F ilm (molti thriller), una docuserie su una famosa squadra di calcio, serie tv e programmi di intrattenimento: ecco la guida dei titoli tra cui scegliere cosa vedere su Amazon Prime Video questo mese.

L’estate sta finendo, ma cosa vedere su Amazon Prime Video a settembre è quasi una domanda retorica. La piattaforma streaming è infatti pronta a intrattenerti con un’ampia scelta, lasciando poco spazio alla malinconia e alla nostalgia per le serate estive e il cinema. Il piatto forte della programmazione del mese punta molto sui film, con un occhio di riguardo per il genere thriller – sia tratto da libri, sia storie originali che spaziano tra risvolti erotici o psicologici – ma non mancano le commedie musicali.

Nell’offerta di settembre non mancano nemmeno titoli di intrattenimento vari, che spaziano dal cooking show al documentario, alle serie tv. Ecco la guida per orientarti meglio su cosa vedere su Amazon Prime Video questo mese.

Cenerentola

Se «Bibbidi-Bobbidi-Boo» è una delle tue frasi preferite, questa rilettura di Cenerentola, in streaming dal 3 settembre, è un titolo allegro se ti chiedi cosa su Amazon Prime Video per lenire la tristezza per la fine delle vacanze. La sceneggiatrice di Pitch Perfect Kay Cannon riscrive in chiave moderna la fiaba classica, con Camila Cabello nel ruolo della protagonista.

La cantante intrepreta una giovane donna ambiziosa con grandi sogni, che riuscirà a realizzare con l’aiuto di Fab G (Billy Porter), il suo padrino fatato senza genere, trova il coraggio di realizzare i suoi sogni. Nel cast anche Idina Menzel, Pierce Brosnan e Missy Elliott.

The Voyeurs

Sydney Sweeney (interprete di Cassie Howard nella serie HBO Euphoria) e Justice Smith (star maschile accanto a Elle Fanning nel film su Netflix Raccontami di un giorno perfetto) sono i protagonisti di questo film particolare. Se ti piace il genere thriller erotico, The Voyeurs risponde alla tua domanda su cosa vedere su Amazon Prime Video (dal 10 settembre).

I due interpretano una giovane coppia che da quando si è trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell’altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo). Quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente diventa un’ossessione malsana, quando i due scoprono che fra i vicini si sta consumando un tradimento. La tentazione e il desiderio li coinvolgeranno in un intreccio del tutto inaspettato tra le loro vite, con conseguenze mortali.

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende

Dal 10 settembre, approda su Amazon Video la docuserie PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende sulla squadra del Paris Saint-Germain.

Composta da quattro episodi, la docuserie propone un punto di vista unico su ciò che ha reso il Paris Saint-Germain la squadra di calcio di maggior successo in Francia e un club di fama internazionale, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell’azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League.

Le Bal Des Folles

Ispirato all’omonimo romanzo di Victoria Mas Il ballo delle pazze, anche questo thriller risponde alla domanda cosa vedere su Amazon Prime Video (disponibile dal 17 settembre).

Segue la storia di Eugénie, una donna giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla fine del XIX secolo. Da giovane Eugénie scopre di avere un potere speciale: può sentire i morti. Dopo che la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all’ospedale La Pitié Salpétrière senza alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino. L’ospedale è una clinica neurologica parigina diretta dal famoso professore e pioniere della neurologia Dr. Charcot, a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, “pazzia”, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali. Il destino di Eugénie si lega a quello di Geneviève, un’infermiera dell’ospedale dalla vita monotona. Il loro incontro cambierà il destino di entrambe, mentre si preparano per l’annuale Bal des folles organizzato all’ospedale dal Dr. Charcot.

Tutti parlano di Jamie

L’adattamento cinematografico dell’omonimo musical inglese è uno dei titoli da vedere su Amazon Prime Video (in streaming dal 17 settembre). È la storia del sedicenne Jamie New (interpretato dall’esordiente Max Harwood), che a differenza dei suoi coetanei, sogna di diventare una drag queen. Supportato dalla sua amorevole madre e dai suoi fantastici amici, Jamie supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall’oscurità… sotto i riflettori.

Goliath

Approda in streaming (dal 24 settembre) la 4 e ultima stagione della serie con Billy Bob Thornton, con le vicende di un ex rinomato avvocato caduto in disgrazia, che accetta a malincuore di intentare una causa per omicidio contro uno studio legale colpevole di aver contribuito ad una cospirazione mortale.

Nell’ultima stagione, il protagonista torna alle sue origini e si allea con una collega per smantellare l’industria degli oppioidi, uno dei più grossi “Golia” degli Stati Uniti.

Birds Of Paradise

Il mondo della danza classica è l’ambientazione di questo thriller, basato sul romanzo di A.K. Small, scritto e diretto da Sarah Adina Smith. Questo titolo (disponibile in streaming dal 24 settembre) è una valida risposta se ti chiedi cosa vedere su Amazon Prime Video.

La storia particolare segue Kate Sanders, aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All’arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è suicidato di recente. Nonostante all’inizio il rapporto tra Kate e Marine sia conflittuale, evolverà poi in un legame competitivo carico di emozioni e minacciato da bugie, risvegli sessuali e, infine, rivelazioni emozionanti, mentre le due ragazze metteranno in gioco ogni cosa per riuscire a vincere il premio più ambito della scuola: un contratto per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.

Altri titoli in uscita a settembre 2021

Tra i titoli da vedere su Amazon Prime Video a settembre, c’è la conclusione di Nove Perfetti Sconosciuti, la serie thriller con protagonista Nicole Kidman, con l’ottavo e ultimo episodio disponibile in streaming dal 23 del mese.

Tra gli altri titoli del mese:

Do, Re & Mi: disponibile su Prime Video dal 17 settembre la serie musicale animata con Kristen Bell che si rivolge ai bambini in età prescolare.

Dinner Club: il nuovo travelog culinario italiano Amazon Original con Carlo Cracco, è disponibile su Prime Video dal 24 settembre.

Savage X Fenty Show Vol. 3: il terzo appuntamento con il fashion show di Rihanna è previsto per il 24 settembre.