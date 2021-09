C erchi un orientamento tra le uscite del mese? Ecco la guida completa per decidere cosa vedere su Disney+ a ottobre.

È arrivato l’autunno e ti chiedi cosa vedere su Disney+ a ottobre? Bene, puoi preparare la copertina (se è già arrivato il freddo) o semplicemente i popcorn, perché sulla piattaforma streaming ci sono davvero tantissime novità da non perdere.

Varietà è la parola d’ordine dell’offerta di Disney+ del mese, tra film e serie tv (spesso originali e in streaming su Star). Insomma, se temi di perderti nello streaming, perché segui anche Netflix e Amazon Prime Video, non hai da preoccuparti. Ecco qui la tua guida a cosa vedere su Disney+ a ottobre, pronta per la consultazione ogni volta che vuoi.

Tutte le serie tv di ottobre 2021

Per te «serie tv» è l’unica risposta possibile quando ti chiedi cosa vedere su Disney+ a ottobre? Bene, perché nella programmazione della piattaforma streaming di questo mese, puoi davvero scatenarti tra tante novità.

Tra le principali, c’è Reservation Dogs, una serie comedy firmata da Taika Waititi. La serie segue un gruppo di adolescenti nativi americani che fanno di tutto (compreso rapine) per uscire dall’Oklahoma rurale dove vivono e andare nella terra del desiderio, la California.

Se sei una fan di Ryan Murphy e non vedi l’ora di vedere American Crime Story: Impeachment, dovresti essere felice doppiamente. A ottobre su Star arriva anche American Horror Story, con la decima stagione, intitolata Double Feature. Tra le serie Star Originals da vedere questo mese, c'è la seconda stagione della fantascientifica War of the Worlds, oltre alle novità (quindi, le prime stagioni) di titoli come Better Things, Deep State e Mr. Inbetwwen.

Se invece ti manca già troppo Willie Garson, indimenticabile interprete di Stanford Blatch in Sex and The City, su Disney+ puoi fare una bella maratona di un’altra serie in cui è tra i protagonisti, cioè White Collar.

Tutte le serie in streaming

Better Things (original) – in streaming su Star dal 6 ottobre

War of the Worlds (original; stagione 2) – in streaming su Star dal 6 ottobre

Tyrant (stagioni 1-2-3) – in streaming su Star dal 6 ottobre

Reservation Dogs (original) – in streaming su Star dal 13 ottobre

Criminal Minds (stagione 15) – in streaming su Star dal 13 ottobre

American Horror Story: Double Feature – in streaming su Star dal 20 ottobre

Deep State (stagione 1-2) – in streaming su Star dal 20 ottobre

Underworld, Inc. – in streaming su Star dal 20 ottobre

White Collar (stagioni 1-6) – in streaming su Star dal 27 ottobre

Mr. Inbetween – in streaming su Star dal 27 ottobre

I film e gli show in uscita a ottobre

Se hai visto quante novità ci sono sul lato delle serie tv, potresti pensare che ci siano pochi film. E invece no, perché anche sul lato cinematografico, ci sono tante novità disponibili per lo streaming. Si comincia con Black Widow: il cinecomic con Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera è uscito al cinema e su Disney+ per gli abbonati Vip, mentre adesso diventa disponibile per tutti sulla piattaforma streaming.

Se sei fan di Peter Pan, non puoi perderti il film dedicato a Wendy, mentre se preferisci un titolo più impegnato, potresti scegliere Una voce per gridare, su un gruppo di adolescenti problematici che occupano una scuola per protesta.

Se invece stai cercando qualcosa a tema Halloween, puoi saltare direttamente alla prossima sezione, dove puoi trovare tutti i film a tema horror… o quasi.

Cosa vedere su Disney+ a ottobre? Puoi scegliere anche tra due documentari: La via per le stelle e Europa: Le meraviglie dall’alto. Ancora, potresti invece incuriosirti per The D’Amelio Show. Si tratta di un reality dedicato alla storia di una famiglia (i D’Amelio, appunto), che improvvisamente diventano famosi per la popolarità che le figlie Charli e Dixie hanno riscosso sui social, rispettivamente su Tik Tok e su Youtube.

Tutti i titoli in streaming

Lego Star Wars: Racconti spaventosi – in streaming su Disney+ dall'1° ottobre

Black Widow – in streaming su Disney+ dal 6 ottobre

La via per le stelle – in streaming su Disney+ dal 6 ottobre

Europa: Le meraviglie dall'alto – in streaming su National Geographic dal 6 ottobre

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata – in streaming su Disney+ dall'8 ottobre

The Empty Man – in streaming su Star dall'8 ottobre

The D'Amelio Show (original) – in streaming su Star dal 13 ottobre

Just Beyond – in streaming su Disney+ dal 13 ottobre

Una voce per gridare – in streaming su Star dal 15 ottobre

Wendy – in streaming su Star dal 29 ottobre

Books of Blood (original) – in streaming su Star dal 29 ottobre

Lo speciale horror per Halloween

Ormai Halloween è una ricorrenza che fa parte anche della cultura pop italiana. Se alla domanda cosa vedere su Disney+ a ottobre speri di trovare qualche titolo da brividi, sei accontentata. Potresti anche aver saltato la lettura delle sezioni precedenti, perché qui trovi la selezione di film e serie perfette per prepararti alla notte più spaventosa dell’anno. La nuova stagione di American Horror Story (in streaming su Star dal 20 ottobre) è un titolo perfetto per l’occasione. Ma tra le serie tv, c’è anche Just Beyond, che è ispirata ai racconti di R. L. Stine, cioè il “papà” di Piccoli Brividi.

Tra i film, c’è ancora più scelta, tra Books of Blood, ma soprattutto The Empy Man, un vero e proprio horror soprannaturale, in streaming su Star dall'8 ottobre. Se invece vuoi puntare su titoli dark ma decisamente più leggeri, ci sono i Muppets, alle prese con una casa stregata e i Racconti spaventosi targati Lego Star Wars.

Non mancheranno nemmeno i classici come Hocus Pocus o The Nightmare Before Christmas: preparati all'Hallowstream su Disney+!