L e frasi corte e ficcanti sono spesso le migliori per esprimere quello che proviamo senza troppo perderci in chiacchiere: ecco la raccolta

Non servono tante parole per andare dritti al punto ed essere efficaci. Le frasi corte sono dirette. Che siano belle o brutte, che servano per fare un complimento o per far riflettere su un possibile passo falso, sono l’ideale per non perdersi in pensieri contorti e poco chiari. I social ormai sono una naturale emanazione della vita reale e - se usati con raziocinio, in maniera sana – sono uno strumento utile per crescere e migliorarsi.

Che tu scelga Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, hai una precisa responsabilità: essere credibile mantenendo una certa leggerezza (che non è certo sinonimo di superficialità). Ecco quindi che, nella vita di tutti i giorni, scegliere delle frasi belle e divertenti rende più felice la tua anima e quella di coloro che ti stanno attorno.

Se alle volte ti manca l’ispirazione, perché magari una giornata storta ti ha offuscato la mente e trovare il giusto modo di arrivare a sera non è facile, lasciati guidare da queste citazioni e dagli aforismi di autori più o meno famosi, che hanno deciso di prendere la vita con filosofia.

Frasi belle e corte per Instagram

Instagram non è solo un contenitore per postare belle fotografie e video suggestivi. Se lo usi responsabilmente, puoi essere divertente ma riflessiva allo stesso tempo. Per farlo al meglio è bene che tu scelga delle frasi corte ed efficaci da accompagnare al tuo post. Perché, in questo modo, le immagini e le parole diventano complementari e si arricchiscono a vicenda. Ecco un po' di perfette frasi per Instagram.

Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati (Giorgio Armani).

Se sei in pace, hai già tutto.

Qui siamo tutti matti (Lewis Carroll).

Sii reale, non perfetto.

Siate affamati, siate folli (Steve jobs).

Mi piacciono le persone che lasciano un segno, senza lasciare una cicatrice.

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi (Oscar Wilde).

La perfezione è sopravvalutata.

Sii la migliore versione di te.

Valuta te stesso, è gratis.

Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra (Theodore Roosevelt).

Impara a perdonare perché anche tu sbagli.

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto (Nelson Mandela).

Impara a porre dei limiti, per non confondere i desideri dell’altro con i tuoi.

Cadi sette volte, rialzati otto (Proverbio Giapponese).

Non mi stresserò con cose che non posso cambiare o risolvere.

A volte sai che andrai in crash e accelererai uguale.

La speranza è un sogno ad occhi aperti (Aristotele).

Sei ciò che dai, non ciò che ricevi.

Frasi d'amore brevi ma significative

L’amore è il motore della vita. Che sia quello fra due persone che si riconoscono e capiscono di essere fatte l’una per l’altra, che sia quello filiale e genitoriale, che accomuni due amici: qualsiasi sia la forma, vale la pena viverlo appieno e celebrarlo come si deve. Bene, fallo con delle frasi d'amore brevi che facciano capire immediatamente quale sia la fortuna sperimentata sulla propria pelle. Che sia d’ispirazione per qualcun altro, in maniera tale che non si arrenda e non si accontenti. Perché avere accanto le persone giuste è il primo passo per essere felici.

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine de Saint-Exupéry).

Quanto sei carino da quando hai iniziato ad amarti.

L’amore è la poesia dei sensi (Honoré de Balzac).

L’amore è l’essenza che muove il mondo.

Respirare amore, respirare libertà. Sei la cosa più bella della mia vita, ti amo!

Basta uno sguardo per dirsi ti amo.

La coincidenza con te in questa vita è stata la cosa migliore che mi sia capitata.

Ogni mia azione è generata dall’amore che provo per te.

Ti amo nei momenti belli, in quelli brutti e nella mia vita.

Quando sei con me non è mai buio, perché tu sei la mia splendida luce.

Al tuo fianco è il mio posto preferito al mondo.

Quando ti vedo non esiste altro intorno a me.

Non c’è fascino uguale alla tenerezza del cuore.

Ogni nostro bacio è un viaggio in paradiso.

E non è così male, è per sempre.

La vita non avrebbe senso senza l’amore che ci unisce.

Da un altro mondo è l’amore che ho per te.

Vorrei passare ogni minuto della mia vita guardandoti negli occhi.

Nel caos, tu sei la mia pace.

Ogni incontro delle nostre labbra è un intenso brivido lungo la schiena.

Voglio stare con te per sempre.

Nulla è paragonabile alla bellezza del sentimento che ci unisce.

Frasi divertenti corte

E, siccome il senso dell’umorismo è un ingrediente fondamentale per vivere serenamente, perché non ti lasci ispirare dal queste frasi ironiche corte e divertenti. “Se sorridi la vita ti sorriderà” non è per nulla una frase banale, anzi: nasconde una grande verità. Perché qualsiasi cosa ti accada, è il modo in cui decidi di affrontarla a fare la differenza.

Avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria (Confucio).

Se cadi mi rialzo, oppure mi sdraio di fianco a te.

Il successo copre una miriade di errori (Bernard Shaw).

Bisogna saper scegliere insieme a chi complicarsi la vita.

Colui che si sposa per soldi, almeno ha un motivo ragionevole (Gabriel Laub).

Ti voglio così bene che ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino.

Ogni cosa è divertente, a patto che stia succedendo a qualcun altro (Will Rogers).

Bello l'amore, quasi come il cibo.

Si dice che l'appetito vien mangiando, ma in realtà viene a stare digiuni (Totò).

Ora che sei arrivato dove volevi, ti auguro di andare dove dovresti… a lavorare!

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato (Bill Watterson).

Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori (Sex and the City).

Il matrimonio richiede un talento speciale, come la recitazione (Warren Beatty).

Quanti problemi ho? Non ne ho idea, perché la matematica è uno di questi.

Se hai intenzione di dire alla gente la verità, falla ridere, altrimenti ti uccideranno (Oscar Wilde).

Le mie opinioni ti offendono? Dovresti sentire quelle che non dico ad alta voce!

Io odio la realtà ma è ancora il miglior posto per avere una buona bistecca (Woody Allen).

Non sono speciale. Sono un’edizione limitata.

Non si devono mai fare progetti, soprattutto per il futuro (Alphonse Allais).

Ho un disperato bisogno di una vacanza di sei mesi… Due volte all’anno!

Mi piacerebbe vivere come un uomo povero con molto soldi (Pablo Picasso).

Il regno dei cieli è di chi lascia vivere gli altri.

La mente è come un paracadute, non funziona se non è aperta (Frank Zappa).

Se vedi il bicchiere mezzo vuoto travasalo in uno più piccolo.

Ricorda, oggi è il domani di cui ti preoccupavi ieri (Dale Carnegie).

Fatemi santa, ma senza indagare troppo.

Non posso permettermi di sprecare il mio tempo facendo soldi (Louis Agassiz).

Non sono ingrassata, sono magra asintomatica.

Frasi corte tratte da canzoni

E chi di noi non ha mai avuto delle colonne sonore nel corso della propria esistenza, brani che hanno raccontato perfettamente momenti più o meno brutti? Le frasi corte possiamo trovarle anche nelle canzoni: poesie che vengono arricchite dal potere immenso della musica. E, anche in questo caso, possiamo fare nostre le parole di artisti che hanno voluto regalarci una loro creatura. A tal proposito, ecco le frasi delle canzoni più belle in assoluto.

Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d’amore immenso fuori e dentro (Laura Pausini).

Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti (Gianna Nannini).

Come sempre son sicuro, crescerai come sempre al mio fianco resterai (Negramaro).

Bella, che ci importa del mondo, verremo perdonati, te lo dico io da un bacio sulla bocca un giorno o l’altro (Ivano Fossati).

Tutto ciò che siamo è polvere nel vento (Kansas).

Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità. Ci si innamora di una imperfezione, io resto qua (Alessandra Amoroso).

La notte è più bello, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio (Jovanotti).

Eppure sentire, nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c’è un senso di te (Elisa).

Vivi per te stesso, vivrai invano. Vivi per gli altri, vivrai di nuovo (Bob Marley).

Ho un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c’è (Lucio Dalla).

Questa è la vita reale? O è solo fantasia? (Queen).

Non sai che ci vuole scienza, ci vuol costanza ad invecchiare senza maturità (Francesco Guccini).

Io sono una parte della cura o sono una parte della malattia? (Coldplay).

Come vola il tempo, vedi adesso me lo ricordo. Tu che lo ami, ti darei il freddo se solo avessi in tasca l’inverno (Ultimo).

Non consumare il tuo tempo o il tempo consumerà te (Muse).

Qui si può restare soli, certe notti qui, che chi s’accontenta gode, così, così (Luciano Ligabue).

Pozzi profondi si devono scavare quando si vuole acqua limpida (Rammstein).

La vita a volte mostra il meglio mentre sei di spalle (Einar Ortiz).

Sono un vuoto a perdere. Sono diventata questa senza neanche accorgermene (Noemi).

Sei giovane e la vita è lunga, e c’è del tempo da ammazzare oggi (Pink Floyd).

Frasi corte in inglese

È la lingua universale, accorcia le distanze e avvicina i popoli di tutto il mondo. Mai come in questo periodo storico dimostra quanto sia importante conoscerla e usarla. E perché non farlo sui social? Profili pubblici che sul web possono essere letti da qualsiasi persona. Facciamoci portatori di frasi in inglese corte ma significative, lanciamo messaggi di pace e fratellanza. Perché ognuno di noi ha la responsabilità di ciò che dice e di ciò che fa.

If you can dream it, you can do it [Se puoi sognarlo, puoi farlo] (Walt Disney).

Every wall is a door [Ogni muro è una porta] (Ralph Waldo Emerson).

Make it happen [Fa’ in modo che succeda].

Don’t be afraid to dream big [Non aver paura di sognare in grande].

Prove them wrong [Dimostra loro che si sbagliano].

Dream big and dare to fail [Sogna in grande e osa fallire] (Norman Vaughan).

Do what you love [Fa’ quello che ami].

Life is a moment taken from eternity [La vita è un attimo preso dall’eternità] (Eliza Cook).

Never regret anything that made you smile [Non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere] (Mark Twain).

Live what you love [Vivi ciò che ami] (Jo Deurbrouck).

Let life surprise you [Lascia che la vita ti sorprenda].

Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow [Impara da ieri. Vivi per oggi. Spera per domani].

A hug makes everything better [Un abbraccio rende tutto migliore].

Per gestire te stesso, usa la testa; per gestire gli altri usa il cuore [Eleanor Roosevelt].

I would always rather be happy than dignified [Preferisco essere felice che dignitosa] (Charlotte Brontë).

What is past is prologue [Ciò che è passato è un prologo] (William Shakespeare).

You are your only limit [Tu sei il tuo unico limite].

Less is more [Meno è meglio] (Ludwig Mies).

Frasi corte sulla vita

La vita è il contenitore di tutti i sentimenti e le emozioni passate, presenti e future. Facciamo sì che venga vissuta al meglio e che sia accompagnata da frasi corte, riflessioni importanti, che possano essere di ispirazione per chi ci ascolta e ci legge. Perché ogni persona, per quando schiva possa essere, ha un posto importante nella società. Ha il dovere di fare la propria parte per rendere il mondo un luogo migliore, per sé e per gli altri. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita.

Voglio vivere per sempre, o morire provandoci (Groucho Marx).

Senza sacrificio non c’è ricompensa.

La vita non si spiega, si vive (Luigi Pirandello).

Festeggia le tue stesse vittorie, perché nessun altro capirà quanto ti è costata.

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi (George Bernard Shaw).

Sei quello che scegli di essere.

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani (Dylan Thomas).

La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta (Audrey Hepburn).

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi (Danny Kaye).

La tranquillità di sapere di aver fatto le cose correttamente non ha prezzo.

La vita è imparare ad amare (Abbé Pierre).

Nessuno trova la sua strada senza perdersi più volte.

Nessuno di noi vuole stare in acque calme per tutta la vita (Jane Austen).

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre (Mahatma Gandhi).

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno (Henry Miller).

Voglio essere l’autore della mia vita.

La vita è fatta per essere vissuta, non per essere risparmiata (David Herbert Lawrence).

A tutti piace ciò che ci riempie di energia positiva, sii quell’energia.

Non c’è vita lieta del tutto (Quinto Orazio Flacco).

Un vincitore è un sognatore che non si è arreso (Nelson Mandela).

Non è il quanto vivi, ma come vivi (Nadia Toffa).

Chi non gioca con il fuoco, muore di freddo.

Ciò che importa è la vita, non l’aver vissuto (Ralph Waldo Emerson).

Ogni bambino è un artista. Il problema è rimanere un artista una volta cresciuti (Pablo Picasso).

È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva! (Émile Zola).

Fallo, niente richiede più tempo di quello che non inizia mai.

Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è (Jean-Paul Sartre).

Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo (Mahatma Gandhi).

La vita senza amore è come un albero senza fiori o frutti (Khalil Gibran).

Niente nella vita è permanente, nemmeno i brutti momenti.

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo (Jim Morrison).

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni (Eleanor Roosevelt).

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata (Confucio).

Ciò che l’altro non può darti, puoi sempre darlo a te stesso.

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni (Ralph Waldo Emerson).

Ogni momento è un nuovo inizio (Thomas Stearn Eliot).

La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro (Hugh Hefner).

Ci sono cose belle che si formano sotto pressione.

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro (Steve Jobs).

Frasi d'amore corte ma d'effetto

E, tornando all’amore che muove tutto, ecco alcune frasi corte ma che hanno un potere grandissimo. Perché, se provi un sentimento autentico, anche un ‘semplice’ ti amo può cambiare la giornata di una persona. Abbi sempre il coraggio di urlarlo al mondo questo amore, non per forza con un post pubblico, ma anche vivendo senza remore le emozioni mettendo al primo posto colui o colei che ha fatto in modo di fartele provare.

Ci sono amori che durano per sempre, anche se non si baciano, anche se non si toccano.

Se non ti avessi incontrato, ancora non saprei cosa significa vivere.

Non è solo avere qualcosa di serio, è avere qualcosa di sano.

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza (Roger de Bussy-Rabutin).

Affronterò qualunque ostacolo che possa opporsi al nostro amore.

Le vere storie d’amore non hanno mai fine (Richard Bach).

Fare qualcosa per la prima volta con qualcuno è l’ormeggio più potente.

Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore (Pierre Reverdy).

Esiste solo una parola per descrivere il nostro amore: infinito.

Io sarò poeta, e tu poesia (François Coppée).

Le anime gemelle non sono solo amanti, sono molto di più.

L'amore vuole tutto e ha ragione (Ludwig Van Beethoven).

Niente è piccolo quando l’amore è grande.

Come ti vidi mi innamorai (Arrigo Boito).

É Bella la vita ora che il mondo mi ha dato te.

L'amore vince su tutto (Virgilio).

Ama sempre, perché la vita è responsabile della restituzione di ciò che dai.

Chi essendo amato può dirsi povero? (Oscar Wilde).

Nulla è difficile per chi ama (Marco Tullio Cicerone).

L'amore è una cosa piena di ansioso timore (Ovidio).

Amare è bruciare, è essere in fiamme (Jane Austen).

L'amore è come il vento, non sappiamo da dove viene (Honoré de Balzac).

Ti amo più della mia stessa pelle (Frida Kahlo).