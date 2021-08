Cosa vedere su Disney+: le novità di settembre 2021

T ante serie tv e film, documentari e show davvero da non perdere: ecco la guida a cosa vedere su Disney+ con le uscite del mese.

Hai voglia di streaming, ma non sai cosa vedere su Disney+ a settembre?

Non ti preoccupare, abbiamo qui qualche consiglio per te.

Orizzontarsi nel mondo dello streaming, con tutte le piattaforme che esistono, non è certo facile.

Per questo, se hai già consultato la programmazione di Netflix e hai già controllato quella di Amazon Prime Video, sei già abbastanza preparata. Per concludere la tua “agenda del divano in streaming” del mese, ti manca solo questa guida a tutte le novità su Disney+ di settembre.

Tutte le serie tv di settembre 2021

Cosa vedere su Disney+ a settembre? La risposta è semplice: serie tv, tante. Sì, perché da quando sulla piattaforma streaming è approdato anche il canale Star, i contenuti si sono decisamente moltiplicati.

Il pubblico di riferimento di Star, infatti, è quello adulto, cui propone contenuti in target (che negli Stati Uniti vanno on onda su Hulu).

Perciò, sul fronte delle serie tv, il settembre su Disney+ (e Star) è davvero ricchissimo, sia per produzioni originali, sia per titoli che approdano in streaming.

Prima di passare alla programmazione di tutti i titoli, uscita per uscita, devi sapere quali sono le serie davvero imperdibili del mese, e perché sono tali.

Se sei un’appassionata di calcio (o magari vuoi fare colpo su un tifoso), potresti puntare alla docuserie Un solo nome: Feyenoord. Si tratta di una serie-documentario dedicata alla squadra di Rotterdam. In particolare, il club olandese, che per la prima volta ha aperto le porte alle telecamere, mostra come la pandemia ha influito sulla società, sui giocatori, sui dirigenti e anche sui tifosi del Feyenoord.

Fan dell’horror di Ryan Murphy, su le mani! A settembre, su Star approdano le prime nove stagioni di American Horror Story, giusto in tempo per preparare l’atmosfera (decisamente dark) per il suo spin-off, intitolato appunto American Horror Stories. In questa nuova serie antologica, ogni puntata racconta una storia a sé stante, dedicata a uno dei temi dell’immaginario horror della serie madre.

Si tratta di una produzione Star Original davvero imperdibile.

A proposito di produzioni originali, nell’offerta di settembre ti segnaliamo anche la prima stagione di Y: L’Ultimo Uomo. È una serie molto attesa perché, pur inserendosi nel filone delle serie post apocalittiche, ci racconta un mondo guidato dalle donne, quindi ha un approccio decisamente diverso.

Tra i nuovi titoli sci-fi, segui la Forza e segnati Star Wars: Visions: si tratta di una nuova serie anime (cartoni giapponesi) che getta una prospettiva inedita sul mondo della galassia lontana lontana.

Rimanendo nel mondo della fantascienza, l’arrivo sulla piattaforma streaming delle prime due stagioni di The Orville potrebbe essere l’occasione perfetta per recuperare questa serie spesso bistrattata che invece ha un approccio ironico (non parodico!) al mondo sci-fi davvero originale.

Se invece preferisci le commedie romantiche un po’ retro, Cuori senza età è quel che fa per te. In streaming arriva anche Black-ish, commedia che dovresti assolutamente recuperare. Sempre all’insegna del registro femminile c’è anche la nuova serie Dottoressa Doogie, remake in rosa del medical drama anni Novanta Doogie Howser che lanciò Neil Patrick Harris.

Tutte le serie in streaming

Un solo nome: Feyenoord (original) – in streaming su Star dal 1° settembre

American Horror Story (stagioni 1-9) – in streaming su Star dal 1° settembre

Una vita da Dug – in streaming su Disney+ dal 1° settembre

Single Parents (stagioni 1-2) – in streaming su Star dal 1° settembre

Dottoressa Doogie (original) – in streaming su Disney+ dall'8 settembre

The Resident (quarta stagione) – in streaming su Star dall'8 settembre

Cuori senza età (stagioni 1-7) – in streaming su Star dall'8 settembre

Bless the Harts (original)– in streaming su Star dal 15 settembre

The Orville (stagioni 1-2) – in streaming su Star dal 15 settembre

Stumptown (stagione 1) – in streaming su Star dal 15 settembre

American Horror Stories (original)–in streaming su Star dal 22 settembre

Y: L'ultimo uomo (original) –in streaming su Star dal 22 settembre

Black-ish (stagione 6) – in streaming su Star dal 22 settembre

The Great North (original)– in streaming su Star dal 29 settembre

Sons of Anarchy (stagioni 1-7) – in streaming su Star dal 29 settembre

Grand Hotel (stagione 1) – in streaming su Star dal 29 settembre

I film e gli show in uscita a settembre

A questo punto, dovresti essere convinta e ben informata su cosa vedere su Disney+ a settembre. Ma, aspetta, perché nella programmazione del mese non ci sono solo serie tv. Anzi!

Oltre alla selezione di film disponibile su Star, ci sono anche altri titoli che potrebbero interessarti, specie se sei alla ricerca di show.

Approda sulla piattaforma streaming Happier than ever: Lettera d'amore a Los Angeles, il concerto di Billie Eilish, la giovane super popstar che a luglio ha pubblicato il suo nuovo album. Da non perdere davvero!

Se alla domanda cosa vedere su Disney+, risponderesti volentieri "un documentario", ti segnaliamo Apocalypse: La guerra dei mondi, il racconto del periodo tra il 1945 e il 1991 definito dal confronto tra l’Occidente Capitalista e l’Oriente comunista e il documentario per celebrare gli anni Novanta intitolato The ’90s : The Last Great Decade.

Tutti i titoli di film, documentarti e shows

Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles – in streaming su Disney+ dal 3 settembre

The A-Team – in streaming su Star dal 3 settembre

Apocalypse: La guerra dei mondi – in streaming su Disney+ dall’8 settembre

Il coraggio della verità – in streaming su Star dal 10 settembre

Predator – in streaming su Star dal 10 settembre

Predator 2 – in streaming su Star dal 10 settembre

Predators – in streaming su Star dal 10 settembre

The Predator – in streaming su Star dal 10 settembre

Nona – in streaming su Disney+ dal 17 settembre

The ’90s: The Last Great Decade – in streaming su Disney+ dal 22 settembre

Il ragazzo che diventerà re – in streaming su Star dal 24 settembre

Stuber - Autista d'assalto Un solo nome – in streaming su Star dal 24 settembre