Cosa vedere su Prime Video: le novità di novembre 2021

I l catalogo di novembre 2021 di Amazon Prime Video vedrà l'arrivo di nuove uscite tra film e serie TV: un'occhiata alle trame e alle date di uscita

Che cosa vedere su Amazon Prime Video a novembre 2021? Come ogni mese, il catalogo delle principali piattaforme streaming si arricchisce di nuovi contenuti per soddisfare le richieste degli spettatori. Per novembre, Prime Video ha previsto l'inclusione di numerosi titoli, come film e serie TV imperdibili.

Tra generi drammatici e documentari, non manca una certa linea inclusiva, dato l'arrivo di prodotti come Mayor Pete e Always Jane. Vediamo i titoli in arrivo su Prime Video a novembre 2021 e cosa non perdere assolutamente e mettere in lista subito.

Film in uscita a novembre 2021 su Amazon Prime Video

C'è una grandissima attesa per il film The Electrical Life of Louis Wain, dove si avrà l'occasione di osservare una delle migliori prove attoriali di Benedict Cumberbatch. Tra l'altro, la storia è molto appassionante e merita di certo una visione approfondita.

Non mancano però dei film documentari, anche per i più giovani, come Ben: Respira, in cui si potrà osservare l'incredibile percorso artistico di Benjamin Mascolo. Per tutte le fan!

Infine, sarà presente sulla piattaforma anche Major Pete, in cui potremo conoscere una delle figure più di spicco della politica americana al momento: un documentario imperdibile, ricco di contenuti interessanti e anche spunti di riflessione.

The Electrical Life of Louis Wain

In arrivo sulla piattaforma dal 5 novembre, The Electrical Life of Louis Wain è un film di genere biografico, drammatico e storico per la regia di Will Sharpe. Prodotto negli Stati Uniti, la pellicola racconta dell'artista britannico Louis Wain - che è interpretato da un magistrale Benedict Cumberbatch. Nel cast è presente anche Claire Foy, che abbiamo già visto nei panni della Regina Elisabetta in The Crown. Assolutamente da non perdere.

Mayor Pete

Uno dei prodotti più attesi sulla piattaforma: un film documentario prodotto da Jess Moss (che lo ha anche diretto). Al centro di tutto c'è Pete Buttigieg, la sua corsa per la presidenza degli Stati Uniti, ma non solo. L'ascesa politica di Buttigieg è degna di un film: primo sindaco di una città dell'Indiana, poi candidato presidenziale, infine primo membro gay del Governo USA. Una storia da non perdere e che conquisterà di certo.

Ben: Respira

Il film documentario Ben: Respira è basato sulla vita di Benjamin Mascolo: da Benji e Fede fino allo scioglimento della band, l'artista italiano ha intrapreso la carriera da solista e si sta concentrando anche sul cinema. Futuro sposo di Bella Thorne (che abbiamo visto insieme a lui in occasione della Festa del Cinema di Roma), Benjamin, attraverso il documentario, esplorerà il percorso della sua vita, le difficoltà e i sogni, ma anche i momenti più complessi che lo hanno portato al successo.

Serie TV in uscita a novembre 2021 su Amazon Prime Video

Tra magia e realtà, Amazon Prime Video per novembre 2021 ha previsto l'integrazione di alcune serie TV immancabili. Tra le più attese c'è sicuramente Vita da Carlo, che è un prodotto dedicato alla vita di Carlo Verdone, in cui - secondo quanto si evince dalle recensioni - avremo modo di ridere, ma anche riflettere e lasciarci andare a qualche lacrima.

Come sempre, Prime Video ha voluto ampliare il catalogo delle offerte rivolte anche ai più giovani: con La Ruota del Tempo e Always Jane si vanno a sfiorare sia il genere fantasy che una tematica importante. Tra l'altro, Always Jane è una serie TV senza copione: un vero e proprio inno alla recitazione, ma anche alle sfide che i transgender devono affrontare.

Vita da Carlo

Quando parliamo di attori italiani, non possiamo non citare Carlo Verdone: mito e idolo, sempre umile, con un savoir faire apprezzabile. Vita da Carlo è la serie TV che arriverà il 5 novembre su Amazon Prime Video e che in dieci puntate mostrerà alcuni spezzoni di vita di uno degli attori più famosi e apprezzati di sempre. Un'opera che potremmo definire semi autobiografica, ma a tratti semplicemente malinconica (con un pizzico di irriverenza).

La Ruota del Tempo

La serie televisiva La Ruota del Tempo si basa sulla serie dei romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson. L'adattamento era stato già annunciato nel lontano 2017 con Sony Pictures Television, e solamente nel 2018 si è trovato un accordo con la piattaforma Amazon Prime Video. La serie è da vedere per chi ama il genere fantastico e quel pizzico di avventura irrinunciabile, dal momento in cui è presente la magia, ma anche un viaggio pericoloso che affascinerà e conquisterà: sarà disponibile sulla piattaforma dal 19 novembre.

Always Jane

Per la produzione di Amazon Studios, Union Editorial e Mutt Film, un esperimento davvero delizioso e che non vediamo l'ora di vedere: Always Jane è infatti una serie senza copione, che si va a comporre di quattro parti. Al centro di tutto c'è la storia di Jane Noury. In uscita su Prime Video il 12 novembre, saranno trattati dei temi molto importanti. Saranno presenti ovviamente l'amore e il sostegno della famiglia, l'unione contro tutti gli ostacoli. E sarà mostrata la meraviglia dell'accettazione, contro ogni pregiudizio.