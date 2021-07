D ai titoli più recenti di maggiore successo ai rewatch prima della conclusione, puoi scegliere in una bella selezione di serie tv Netflix da vedere in estate.

Tra nuove stagioni in arrivo e rewatch da programmare, stai cercando indicazioni sulle serie tv Netflix da vedere in estate?

Certo, scegliere i titoli giusti di fronte all’ampia offerta della piattaforma streaming che viene rinnovata ogni mese – a proposito, qui trovi le novità in uscita proprio a giugno – potrebbe essere complicato.

Ti veniamo in aiuto noi con una selezione che tiene conto delle serie di maggior successo negli ultimi mesi e dei titoli che hanno già qualche anno (ma pochi, non temere produzioni troppo datate) e che stanno per giungere alla stagione finale.

Accendi l’aria condizionata (se ce l’hai), prepara una caraffa di tè freddo e preparati: con queste 10 serie tv Netflix (suggerite in ordine alfabetico), l’estate ti volerà via in un attimo.

Bridgerton

Sì, è molto probabilmente Bridgerton l’hai già visto quando è uscito. Ma magari non sei ancora riuscita a guardare questo period drama che ha letteralmente spopolato, tanto che l’attesa per la seconda stagione è già alle stelle. Insomma, abbondano i motivi per cui Bridgerton apre (e non solo per ragioni alfabetiche) l’elenco delle serie tv Netflix da vedere in estate… aspettando i nuovi episodi. Una sola avvertenza: col caldo i bollori (per i personaggi hot, come il duca di Hastings) potrebbero causare incendi!

Che fine ha fatto Sara?

Un crime è perfetto per raffreddare i bollenti spiriti di cui dicevamo prima. Tra le serie tv Netflix da vedere in estate non può mancare questo thriller messicano che ha debuttato senza troppo clamore ma ha rapidamente conquistato (per settimane!) il podio dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming. Il successo di Che fine ha fatto Sara? è stato tale che dopo poco tempo è arrivata anche la seconda stagione: è tempo di guardare questo titolo prima (e con la speranza) che esca la terza parte.

Emily in Paris

La verità è che alcuni hanno storto il naso, ma è altrettanto vero che Emily in Paris, pur con tutti i suoi limiti, è un titolo perfetto per il tuo elenco di serie tv Netflix da vedere in estate. Femminile (come le serie da non perdere) e frizzante senza prendersi sul serio, è un titolo divertente e leggero, perfetto per le calde serate d’estate, magari con le amiche. Tra l’altro, è stata rinnovata per una seconda stagione, per cui se ancora non l’hai vista, hai tempo per aggiornarti.

La Casa di Carta

Nell’elenco delle serie tv Netflix da vedere in estate La Casa di Carta è immancabile. Un po’ perché quest’anno, a causa della pandemia, l’appuntamento con la banda di rapinatori è saltato, ma soprattutto perché è il momento migliore per ripassare le quattro stagioni, tutte d’un fiato: la quinta e ultima parte arriva all’inizio di settembre – anche se per il gran finale bisogna aspettare addirittura dicembre.

La regina degli scacchi

Se ne è parlato tanto e a lungo, per cui la miniserie La regina degli scacchi non può mancare tra i titoli consigliati di serie tv Netflix da vedere in estate. Il titolo originale fa riferimento a una mossa del gioco, il “gambetto di donna” esattamente come l’omonimo romanzo di Walter Tevis da cui è tratta The Queen's Gambit con Anya Taylor-Joy.

Lupin

Cosa ne dici di Omar Sy che interpreta il celebre ladro gentiluomo Arsenio Lupin? Se l’idea ti piace, devi segnare Lupin (compresa la seconda stagione, in arrivo a giugno sulla piattaforma streaming) nell’elenco di serie tv Netflix da vedere in estate.

Summertime

Poteva un titolo come Summertime mancare dalla lista di consigli per le serie tv Netflix da vedere in estate? Ovviamente, no. Si tratta di una produzione italiana, ambientata sulla riviera romagnola e con protagonisti degli adolescenti. Tra musica, corse in moto e storie d’amore e di crescita, Summertime è una serie fresca, perfetta da “sorseggiare” in estate come un cocktail.

Stranger Things

È uno dei titoli più famosi della piattaforma streaming, perciò Stranger Things è decisamente una delle serie tv Netflix da vedere in estate. I suoi protagonisti adolescenti sono decisamente adorabili e le loro avventure al sapore di cinema di fantascienza anni Ottanta provocano un immediato effetto di vacanza.

The Bold Type

Ispirata alla vita della ex caporedattrice di Cosmopolitan, Joanna Coles, The Bold Type rientra tra le serie tv Netflix da vedere in estate (è anche su Amazon Prime Video). La storia si sviluppa su quattro stagioni – con una quinta in arrivo – e, nonostante l’ambientazione fashion (nella redazione di una rivista, appunto), ha come protagoniste delle ragazze molto reali, comprese le loro storie: così, ti puoi immedesimare meglio e prendere perfino ispirazione dai personaggi.

The Crown

Molto probabilmente non ti serve una spiegazione per il fatto che The Crown sia nell’elenco delle serie tv Netflix da recuperare in estate. La verità è che la storia della royal family più famosa del mondo va bene per tutte le stagioni. Intanto, proprio quest’estate cominciano le riprese per la quinta stagione, perciò un bel ripasso ci sta tutto. Un po’ di scandali con la testa coronata di cui chiacchierare in spiaggia: così sei elegante e aggiornata nello stesso tempo.