

La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori. (Victor Hugo)

A volte basta un attimo per dimenticare una vita, ma a volte non basta una vita per dimenticare un attimo. (Jim Morrison)

La vita è infinitamente più strana di qualsiasi cosa la mente dell’uomo possa inventare. (Arthur Conan Doyle)

Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte, da non lasciarmi più. (Emily Dickinson)

Ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere. Non sono stato felice. (Jorge Luis Borges)

Non viviamo mai; siamo sempre in attesa di vivere. (Voltaire)

La verità è che tutti ti faranno del male. Sta a te decidere per chi vale la pena di soffrire. (Bob Marley)

Può darsi che non sarai mai felice. Perciò non ti resta che danzare, danzare così bene da lasciare tutti a bocca aperta. (Haruki Murakami)

Frasi tristi sull'amore

L’amore non sarebbe davvero amore se ogni tanto non ci facesse provare queste emozioni così forti e incontrollabili, anche in senso non del tutto positivo. Quando un amore finisce, bene o male, la tristezza sopraggiunge, ed è giunto il momento di elaborarla con delle frasi sull'amore per capire in che modo si potrà fare meglio con il prossimo partner.

E poi ci sono quelle sere che pensi al passato e tutto il male ti risale. (LowLow)

Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

Non mi manca quello che mostravi di essere, mi manca quello che pensavo che tu fossi. (Alda Merini)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale)

C’era una stella sola e limpida nel cielo colore di rose, un battello lanciò un addio sconsolato, e sentii in gola il nodo gordiano di tutti gli amori che avrebbero potuto essere e non erano stati. (Gabriel Garcia Marquez)

Frasi tristi brevi

Le frasi tristi ci aiutano a elaborare un dolore che non riusciamo ad esprimere a parole, e possiamo usarle per dare la giusta caption a una foto su Instagram, o magari per condividere con i social come ci sentiamo senza esprimere necessariamente tutto il nostro malessere con frasi corte e concise.

La tristezza vola via con le ali del tempo. (Jean de La Fontaine)

La parola felice perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. (Carl Jung)

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno. (Henry Miller)

La cosa più strana della vita è la totale mancanza di accordo tra teoria e pratica. (Ralph Waldo Emerson)

Sognare è la felicità. Aspettare è la vita. (Victor Hugo)

I momenti sereni di oggi sono i pensieri tristi di domani. (Bob Marley)

La felicità è un raggio di sole che la più piccola nuvola può offuscare. (Henri-Frédéric Amiel)

La vera felicità è qualcosa di molto vicino alla tristezza. (Charlie Chaplin)

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. (Oscar Wilde)

La vita è una rosa dove ogni petalo è un’illusione ed ogni spina una realtà. (Alfred De Musset)