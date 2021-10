I migliori film in streaming da non perdere questo inverno

A rriva il freddo e porta con sé calde coperte e rilassanti serate da trascorrere sul divano, alla scoperta (o alla riscoperta) dei migliori film dell'inverno. I nostri consigli per una serata in completo relax

Il catalogo disponibile dalle principali piattaforme di streaming è vasto e variegato, in grado di soddisfare anche gli utenti dai gusti più difficili. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori film in streaming da guardare in inverno.

Con l'arrivo del periodo più freddo dell'anno, la proposta - già molto ampia - si arricchisce con nuove uscite e titoli evergreen, perfetti per concedersi una serata di relax sul divano.

I migliori film in streaming su Netflix

Love hard

Tra i migliori film da guardare su Netflix in inverno, con Nina Dobrev, Jimmy O. Yang e Darren Barnet, Love hard rispecchia le nuove tendenze per quanto riguarda la ricerca dell'anima gemella. La protagonista è una scrittrice di Los Angeles che si affida il suo cuore ad un'app di incontri.

Intercetta la sua perfetta metà ma scopre di essere stata ingannata quando per Natale decide di andare a trovare il suo ragazzo dei sogni. Una sorpresa mal riuscita dai risvolti appassionanti.

Locandina del film Love hard, su Netflix

Natale in California: Luci della città

Nel 2020 usciva Natale in California e ora arriva su Netflix la seconda parte del film con Lauren Swickard, Josh Swickard e Ali Afshar: Natale in California: Luci della città.

Si era finto aiutante in un ranch per convincere la proprietaria a venderlo, salvo poi innamorarsene. Ora è trascorso un anno da quando Callie e Joseph hanno deciso di condividere le proprie vite nella serenità più assoluta. Non poteva che arrivare un imprevisto: Joseph è costretto ad allontanarsi dalla sua metà e a tornare in città. La pausa metterà a rischio la loro relazione.

New in town - una single in carriera

Non è un film nuovo ma è tra i più apprezzati dell'autunno su Netflix. Perché non rivederlo in inverno? Sempre attuale, New in town - una single in carriera è uscito nel 2009 e vanta nel cast la presenza di Renée Zellweger.

Lucy Hill è nel consiglio di amministrazione di una importante industria operante nel settore alimentare che viene trasferita per ricoprire un incarico importante, alla dirigenza di uno stabilimento del Minnesota. Dovrà dimezzare il personale per riconvertire la fabbrica ma verrà assorbita completamente dalla vita di una piccola cittadina, completamente diversa da quella a cui è abituata a Miami.

Il finale è prevedibile, ma ad appassionare è il progressivo adattamento della protagonista.

I migliori film in streaming su Prime Video

The electrical life of Louis Wain

Film biografico e drammatico che racconta la vita di Louis Wain, un artista inglese che si è fatto conoscere per le sue opere pittoriche. Protagonisti erano i gatti dai grandi occhi.

Negli ultimi anni della sua vita si sospetta che offrì di schizofrenia, probabilmente aggravata da toxoplasmosi, malattia che si contrae proprio attraverso il contatto con i gatti.

Anni da cane

Il primo film italiano Amazon Original, prodotto da Amazon Prime Video, vanta la partecipazione del cantante Achille Lauro che nel film è presente con un cameo e con una canzone della colonna sonora. Un titolo particolare per un film appassionante da vedere in inverno, insieme alle altre novità Prime Video.

Si tratta di una commedia young-adult diretta da Fabio Mollo, che racconta la storia di Stella, un'adolescente tormentata. La sua vita viene scossa da un incidente in auto in cui è coinvolto anche un cane: si convince, in quel momento, di dover contare i suoi anni come quelli di un cane (ogni anno ne vale 7) e di averne solo pochissimi da vivere.

Stila la lista delle sue priorità, le cose da fare prima di morire, e inizia a vivere intensamente, come mai prima di quel momento. Ad un certo punto arriverà Matteo...

Nel cast: Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore.

Locandina del film Anni da cane, su Prime Video

I migliori film in streaming su Disney+

Underwater

Per le amanti dei film d'azione, Underwater è uno di quelli che tiene tutti con il fiato sospeso dal primo all'ultimo minuto. La protagonista è una bravissima Kristen Stewart alle prese con un thriller dal sapore fantascientifico che si svolge in una piattaforma mineraria sottomarina per una missione di 30 giorni.

Nel cast: Vincent Cassel, Jessica Henwick, T.J. Miller, John Gallagher Jr. e Mamoudou Athie.

Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo

Ricordate Mamma ho perso l'aereo, uno dei film classici del Natale? Come suggerisce il titolo, Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo racconta una storia simile, divertente non solo per i più piccoli.

Stavolta i genitori che lasciano il figlio a casa partono per il Giappone e Max dovrà difendere la casa dai malintenzionati utilizzando ogni arma in suo possesso.

Spin

Spin è la storia di Rhea, una giovane appassionata di musica che si diverte a mixare le sue origini con quelle contemporanee della società in cui si trova. C'è spazio per qualche riflessione sull'integrazione culturale e generazionale, temi di cui la famiglia della ragazza è portatrice sana.

Sullo scenario la storia d'amore tra la protagonista e un dj che la aiuta a riscoprire la passione per i beat.