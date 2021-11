Hai voglia di una commedia romantica a tema natalizio? Love Hard è il film su Netflix perfetto per te!

Sei un’appassionata di commedie romantiche a tema natalizio? Love Hard è la risposta alla tua ricerca. Si tratta di una rom-com (termine “tecnico” per indicare appunto le commedie romantiche, in inglese «romantic comedy», per l’appunto) con protagonista Nina Dobrev, volto noto al pubblico della serie The Vampire Diaries.

La pellicola è diretta da Hernan Jimenez (Elsewhere) sulla sceneggiatura di Daniel Mackey e Rebecca Ewing e la testata specialistica Deadline l’ha descritto come un «mix tra Harry ti presento Sally e Roxanne». Insomma, pare che Love Hard abbia davvero tutte le carte in regola per trascorrere una bella serata in attesa delle feste natalizie guardando una commedia romantica targata Netflix.

La trama

Protagonista di Love Hard è Natalie, una giornalista di Los Angeles. La ragazza è piuttosto sfortunata in amore e usa le app di incontri collezionando varie delusioni. Finché non sembra aver davvero trovato il ragazzo dei suoi sogni, Josh, che decide di andare a incontrare sulla East Coast per fargli una sorpresa. Purtroppo scopre di essere stata vittima di catfishing, e il ragazzo con cui ha chattato era un suo vecchio conoscente con una cotta per lei. Il ragazzo con cui crede di aver chattato però vive nella stessa città e si chiama Tag. Un accordo tra i due farà in modo che entrambi abbiano per Natale quello che desiderano. Per farsi perdonare, Josh promette a Natalie di farle conoscere la persona di cui lei era innamorata in realtà. In cambio, lei fingerà di essere davvero la sua ragazza davanti alla famiglia di Josh, durante le vacanze natalizie.

Di che cosa parla il film

Il tema del film è piuttosto chiaro, già dal titolo, Love Hard. Si tratta infatti di una commedia romantica che parla della difficoltà di trovare l’amore, soprattutto nell’epoca delle dating app, cioè le app e siti di incontri online. È la stessa Natalie a spiegarlo, come dice anche nel trailer: «Cercare l’amore non è mai stato facile, ma farlo tramite le app è perfino più difficile». Non ti abbattere, però: si tratta pur sempre di una commedia, quindi è probabile che ci sia il lieto fine. E, chissà, magari può capitare anche a te nella realtà!

Cos’è il catfishing

Anche se si tratta di una commedia, il film affronta (con la dovuta leggerezza) anche di un pericolo frequente nel mondo online, cioè il catfishing. Il termine (che in inglese significa «pesci gatto») indica infatti un’attività ingannevole su social network, per cui qualcuno crea e utilizza una falsa identità per raggirare altri utenti.

Chi fa catfishing, ovvero chi usa una falsa identità online, viene definito un catfish, letteralmente un pesce gatto. Il termine deriva dallo slang statunitense e indica chi inganna gli altri utenti in rete. Il catfishing è una truffa con due vittime: chi viene truffato da un profilo falso e chi subisce il furto d’identità, che viene usata dal catfish per ingannare gli altri.

Purtroppo il catfishing si diffonde soprattutto sui social network e all'interno delle applicazioni o dei siti di appuntamenti. Spesso e volentieri, infatti, i catfish provano a truffare le persone in cerca di nuove amicizie o di un incontro amoroso. In verità, più spesso l’obiettivo di queste truffe è farsi inviare denaro o informazioni riservate dalle persone con le quali chattano (anche foto osé) per poi ricattarle.

Il cast

Natalie, la protagonista del film, è Nina Dobrev, che in tante ricordano come interprete di Elena Gilbert nelle sei stagioni della serie The Vampire Diaries, tratta dall’omonima saga di romanzi di Lisa J. Smith.

Nel cast ci sono anche Jimmy O. Yang (che potresti aver visto in Silicon Valley e più recentemente in Space Force al fianco di Steve Carrell) attore e comico hongkonghese con cittadinanza statunitense, che interpreta Josh, il ragazzo che fa catfishing a Natalie, mentre Darren Barnet (della serie Non ho mai…) presta il volto al ragazzo con cui la protagonista pensa di chattare.

Il cast di Love Hard si completa con Lochlyn Munro, Harry Shum Jr., Rebecca Staab, Mikaela Hoover, James Saito e Darien Martin.

Quando esce

Tra i titoli della programmazione di novembre di Netflix, il film Love Hard è disponibile sulla piattaforma streaming da venerdì 5 novembre 2021.

La programmazione natalizia di Netflix

Love Hard fa parte di un calendario di proposte natalizie di Netflix che include anche Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella, terzo capitolo della saga con Vanessa Hudgens in arrivo il 18 novembre. La programmazione va dal primo novembre al 24 dicembre. D’altronde per gli americani le Feste iniziano praticamente in occasione del Giorno del Ringraziamento (il Thanksgiving Day), che quest’anno cade il 25 novembre.

• La famiglia Claus – disponibile dal 1°novembre

• Love Hard – disponibile dal 5novembre

• Father Christmas Is Back – disponibile dal 7 novembre

• Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella – disponibile dal 18 novembre

• Un bambino chiamato Natale – disponibile dal 24 novembre

• Un pettirosso di nome Patty – disponibile dal 24 novembre

• Un castello per Natale – disponibile dal 26 novembre

• Single per sempre? – disponibile dal 2 dicembre

• David and the Elves – disponibile dal 6 dicembre

• A California Christmas: City Lights – disponibile dal 16 dicembre

• Grumpy Christmas – disponibile dal 22 dicembre

• A 1000 km dal Natale – disponibile dal 24 dicembre

• A Naija Christmas – disponibile da dicembre