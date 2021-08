Se hai un animo romantico ecco i 10 film d'amore da vedere perché sono i più belli di sempre, scopri la nostra top ten



Film d'amore recenti e classici da vedere

La storia del cinema è piena zeppa di film d'amore. Un filone, quello dei film romantici, che non conosce mai crisi.

Anche se non sei un'appassionata del genere prima o poi arriva quella serata in cui il mood è proprio quello di perdersi in una storia totalmente lontana e scollegata dalla tua vita, per distrarti o semplicemente per fare il pieno di buoni sentimenti, magari in compagnia di un'amica.

Se in questi casi non sai mai cosa vedere, abbiamo raccolto per te una top ten (del tutto arbitraria) dei migliori film romantici e d'amore sia recenti che classici, amatissimi da tutti e che non deludono mai. Buona visione!

1. Io prima di te

E' tratto dal libro cult di Jojo Moyes ed interpretato da Emilia Clarke e Sam Claflin, forse una delle coppie più romantiche di sempre sul grande schermo. Prepara i fazzoletti: è scientificamente impossibile non piangere per la storia di Louisa e Will. Una ragazza giovane, ma che crede poco nelle sue capacità, aiuta un ragazzo abituato a vivere ogni istante con passione e rimasto invece paralizzato.

Louise cercherà di riportare la gioia di vivere in Will, ma anche se alla fine un sentimento d'amore nascerà tra i due, non basterà a far cambiare idea al ragazzo sul finale che ha scelto per sé. (L'avevamo detto che servivano i fazzoletti).

2. La forma dell'Acqua - The Shape of Water

Leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia e Premio Oscar per La forma dell'acqua: tutto quello che c'era da conquistare il film di Guillermo Del Toro lo ha conquistato, compreso il nostro cuore. Elisa (Sally Hawkins) è muta e conduce una vita scandita da rituali sempre uguali, arricchita da qualche buon amico, la sua collega Zelda (Octavia Spencer) e il vicino Giles (Richard Jenkins).

Nel misterioso laboratorio in cui Elisa fa le pulizie, viene portata una creatura dalle sembianze in parte acquatiche e in parte umane con la quale la donna stabilisce un contatto. Certa che lo vogliano usare per fini poco puliti e probabilmente eliminarlo, Elisa si mette in gioco per salvarlo e fra la donna e l'uomo pesce nasce il più imprevedibile dei sentimenti: l'amore. Capolavoro di poesia.

3. A Star is Born

Per il ciclo "amori belli e maledetti". Bradley Cooper e Lady Gaga portano sul grande schermo il remake di uno dei più celebri film d'amore della storia e riescono a renderlo ancora più struggente. Lui è un grande cantante sul viale del tramonto, lei è la nuova stella della musica: può il loro amore sopravvivere a due tensioni uguali e opposte?

Anche in questo caso il fazzoletto è d'obbligo, ma lo è anche una buona predisposizione a cantare meravigliose canzone scritte da Lady Gaga e Cooper proprio per la pellicola. L'alchimia fra i due protagonisti è innegabile!

4. Romeo+Giulietta di William Shakespeare

La rivisitazione di un classico che è a sua volta diventata un classico. Probabilmente uno dei film più belli di Leonardo DiCaprio, giovanissimo e diretto dal genio australiano Baz Luhrmann. La storia è quella scritta secoli e secoli fa da Shakespeare, ma l'ambientazione, le musiche e le dinamiche sono decisamente anni '90.

Nella parte di Giulietta c'è una delicatissima Claire Danes, leggiadra e vestita da angelo. Anche se hai letto la tragedia a scuola, l'hai riletta e studiata per conto tuo, ne hai visto più trasposizioni, nulla potrà salvarti dal pregare a 5 minuti dal finale perché gli amanti si sveglino e si ritrovino.

5. After

E' l'ultimo grande film d'amore che rientra a giusto titolo fra le grandi saghe. Scritto da Anna Todd, il libro di After ha conquistato in breve tempo un pubblico clamoroso. La storia d'amore tra Tessa e Hardin non può non appasionare. Giovane e acqua e sapone lei, tenebroso e misterioso lui: la chimica è tutta lì, pronta a far esplodere di passione i due protagonisti.

Tra incomprensioni, grandi riconciliazioni e sconvolgimenti sensuali è davvero impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla parabola di questi due giovani innamorati.

6. Twilight

La "sorella maggiore" delle saghe d'amore. E tuttavia Twilight (che non puoi non conoscere) è diversa da tutte le altre, grazie al suo indimenticabile tratto fantasy. Bella è un'umana, Edward un vampiro la cui famiglia è in lotta con gli odiati licantropi e con altri vampiri non altrettanto affabili. L'amore che nasce tra i due, però, non si può fermare e Bella e Edward sono pronti a fare qualunque cosa pur di restare insieme.

Protagonisti di Twilight sono Kristen Stewart e Robert Pattinson, coppia sul set e per qualche tempo anche nella vita, amatissimi dai fan e perfetti nei rispettivi ruoli.

7. (500 giorni insieme)

Il film d'amore indie più bello e commovente di sempre. Una commedia dolce amara su un amore non corrisposto, non fino in fondo comunque, che ti ricorda che l'amore può essere anche molto crudele. Tom (Joseph Gordon-Levitt) conosce Sole (Zooey Deschanel) a lavoro e si convince che sia la ragazza perfetta per lui. Tra i due nasce una relazione, ma se Tom è davvero innamorato di Sole, lo stesso non si può dire di lei che, peraltro, non nasconde affatto i suoi veri sentimenti.

Questo equilibrio precario si rompe e i due si lasciano, cosa che spinge Tom a deprimersi. Dopo essersi ripreso incontra nuovamente Sole, ma deve accettare che la ragazza è andata avanti e che non è che non desiderasse una storia seria, solo non la voleva con Tom. Fazzoletti, lacrime etc.

8. Se mi lasci ti cancello

Sicuramente uno dei film d'amore più belli e originali di sempre, firmato dal grande Michel Gondry e interpretato da Kate Winslet e Jim Carrey. Se potessi cancellare dalla tua memoria i ricordi dolorosi legati a una relazione o magari la relazione stessa, lo faresti? Clementine e Joel, dopo essersi lasciati, prendono questa decisione ognuno per conto proprio.

Eppure, per Joel cancellare Clementine non sembra più la soluzione e, aggrappandosi ai ricordi che gli sono rimasti, cercherà di ritrovare la donna. Semplicemente bellissimo e romanticissimo.

9. Il Favoloso Mondo di Amélie



Tutte le ragazze hanno sognato di essere Amélie Poulain almeno una volta nella vita e persino di avere il suo assurdo taglio di capelli. Tutti i ragazzi hanno sognato almeno una volta nella vita di avere una fidanzata come Amélie. Tale è stato l'impatto dell'uscita del film francese di Jean-Pierre Jeunet Il favoloso mondo di Amélie nel 2001.

Tra Nino e Amélie sembra essere una storia muta e impossibile, un continuo inseguirsi senza mai raggiungersi. Amélie è chiusa in se stessa e ha paura che il suo cuore si spezzi, ma grazie alla sua immaginazione e alle musiche di Yann Tiersen riuscirà a realizzare il suo sogno d'amore. E non solo il suo.

10. Shakespeare in Love

Chi non si è appassionato alla storia d'amore fra il giovane Shakespeare e Lady Viola? Questa interpretazione struggente valse l'Oscar a Gwyneth Paltrow. Ricchissimo di riferimenti alle opere del Bardo e in particolare a Romeo e Giulietta, di cui la storia fra Will e Viola sarebbe stata l'ispirazione, nonché a La Dodicesima Notte, questo film in costume conquista con tutti i colpi di scena e la passione a cui Shakespeare ci ha abituato.

Versi magnifici e una storia d'amore impossibile sono del resto gli ingredienti con cui da secoli il Bardo ci fa battere il cuore e sospirare.

E se desiderate altre idee vi diamo qualche altro consiglio su film romantici organizzati per tematiche.

10 Film d'amore adolescenziali

Il tempo delle mele (1980)

Bella in rosa (1986)

Colpa delle stelle (2014)

10 cose che odio di te (1999)

Moonrise Kingdom (2012)

Rome e Giulietta (1968)

Noi siamo infinito (2012)

I passi dell'amore (2002)

Mai stata baciata (1999)

Kiss me (1999)

Film d'amore su Netflix

Le nostre anime di notte (2017)

Lei (2013)

One day (2011)

L'amore non va in vacanza (2006)

Non è romantico? (2019)

Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018)

Nick&Nora: tutto accadde in una notte (2009)

La vita di Adele (2013)

Ibiza (2018)

Sierra Burgess è una sfigara (2018)